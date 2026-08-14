"Végre hazamegyünk" - 17 nap után elhagyhatta a kórházat Szandi unokája

Augusztus elején érkezett a hír, hogy édesanya lett Szandi lánya, Bogdán Blanka. A kislány - aki a Hazel Rose nevet kapta - a vártnál korábban, de egészségesen érkezett, amolyan rutineljárásként azonban egy időre az újszülött intenzív osztályon kellett maradnia. Ennek azonban most vége: Blanka nemrég a közösségi oldalán boldogan újságolta el, hogy a férjével, Ricardóval 17 nap után hazavihették a kislányukat.
Elhagyhatta a kórházat Szandi unokája
A 17 napos újszülött intenzív osztályon eltöltött idő után végre hazamegyünk...
- írta az Instagram-oldalán a boldog édesanya, egy videó kíséretében, amelyen Ricardo egy apa feliratú sapkában sétál a kórház folyosóján a kijárat felé, kezében a babahordozóval. Blanka a 24 óráig elérhető Instagram-történetében egy fotót is megosztott, amelyen hárman láthatók, egy Hazamegyünk! felirat kíséretében.
Szandi a napokban a saját közösségi oldalán tett közzé egy fotót az unokájáról, valamint a büszke édesapáról, Ricardóról.
Minden nagymamának ilyen vejet kívánok
- írta a meghitt hangulatú képhez az énekesnő, aki a gólyahír bejelentésekor is elismeréssel adózott a lánya férjének.
Szavakba sem tudom önteni azt a mérhetetlen boldogságot, amit érzünk! A vártnál 6 héttel korábban, de teljesen egészségesen megszületett az első unokánk, Hazel! A mi drága Blankánk egy csodálatos, gyönyörű kislánynak adott életet! Ricardo odaadó szeretettel és gondoskodással veszi körül a lányokat. Hálát adok ezért a csodáért! Isten hozott a nagyvilágban, édes pici hercegnő!