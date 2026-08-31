Szabó Győző fakírágyon, indiai zenével vezeti le a feszültséget: „Azért, hogy túléljem ezt a pörgést”

Szabó Győző nem panaszkodik a pörgésre, de pontosan tudja, hogy a folyamatos hajtás mellett a testi és lelki feltöltődésre is figyelnie kell. A színész az elmúlt időszakban arról beszélt, hogy a vendéglátásba is újra belevágna, miközben szakmai feladatai sem fogynak. Győzőnek éppen ezért kialakult egy sajátos reggeli rutinja, amelynek központi eleme egy bizonyos fakírágy.

Szabó Győző színész különleges napi rutinjáról vallott (Fotó: Szabolcs László)

Így vezeti le a stresszt Szabó Győző

Szabó Győző Az Én Kék Zónám podcast műsorban mesélt arról, hogyan tartja kordában mentálisan és fizikálisan is magát.

Van napi rutinom, de csak azért, hogy túléljem ezt a pörgést. Van egy fakírágyam, egy ilyen szöges matrac, "Shakti Mat" úgy hívják. Erre én minden nap ráfekszem egy húsz percre, lábamat föltéve az ágyra. Egyébként derekamtól nyakamig tart ez a bizonyos szőnyeg.

És Győző itt még nem áll meg. A különleges relaxációs szeánszhoz ugyanis más kellékek is társulnak.

Szabó Győző szinkronszerepei izgalmas feladattal bővültek: Shrek új magyarhangja lett a színész (Fotó: Koncz Márton)