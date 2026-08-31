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szabó győző

Szabó Győző fakírágyon, indiai zenével vezeti le a feszültséget: „Azért, hogy túléljem ezt a pörgést”

17 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Rendhagyó napi rutinnal rendelkezik a népszerű színész. Szabó Győző saját bevallása szerint fakírággyal próbálja túlélni az pörgős hétköznapokat, amiről most részletesen beszámolt.
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szabó győzőŐszinte vallomásnapi rutin

Szabó Győző nem panaszkodik a pörgésre, de pontosan tudja, hogy a folyamatos hajtás mellett a testi és lelki feltöltődésre is figyelnie kell. A színész az elmúlt időszakban arról beszélt, hogy a vendéglátásba is újra belevágna, miközben szakmai feladatai sem fogynak. Győzőnek éppen ezért kialakult egy sajátos reggeli rutinja, amelynek központi eleme egy bizonyos fakírágy.

Szabó Győző szürke atlétatrikóban néz szigorúan a kamerába.
Szabó Győző színész különleges napi rutinjáról vallott (Fotó: Szabolcs László)

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Szabó Győző Az Én Kék Zónám podcast műsorban mesélt arról, hogyan tartja kordában mentálisan és fizikálisan is magát.

Van napi rutinom, de csak azért, hogy túléljem ezt a pörgést. Van egy fakírágyam, egy ilyen szöges matrac, "Shakti Mat" úgy hívják. Erre én minden nap ráfekszem egy húsz percre, lábamat föltéve az ágyra. Egyébként derekamtól nyakamig tart ez a bizonyos szőnyeg.

És Győző itt még nem áll meg. A különleges relaxációs szeánszhoz ugyanis más kellékek is társulnak.

Szabó győző szürke ingben és baseball sapkában beszél.
Szabó Győző szinkronszerepei izgalmas feladattal bővültek: Shrek új magyarhangja lett a színész (Fotó: Koncz Márton)

Hogy még komplexebb legyen a buli, van egy napfénylámpám, ami teljesen lehozza a nap erejét: ezt a fejem mellé teszem, gyújtok egy füstölőt, a házi hangtechnikai rendszert összekapcsolom a telefonommal, és indiai zenét hallgatok

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A színész szerint mindez reggelente húsz-harminc percet vesz igénybe, és bár elsőre meglehetősen különösnek tűnhet, számára ez lett a nap egyik fontos kapaszkodója. A pörgős életmód mellett ugyanis szüksége van arra, hogy időnként lelassítson, és egy kicsit saját magára figyeljen. Erre pedig az utóbbi időszakban különösen nagy szüksége lehet, hiszen a munka a kamera mögött és a színpadon sem áll meg. A színész a szinkronizálás világában is újra hallatta a hangját, ráadásul egy olyan karakter kapcsán, amelyhez a magyar nézőknek erős emlékei fűződnek. A Shrek-filmek főszereplőjének, Shreknek a magyar hangja lett, amit Gesztesi Károlytól, jó barátjától örökölt meg. Erről korábban így nyilatkozott:

Biztos össze fogják vele hasonlítani a hangomat, biztos sok negatív dolgot fogok kapni, hiszen tényleg fantasztikus hangot és karaktert adott Karcsi ennek a figurának. De nem fogom tudni hozni ugyanazt, amit ő hozott, ezért is nagyon nagy felelősség és feladat

 – jelentette ki Szabó Győző.

@origo_hu

Megvan Shrek új magyar hangja Gesztesi Károly szinkronját nem könnyű megugrani, de valakinek mégis bizalmat szavaztak. Bizony, az 5. részben Szabó Győző hangján szólal meg az imádni való ogre. #origo #shrek #gesztesikároly #szabógyőző #mozi #mese

♬ eredeti hang – Origo - Origo

 

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