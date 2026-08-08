Úgy felpofozott valakit Szabó Franciska, hogy az fel se tudott kelni a földről

A napokban számoltunk be arról, hogy sajnos Szabó Franciska, azaz Sheena Bartory nem csak nem nyert a Power Slap európai, Belgrádban tartott gáláján július 30-án, de akkora pofont kapott ellenfelétől, a mexikói Abby Montestől, hogy teljesen feldagadt az arca. Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy noha most nem sikerült úgy a megmérettetés, ahogy szerette volna, de attól még az Exatlon Hungary-ből ismert volt cselgáncsozó igencsak rettegett ellenfél.

Szabó Franciska neve sokaknak az Exatlonból lehet ismerős, a nemzetközi porondon azonban pofonosztóként ismerik, méghozzá Sheena Bathory néven

Fotó: TV2

Leülteti ellenfeleit a pofonosztó Szabó Franciska

Franci először pankrátorként próbált szerencsét az Egyesült Államokban, később azonban rátalált új szerelmére, a Power Slapre, ami egy viszonylag új "sportágnak" tekinthető, és tulajdonképpen egyszerűen arról szól, hogy az ellenfelek egymást követően hatalmas pofonokat kevernek le a másiknak. A neten kering egy összeállítás s "Magyar Hurrikán" becenevet viselő amazon legnagyobb pofonjairól. A poszt szerint Sheena (azaz Franciska) egyszerűen más, mint a többiek. Ebben lehet valami: ha pofont kap, csókot dob, ha pedig ő ad, ellenfelei kifekszenek. Az alábbi videóban jó pár ilyen pofont láthatunk...