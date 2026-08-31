Szabó Győző fakírágyon, indiai zenével vezeti le a feszültséget: „Azért, hogy túléljem ezt a pörgést”

Szabó Győző nem panaszkodik a pörgésre, de pontosan tudja, hogy a folyamatos hajtás mellett a testi és lelki feltöltődésre is figyelnie kell. A színész az elmúlt időszakban arról beszélt, hogy a vendéglátásba is újra belevágna, miközben szakmai feladatai sem fogynak. Győzőnek éppen ezért kialakult egy sajátos reggeli rutinja, amelynek központi eleme egy bizonyos fakírágy.
Így vezeti le a stresszt Szabó Győző
Szabó Győző Az Én Kék Zónám podcast műsorban mesélt arról, hogyan tartja kordában mentálisan és fizikálisan is magát.
Van napi rutinom, de csak azért, hogy túléljem ezt a pörgést. Van egy fakírágyam, egy ilyen szöges matrac, "Shakti Mat" úgy hívják. Erre én minden nap ráfekszem egy húsz percre, lábamat föltéve az ágyra. Egyébként derekamtól nyakamig tart ez a bizonyos szőnyeg.
És Győző itt még nem áll meg. A különleges relaxációs szeánszhoz ugyanis más kellékek is társulnak.
Hogy még komplexebb legyen a buli, van egy napfénylámpám, ami teljesen lehozza a nap erejét: ezt a fejem mellé teszem, gyújtok egy füstölőt, a házi hangtechnikai rendszert összekapcsolom a telefonommal, és indiai zenét hallgatok
A színész szerint mindez reggelente húsz-harminc percet vesz igénybe, és bár elsőre meglehetősen különösnek tűnhet, számára ez lett a nap egyik fontos kapaszkodója. A pörgős életmód mellett ugyanis szüksége van arra, hogy időnként lelassítson, és egy kicsit saját magára figyeljen. Erre pedig az utóbbi időszakban különösen nagy szüksége lehet, hiszen a munka a kamera mögött és a színpadon sem áll meg. A színész a szinkronizálás világában is újra hallatta a hangját, ráadásul egy olyan karakter kapcsán, amelyhez a magyar nézőknek erős emlékei fűződnek. A Shrek-filmek főszereplőjének, Shreknek a magyar hangja lett, amit Gesztesi Károlytól, jó barátjától örökölt meg. Erről korábban így nyilatkozott:
Biztos össze fogják vele hasonlítani a hangomat, biztos sok negatív dolgot fogok kapni, hiszen tényleg fantasztikus hangot és karaktert adott Karcsi ennek a figurának. De nem fogom tudni hozni ugyanazt, amit ő hozott, ezért is nagyon nagy felelősség és feladat
– jelentette ki Szabó Győző.