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szabados ági

Édes fotóval jelentette be Szabados Ági, megszületett a kisfia

50 perce
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Szabados Ági ügyelt rá, hogy a kicsi arcát ne mutassa meg a nyilvánosságnak, de a fotót így is imádják a követői.
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szabados ágibabakisfiú

Szabados Ági közösségi oldalán, egy édes fénykép kíséretében számolt be arról, hogy megszületett a kisfia. Mint kiderült, a kicsi július 31-én jött világra, ami az édesanya számára nem csak ezért különleges nap!

Szabados Ági már nagyon várta kisfia születését
Szabados Ági már nagyon várta babája születését
Fotó: Instagram 

Szabados Ági kisfia Harry Potter születésnapját választotta

Megszületett a kisfiunk, Harry Potter születésnapján. Tud időzíteni! Köszönjük a sok ránk gondolást, jól vagyunk.

- írta bejegyzésében a büszke anyuka. 

Gratulálok!!! Az időzítésért külön jár a 10 pont a Griffendélnek 

- jegyezte meg viccesen egy kommentelő, a posztot elárasztották a gratulációk.

Itt arról is olvashatsz, hogy Szabados ági is azon hírességek közé tartozik, akik titokban házasodtak

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