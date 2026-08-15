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meghalt

Most jelentették be: váratlanul meghalt a népszerű színész

25 perce
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Hatvanéves korában, váratlanul elhunyt Nick Joseph brit színész, akit a rajongók leginkább a Csillagok háborúja IV. részéből (Egy új remény) ismerhettek.
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meghaltnick josephcsillagok háborúja

Meghalt Nick Joseph, a Csillagok háborúja és az EastEnders színésze. A szomorú hírt a színész felesége, Dee közölte a család barátaival. Nick Joseph halála teljesen váratlanul érte a környezetét, hiszen nemrégiben még jó egészségnek örvendve vett részt egy közönségtalálkozón Newcastle-ben.

A Star Wars sztárja meghalt
A Star Wars sztárja meghalt
Fotó: Marc Ignacio /  Unsplash

A színész legikonikusabb alakítását az 1977-es Csillagok háborúja IV. rész – Egy új remény című filmben nyújtotta, ahol Arhul Hextrophon őrnagyot, a záró ceremónia éremhordozóját játszotta. Emellett fegyveres tisztként feltűnt a James Bond-széria A kém, aki szeretett engem című klasszikusában is. A televízió képernyőjén legutóbb 2019-ben, a BBC népszerű EastEnders című szappanoperájában láthatták a nézők Bert, a tejesember szerepében. 

Legjobb barátja, Rick Stanley szívszorító üzenetben búcsúzott tőle a közösségi médiában: „Elszorul a torkom, ha rágondolok, mennyire izgatottan várta, hogy jövőre megünnepeljük a Csillagok háborúja 50. évfordulóját. Nyugodj az Erőben, Arhul Hextrophon őrnagy, drága barátom!” 

A családtagok és a pályatársak visszaemlékezései szerint Nick Joseph az utolsó pillanatig tele volt életörömmel, humorral és számtalan jövőbeli tervvel. Szerető férjként, apaként és nagyapaként hagy maga után pótolhatatlan űrt. 

 

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