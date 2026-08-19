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Hevér Gábor

Sváby András megint megcsinálta a „bajt”: ezzel a húzásával ríkatta meg Hevér Gábort

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Sváby András gyakorlatilag sportot űz abból, hogy könnyeket csal a műsorában szereplő hírességek szemébe azzal, hogy luxus lakóautója „szárnyain” visszaröpíti őket a múltjuk egy olyan helyszínére, ahol feltörhetnek belőlük a szép és fájdalmas emlékeik egyaránt. Igen, mindkettő alkalmas arra, hogy megríkassa jelen esetben Hevér Gábor színészt, és persze mindenkit, aki megnézi az Útközben elmeséled legfrissebb epizódját.
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Hevér GáborVIASAT3Sváby András

Kár etagadni, hogy a VIASAT3-on futó produkció második évada telis-tele van érzelmes pillanatokkal. Az Útközben elmeséled a negyedik epizódnál jár és láttuk már sírni Majkát, Tóth Gabit, és Pokorny Liát is, miközben végigjárták a meglepetésekkel teli utat, amit a műsorvezető Sváby András jelölt ki és szervezett le számukra. Hevér Gábort is visszavitte gyermekkora főbb helyszíneire, így Szegeden kezdődött a kaland, majd becélozták Kiskunfélegyházát, ahol a népszerű színész imádott nagymamája élt és ahol Gábor rengeteg időt töltött egészen 17 éves koráig. 

Sváby András megint könnyeket csalt vendége szemébe.
Hevér Gábor útközben öntötte ki lelkét Sváby András luxus lakóautójában (Fotó: YouTube)
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Hevér Gábor: „Szerintem ez vitte őt el ilyen fiatalon. Hatvannégy, hatvanöt éves volt…”

Hevér Gábor idestova négy évtizede nem járt a házban, amelyhez számolatlan, gyönyörű emlék fűzi még ma is. Sváby András tudta ezt és a ma ott élő, idős házaspárt arra kérte, engedjék meg nekik, hogy beléphessenek Gábor emlékeinek „panoptikumába”. Miközben robogtak a takaros, kiskunfélegyházi ház felé, a színész mesélni kezdett. „Édesapám innen származik és hát itt élt az az asszony, aki az én nagymamám volt, és akiről a kisebbik lányunkat is elneveztük.”

 Ő nagyon közel állt hozzám. Ő mindent tudott, amit… Egészen különleges viszony volt közöttünk. 

„Mindig is büszke volt minden unokájára. Ő egy szeretetbomba volt. Bonyolult volt a Hevér család és kellett is az energiákat mozgatnia”– komorodott el Hevér Gábor még a megérkezésük előtt. 

Sváby András megint mindent megtett, hogy csodás utazásra vigye vendégét.
Hevér Gábort elöntötték az érzelmek, miközben bejárta emlékei helyszínét (Fotó: YouTube)

Sváby András megint összehozta a nagy pillanatot

Pedig a színész számára az érzelemvihar java még hátra volt. Sváby András ugyanis elrendezte, hogy együtt beléphessenek a házba, ahol az imádott asszony élt… Gábor közben ismét mesélni kezdett: „Furcsa módon is ment el és a halála nagyon megviselt. A szegedi kórházban volt és én jártam be hozzá minden nap suli után. Az volt a legszomorúbb, hogy én heti öt edzésre jártam akkoriban és egyik nap nem mentem be a kórházba.”

 Hazamentem és anyám akkor mondta, hogy meghalt a nagymama…

 – nézett maga elé szomorúan az ország egyik legismertebb szinkrongangja, aki végül a házba lépve már nem is tudta visszatartani a könnyeit. „Azért ez… Baszkikám… Én már ide próbáltam egyszer bejönni, de nem tudtam…” – csuklott el Hevér Gábor hangja. Sváby András ezen a ponton magára hagyta néhány perc erejéig, majd hosszan, értőn hallgattak egymás mellett ülve, miközben elindultak az együtt töltött két nap következő állomására. 

 

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