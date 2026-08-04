A közszolgálati televízióhoz igazol Stohl Luca. Az Index információi szerint Stohl András lánya az ősszel csatlakozik a csatornához, így hamarosan a Kunigunda úti bázis munkatársa lesz.
Távozik az ATV-től Stohl Luca
Stohl Luca - aki jelenleg az ATV megbecsült tagja -, tizenhárom éve a Magyar Táncművészeti Főiskolán végzett, majd ezt követően fordult a televíziózás felé. A különféle, gyermekes, szülős tematikájú riportokon túl a TV2 alkalmazásában is dolgozott, többek közt a Tények Plusz riportereként is.
A lap megkereste az ATV sajtóosztályát, amely válaszában kihirdette a csatorna híradójának őszi csapatát.
Több jelentős piaci szereplőhöz hasonlóan az ATV szakmai csapata is változásokon esik át a nyáron. Stohl Luca távozását követően az ATV Híradó esti műsorvezetői szeptembertől az újonnan érkező Varga Edit, Benke Lúcia, Gesztesi Máté és Tóth Géza lesznek. További műsorvezetők és szerkesztők érkezéséről a csatorna hamarosan bejelentést tesz.
Mindeközben bejelentették, hogy új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 Híradó augusztus második felében. Az akkori közlemény szerint a főszerkesztő Hajdú Gábor lett volna, valamint több mint tíz év után visszatért volna a képernyőre Borsa Miklós, nemrég azonban mindkettejük megbízását visszavonta a közmédia vezetősége.