Sólymos Tóni sorsfordító pillanatáról tálalt ki: így vált zenésszé az Express zenekar egykori énekese

Hosszú évtizedek óta a magyar könnyűzenei élet egyik legkedveltebb és legszerethetőbb alakja Sólymos Tóni, az Express együttes egykori ikonikus frontembere. A Húrokon írt történelem című műsorban a zenész olyan mélyen személyes, megható emléket idézett fel, amely még a sokat látott műsorvezetőt, Szabó Lászlót is teljesen szótlanul hagyta. Sólymos Tóni őszintén mesélt arról, honnan indult a zene iránti rajongása, és kinek köszönheti, hogy végül a színpadra léphetett.

Sólymos Tóni gyerekkoráról mesélt (Fotó: Origo)

Így kezdett el zenélni Sólymos Tóni: a 44-es villamos és a fekete gitár története

A legendás előadó életében a legfontosabb mentorszerepet nem egy neves zenetanár, hanem a saját nagymamája töltötte be. A családdal egy házban élő idős hölgy volt az egyetlen, aki igazán meglátta a kisfiúban rejlő elhivatottságot. Amikor a szülők még bizonytalanok voltak, a nagymama határozottan a kezébe vette az irányítást:

A nagymamám, aki velünk egy házban lakott, akire egész életemben úgy emlékszem vissza, mint a nagy mentorom és nagy pártfogóm, szponzorom és mindenem – tudniillik az első gitáromat ő vette nekem –, egyszer átjött a ház másik feléből hozzánk, és a szüleimnek azt mondta: Nem látjátok, hogy ez a gyerek ezt a zenét szeretné játszani? Tónika, gyere, fogd meg a kezem!

– idézte fel a drámai pillanatot az énekes. A nagymama tehát azon nyomban tettekre váltotta a szavait, és meg sem álltak az ország leghíresebb üzletéig.

„Elmentünk, fölültünk a 44-es villamosra, majd leszálltunk, és a Rákóczi út 60-ba mentünk, a Triál hangszerboltba. Ott sorakoztak a gitárok, és mondta a mama, hogy Tónika, válassz egy gitárt! Amit választottam, szép fekete volt, a Szegedi Ládagyár terméke – mit tudtam én akkor, melyik a jó gitár... Már hazafelé a villamoson olyan büszke voltam: a hátamon volt a gitár, és úgy éreztem, mindenki engem néz” – árulta el.

„A szívemből ugyanúgy dolgozok”

Ez a gyerekkori büszkeség és alázat a mai napig meghatározza a művész hozzáállását. Sólymos Tóni a műsorban hangsúlyozta, hogy a közönség nagyságától függetlenül mindig a maximumot nyújtja a színpadon: