Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter hamarosan fontos bejelentéseket tesz

baba

Gólyahír: megszületett Szandi unokája – fotókon a vártnál korábban érkezett kislány

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hat héttel korábban érkezett a jövevény. Szandi fotókat is mutatott első unokájáról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
babagólyahírSzandiSzandi lányaBogdán Blanka

Aligha lehetne boldogabb Szandi: az énekesnő lánya, Bogdán Blanka ugyanis életet adott első gyermekének. Noha a kislány, aki a Hazel nevet kapta, a vártnál picivel korábban érkezett, teljesen egészséges.

Szandi és a lánya, Bogdán Blanka
Szandi és a lánya, Bogdán Blanka
Fotó: archív / hot magazin

Megszületett Szandi unokája: úszik a boldogságban a család

"Szavakba sem tudom önteni azt a mérhetetlen boldogságot amit érzünk! A vártnál 6 héttel korábban de teljesen egészségesen megszületett az első unokánk, Hazel! A mi drága Blankánk egy csodálatos, gyönyörű kislánynak adott életet! Ricardo odaadó szeretettel és gondoskodással veszi körül a lányokat. Hálát adok ezért a csodáért! Isten hozott a nagyvilágban édes pici hercegnő!" - számolt be közösségi oldalán az unoka érkezéséről Szandi.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!