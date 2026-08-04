Édes fotóval jelentette be Szabados Ági, megszületett a kisfia

Szabados Ági ügyelt rá, hogy a kicsi arcát ne mutassa meg a nyilvánosságnak, de a fotót így is imádják a követői.
Szabados Ági közösségi oldalán, egy édes fénykép kíséretében számolt be arról, hogy megszületett a kisfia. Mint kiderült, a kicsi július 31-én jött világra, ami az édesanya számára nem csak ezért különleges nap!
Szabados Ági kisfia Harry Potter születésnapját választotta
Megszületett a kisfiunk, Harry Potter születésnapján. Tud időzíteni! Köszönjük a sok ránk gondolást, jól vagyunk.
- írta bejegyzésében a büszke anyuka.
Gratulálok!!! Az időzítésért külön jár a 10 pont a Griffendélnek
- jegyezte meg viccesen egy kommentelő, a posztot elárasztották a gratulációk.
Itt arról is olvashatsz, hogy Szabados ági is azon hírességek közé tartozik, akik titokban házasodtak.
Ez is érdekelhet
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!