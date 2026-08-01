Gólyahír: megszületett Szandi unokája – fotókon a vártnál korábban érkezett kislány

Aligha lehetne boldogabb Szandi: az énekesnő lánya, Bogdán Blanka ugyanis életet adott első gyermekének. Noha a kislány, aki a Hazel nevet kapta, a vártnál picivel korábban érkezett, teljesen egészséges.

Szandi és a lánya, Bogdán Blanka

Fotó: archív / hot magazin

Megszületett Szandi unokája: úszik a boldogságban a család

"Szavakba sem tudom önteni azt a mérhetetlen boldogságot amit érzünk! A vártnál 6 héttel korábban de teljesen egészségesen megszületett az első unokánk, Hazel! A mi drága Blankánk egy csodálatos, gyönyörű kislánynak adott életet! Ricardo odaadó szeretettel és gondoskodással veszi körül a lányokat. Hálát adok ezért a csodáért! Isten hozott a nagyvilágban édes pici hercegnő!" - számolt be közösségi oldalán az unoka érkezéséről Szandi.