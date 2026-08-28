Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
express

Sólymos Tóni sorsfordító pillanatáról tálalt ki: így vált zenésszé az Express zenekar egykori énekese

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy szívmelengető gyerekkori emlékről és a nagymamájával való sorsfordító kapcsolatáról tett megható vallomást a népszerű énekes. Sólymos Tóni őszintén mesélt arról, miként indította el a zenei pályán a 44-es villamoson átélt büszke pillanat és az első, Rákóczi úton vásárolt fekete gitárja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
expressgitárgyerekkor

Hosszú évtizedek óta a magyar könnyűzenei élet egyik legkedveltebb és legszerethetőbb alakja Sólymos Tóni, az Express együttes egykori ikonikus frontembere. A Húrokon írt történelem című műsorban a zenész olyan mélyen személyes, megható emléket idézett fel, amely még a sokat látott műsorvezetőt, Szabó Lászlót is teljesen szótlanul hagyta. Sólymos Tóni őszintén mesélt arról, honnan indult a zene iránti rajongása, és kinek köszönheti, hogy végül a színpadra léphetett.

Sólymos Tóni megható vallomást tett.
Sólymos Tóni gyerekkoráról mesélt (Fotó: Origo)

Így kezdett el zenélni Sólymos Tóni: a 44-es villamos és a fekete gitár története

A legendás előadó életében a legfontosabb mentorszerepet nem egy neves zenetanár, hanem a saját nagymamája töltötte be. A családdal egy házban élő idős hölgy volt az egyetlen, aki igazán meglátta a kisfiúban rejlő elhivatottságot. Amikor a szülők még bizonytalanok voltak, a nagymama határozottan a kezébe vette az irányítást: 

A nagymamám, aki velünk egy házban lakott, akire egész életemben úgy emlékszem vissza, mint a nagy mentorom és nagy pártfogóm, szponzorom és mindenem – tudniillik az első gitáromat ő vette nekem –, egyszer átjött a ház másik feléből hozzánk, és a szüleimnek azt mondta: Nem látjátok, hogy ez a gyerek ezt a zenét szeretné játszani? Tónika, gyere, fogd meg a kezem!

– idézte fel a drámai pillanatot az énekes. A nagymama tehát azon nyomban tettekre váltotta a szavait, és meg sem álltak az ország leghíresebb üzletéig.

„Elmentünk, fölültünk a 44-es villamosra, majd leszálltunk, és a Rákóczi út 60-ba mentünk, a Triál hangszerboltba. Ott sorakoztak a gitárok, és mondta a mama, hogy Tónika, válassz egy gitárt! Amit választottam, szép fekete volt, a Szegedi Ládagyár terméke – mit tudtam én akkor, melyik a jó gitár... Már hazafelé a villamoson olyan büszke voltam: a hátamon volt a gitár, és úgy éreztem, mindenki engem néz” – árulta el.

„A szívemből ugyanúgy dolgozok”

Ez a gyerekkori büszkeség és alázat a mai napig meghatározza a művész hozzáállását. Sólymos Tóni a műsorban hangsúlyozta, hogy a közönség nagyságától függetlenül mindig a maximumot nyújtja a színpadon: 

Nekem teljesen mindegy, hogy 20 ember, 2000 vagy 20 000 van a nézőtéren, ugyanúgy kell dolgoznom, és én belülről, a szívemből ugyanúgy dolgozok, és a szememből ugyanaz sugárzik. Ha a nézőtéren két szempárt találok, aki szimpatizál velem és szeretettel néz rám, én már olyan szárnyakat kapok, hogy az nem igaz!

Frenreisz Károly édesanyja sokat tett fia zenei sikereiért
Lelki és szakmai mélypontján készült Soltész Rezső ikonikus frizurája
Lelki és szakmai mélypontján készült Soltész Rezső ikonikus frizurája

Pályafutása és öröksége

Ez a rendkívüli alázat kísérte végig a teljes pályáját. Az Express együttes énekes-gitárosaként az 1960-as és ’70-es évektől kezdve a népszerűség csúcsára jutott. A Táncdalfesztiválok állandó kedvenceiként, a Hofi Gézával közös ikonikus produkcióikkal és olyan örökzöld slágerekkel, mint a Harmónikás vagy a Kicsit szomorú a családom, beírták magukat a magyar poptörténelembe. Sólymos Tóni a hatalmas sikerek ellenére mindvégig megőrizte közvetlenségét – azt a tiszta lelkesedést, amit azon a bizonyos 44-es villamoson kapott a nagymamájától.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!