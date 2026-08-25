Lassan vége a szünetnek: ezeknek a sztároknak indul szeptemberben a suli, Szabó Zsófi fia is készül

A nyár utolsó napjai mindig egy kicsit keserédesek: még tart a vakáció, de lassan minden családban előkerülnek a tanszerek, hátizsákok és elérkezik az iskolakezdés. A hazai sztárok gyermekei között is akadnak olyanok, akik már rutinos iskolások, mint például Szabó Zsófi fia, míg másoknak szeptemberben egy teljesen új fejezet kezdődik.
Szabó Zsófi kisfia, Mendel már rutinos iskolás
Szabó Zsófi számára különösen mozgalmas időszak következik. A műsorvezető kisfia, Mendel már megkezdte az iskolás éveit, így számára szeptemberben folytatódik a tanulás. Zsófi számára az anyaság mindig is kiemelt szerepet töltött be. Korábban arról beszélt, hogy fia köré szervezi az életét, és számára az a legfontosabb, hogy Mendel boldog legyen.
A gyermekem boldogsága számomra a legfontosabb; ha ő boldog, akkor én is
– fogalmazott. Az idei tanévkezdés azonban más lesz, mint a korábbiak, hiszen Zsófi közben második gyermekét várja.
Csutiék kislánya, Nina elsős lesz
Kulcsár Edina és Szabó András Csuti gyermekei, Medox és Nina elvált szülők gyemekeiként is nagyon fontos szerepet töltenek be édesanyjuk és édesapjuk életében. Csuti korábban megható sorokkal köszöntötte hatéves lányát, Ninát, akinek azt írta: „az utolsó lélegzetemig melletted leszek”. Nina számára most jön élete egyik legnagyobb változása: véget ér a nyári szünet, és szeptemberben megkezdi az első osztályt. Bátyja, Medox iskolás, így ő már tud néhány hasznos tanáccsal szolgálni a kishúgának.
Tápai Szabina gyermekei is visszatérnek
Tápai Szabina családjában sem marad üresen az iskolatáska. Kucsera Gábor fia, Beni már a felsőtagozatosok csapatát erősíti, míg középső gyeremekük, aki az első kislányuk, Milla, tavaly kezdte a sulit. Szabina akkor ezt egy megható Instagram-bejegyzésben tudatta követőivel, hogy kislánya a szeptembert már az iskolapadban kezdi meg.
Mikor repült el ez az idő? Iskolába megy a nagylányunk! Szeretünk Milla!
– írta Instagram-posztjában Szabina.
Curtis kisfia, Doni is szeptemberben kezdi a sulit
Curtis kisfia, Doni számára szintén elérkezett a fontos mérföldkő. A rapper korábban a Borsnak mesélt arról, hogyan élik meg ezt a várakozásokkal teli izgalmas időszakot.
Nyílt nap volt a közelmúltban és nagyon jól érezte magát az iskolában. Ez egy sportiskola, ahol a csapattársai egy része az osztálytársa lesz, ami megkönnyíti az ő és a mi helyzetünket is, nem ismeretlen a közeg így neki. Megismerte az osztályfőnökét is, várjuk az iskolakezdést
– nyilatkozta Széki Attila.