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kórház

"Végre hazamegyünk" - 17 nap után elhagyhatta a kórházat Szandi unokája

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A vártnál korábban jött a világra az énekesnő unokája. A kislánynak - aki a Hazel Rose nevet kapta - ezután napokig az újszülött intenzív osztályon kellett maradnia, nemrég azonban Szandi lánya, Bogdán Blanka örömmel osztotta meg, hogy végre hazavihették a férjével, Ricardóval a babájukat.
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kórházhazatérésSzandiunokaBogdán Blanka

Augusztus elején érkezett a hír, hogy édesanya lett Szandi lánya, Bogdán Blanka. A kislány - aki a Hazel Rose nevet kapta - a vártnál korábban, de egészségesen érkezett, amolyan rutineljárásként azonban egy időre az újszülött intenzív osztályon kellett maradnia. Ennek azonban most vége: Blanka nemrég a közösségi oldalán boldogan újságolta el, hogy a férjével, Ricardóval 17 nap után hazavihették a kislányukat.

Szandi
Elhagyhatta a kórházat Szandi unokája / Fotó: archív / hot magazin

Elhagyhatta a kórházat Szandi unokája

A 17 napos újszülött intenzív osztályon eltöltött idő után végre hazamegyünk...

- írta az Instagram-oldalán a boldog édesanya, egy videó kíséretében, amelyen Ricardo egy apa feliratú sapkában sétál a kórház folyosóján a kijárat felé, kezében a babahordozóval. Blanka a 24 óráig elérhető Instagram-történetében egy fotót is megosztott, amelyen hárman láthatók, egy Hazamegyünk! felirat kíséretében.

Szandi a napokban a saját közösségi oldalán tett közzé egy fotót az unokájáról, valamint a büszke édesapáról, Ricardóról.

Minden nagymamának ilyen vejet kívánok

 - írta a meghitt hangulatú képhez az énekesnő, aki a gólyahír bejelentésekor is elismeréssel adózott a lánya férjének.

Szavakba sem tudom önteni azt a mérhetetlen boldogságot, amit érzünk! A vártnál 6 héttel korábban, de teljesen egészségesen megszületett az első unokánk, Hazel! A mi drága Blankánk egy csodálatos, gyönyörű kislánynak adott életet! Ricardo odaadó szeretettel és gondoskodással veszi körül a lányokat. Hálát adok ezért a csodáért! Isten hozott a nagyvilágban, édes pici hercegnő!

 

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