Sváby András megint megcsinálta a „bajt”: ezzel a húzásával ríkatta meg Hevér Gábort

Hevér Gábor: „Szerintem ez vitte őt el ilyen fiatalon. Hatvannégy, hatvanöt éves volt…”

Hevér Gábor idestova négy évtizede nem járt a házban, amelyhez számolatlan, gyönyörű emlék fűzi még ma is. Sváby András tudta ezt és a ma ott élő, idős házaspárt arra kérte, engedjék meg nekik, hogy beléphessenek Gábor emlékeinek „panoptikumába”. Miközben robogtak a takaros, kiskunfélegyházi ház felé, a színész mesélni kezdett. „Édesapám innen származik és hát itt élt az az asszony, aki az én nagymamám volt, és akiről a kisebbik lányunkat is elneveztük.”

Ő nagyon közel állt hozzám. Ő mindent tudott, amit… Egészen különleges viszony volt közöttünk.

„Mindig is büszke volt minden unokájára. Ő egy szeretetbomba volt. Bonyolult volt a Hevér család és kellett is az energiákat mozgatnia”– komorodott el Hevér Gábor még a megérkezésük előtt.

Hevér Gábort elöntötték az érzelmek, miközben bejárta emlékei helyszínét (Fotó: YouTube)

Sváby András megint összehozta a nagy pillanatot

Pedig a színész számára az érzelemvihar java még hátra volt. Sváby András ugyanis elrendezte, hogy együtt beléphessenek a házba, ahol az imádott asszony élt… Gábor közben ismét mesélni kezdett: „Furcsa módon is ment el és a halála nagyon megviselt. A szegedi kórházban volt és én jártam be hozzá minden nap suli után. Az volt a legszomorúbb, hogy én heti öt edzésre jártam akkoriban és egyik nap nem mentem be a kórházba.”

Hazamentem és anyám akkor mondta, hogy meghalt a nagymama…

– nézett maga elé szomorúan az ország egyik legismertebb szinkrongangja, aki végül a házba lépve már nem is tudta visszatartani a könnyeit. „Azért ez… Baszkikám… Én már ide próbáltam egyszer bejönni, de nem tudtam…” – csuklott el Hevér Gábor hangja. Sváby András ezen a ponton magára hagyta néhány perc erejéig, majd hosszan, értőn hallgattak egymás mellett ülve, miközben elindultak az együtt töltött két nap következő állomására.