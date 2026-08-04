Édes fotóval jelentette be Szabados Ági, megszületett a kisfia

Szabados Ági közösségi oldalán, egy édes fénykép kíséretében számolt be arról, hogy megszületett a kisfia. Mint kiderült, a kicsi július 31-én jött világra, ami az édesanya számára nem csak ezért különleges nap!

Szabados Ági már nagyon várta babája születését

Fotó: Instagram

Szabados Ági kisfia Harry Potter születésnapját választotta

Megszületett a kisfiunk, Harry Potter születésnapján. Tud időzíteni! Köszönjük a sok ránk gondolást, jól vagyunk.

- írta bejegyzésében a büszke anyuka.

Gratulálok!!! Az időzítésért külön jár a 10 pont a Griffendélnek

- jegyezte meg viccesen egy kommentelő, a posztot elárasztották a gratulációk.

Itt arról is olvashatsz, hogy Szabados ági is azon hírességek közé tartozik, akik titokban házasodtak.

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