A közszolgálati televízióhoz igazol Stohl Luca. Az Index információi szerint Stohl András lánya az ősszel csatlakozik a csatornához, így hamarosan a Kunigunda úti bázis munkatársa lesz.

Távozik az ATV-től Stohl Luca / Fotó: Bors/Markovics Gábor

Távozik az ATV-től Stohl Luca

Stohl Luca - aki jelenleg az ATV megbecsült tagja -, tizenhárom éve a Magyar Táncművészeti Főiskolán végzett, majd ezt követően fordult a televíziózás felé. A különféle, gyermekes, szülős tematikájú riportokon túl a TV2 alkalmazásában is dolgozott, többek közt a Tények Plusz riportereként is.

A lap megkereste az ATV sajtóosztályát, amely válaszában kihirdette a csatorna híradójának őszi csapatát.