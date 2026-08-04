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Power Slap

Megverték Szabó Franciskát: teljesen eltorzult az arca

1 órája
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Alulmaradt az Exatlon szépsége. Időbe telik, amíg Szabó Franciska tükörképe újra a régi lesz.
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Power SlapSzabó FranciskaSheena Bathory

Noha kis hazánkban sokak számára az Exatlon Hungary-nek köszönhetően vált ismertté Szabó Franciska neve, a korábbi cselgáncsozó az utóbbi időben egy egész más területen szerzett magának komoly hírnevet - méghozzá az egész világon. A nemzetközi színtéren jelenleg Sheena Bathory-ként jegyzett Franciska mondhatni Bud Spencerként osztja a pofonokat a Power Slapben. A sportág most először rendezett gálát Európában, méghozzá Belgrádban, július 30-án, ahol Sheena is esélyes volt a győzelemre.

Szabó Franciska manapság Sheena Bathory-ként versenyez
Szabó Franciska manapság Sheena Bathory-ként versenyez
Fotó: Bors/ Szabó Franciska

Sajnos végül alul maradt Abby Montesszel szemben: a mexikói egyszerűen jobban állta és jobban is adta a pofonokat. Ez utóbbiról bizony maga Franciska is beszámolt, aki Instagram-videókban mutatta meg, hogy nézett ki közvetlenül a mérkőzés után, illetve pár nappal később hogy fest az arca.  Nos, nincs mit szépíteni: szinte felismerhetetlenre dagadt. Egy Insta-sztoriban egyébként a magyar pofonosztó arról is beszámolt, hogy bizony a keze is alaposan belilult, amivel ütötte az ellenfelét.

Szabó Franciska arca teljesen eltorzult a múlt heti meccs után
Szabó Franciska arca teljesen eltorzult a múlt heti meccs után
Fotó: Instagram-videó

Szabó Franciska így osztja a pofonokat

Franci a mérkőzésről is mutatott pár pillanatot, csak hogy átérezhessük, mekkora pofonokról is van szó egy ilyen összecsapáson:

 

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