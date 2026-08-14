"Végre hazamegyünk" - 17 nap után elhagyhatta a kórházat Szandi unokája

Augusztus elején érkezett a hír, hogy édesanya lett Szandi lánya, Bogdán Blanka. A kislány - aki a Hazel Rose nevet kapta - a vártnál korábban, de egészségesen érkezett, amolyan rutineljárásként azonban egy időre az újszülött intenzív osztályon kellett maradnia. Ennek azonban most vége: Blanka nemrég a közösségi oldalán boldogan újságolta el, hogy a férjével, Ricardóval 17 nap után hazavihették a kislányukat.

Elhagyhatta a kórházat Szandi unokája / Fotó: archív / hot magazin

Elhagyhatta a kórházat Szandi unokája

A 17 napos újszülött intenzív osztályon eltöltött idő után végre hazamegyünk...

- írta az Instagram-oldalán a boldog édesanya, egy videó kíséretében, amelyen Ricardo egy apa feliratú sapkában sétál a kórház folyosóján a kijárat felé, kezében a babahordozóval. Blanka a 24 óráig elérhető Instagram-történetében egy fotót is megosztott, amelyen hárman láthatók, egy Hazamegyünk! felirat kíséretében.

Szandi a napokban a saját közösségi oldalán tett közzé egy fotót az unokájáról, valamint a büszke édesapáról, Ricardóról.

Minden nagymamának ilyen vejet kívánok

- írta a meghitt hangulatú képhez az énekesnő, aki a gólyahír bejelentésekor is elismeréssel adózott a lánya férjének.