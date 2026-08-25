Lassan vége a szünetnek: ezeknek a sztároknak indul szeptemberben a suli, Szabó Zsófi fia is készül

A nyár utolsó napjai mindig egy kicsit keserédesek: még tart a vakáció, de lassan minden családban előkerülnek a tanszerek, hátizsákok és elérkezik az iskolakezdés. A hazai sztárok gyermekei között is akadnak olyanok, akik már rutinos iskolások, mint például Szabó Zsófi fia, míg másoknak szeptemberben egy teljesen új fejezet kezdődik.

Szabó Zsófi gyereke: Mendel már második osztályos lesz, és a kistestvére is hamarosan megérkezik (Fotó: Markovics Gábor)

Szabó Zsófi kisfia, Mendel már rutinos iskolás

Szabó Zsófi számára különösen mozgalmas időszak következik. A műsorvezető kisfia, Mendel már megkezdte az iskolás éveit, így számára szeptemberben folytatódik a tanulás. Zsófi számára az anyaság mindig is kiemelt szerepet töltött be. Korábban arról beszélt, hogy fia köré szervezi az életét, és számára az a legfontosabb, hogy Mendel boldog legyen.

A gyermekem boldogsága számomra a legfontosabb; ha ő boldog, akkor én is

– fogalmazott. Az idei tanévkezdés azonban más lesz, mint a korábbiak, hiszen Zsófi közben második gyermekét várja.