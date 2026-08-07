Szandi unokája tíz napja fekszik újszülött-intenzíven: friss fotó a csöppségről

Augusztus elsején érkezett a hír, hogy pár nappal korábban édesanya lett Szandi lánya, Bogdán Blanka. Ugyan a kislány – aki a Hazel Rose nevet kapta – hat héttel a vártnál korábban érkezett, mind ő, mind a kismama jól volt. "Szavakba sem tudom önteni azt a mérhetetlen boldogságot amit érzünk! A vártnál 6 héttel korábban de teljesen egészségesen megszületett az első unokánk, Hazel! A mi drága Blankánk egy csodálatos, gyönyörű kislánynak adott életet! Ricardo odaadó szeretettel és gondoskodással veszi körül a lányokat. Hálát adok ezért a csodáért! Isten hozott a nagyvilágban édes pici hercegnő!" - írta akkor közösségi oldalán Szandi.

Bogdán Blanka és édesanyja, Szandi

Fotó: Instagram/Szandi

Újszülött intenzíven fekszik Szandi unokája, üzent az énekesnő

Szandi lánya 24 óráig elérhető Instagram-történetben számolt be arról: tizedik napja fekszenek a kislányával az újszülött-intenzívosztályon az amerikai kórházban, ahol a szülést levezették. Természetesen nincs semmi baj, ez gyakorlatilag rutineljárásnak számít egy ilyen korán világra jött baba esetében. Szandi egy fotót is megosztott a csecsemőről, valamint a büszke édesapáról, Ricardóról, amin látszik: nagyon is jól van a baba.

"Minden nagymamának ilyen vejet kívánok" - írta a meghitt hangulatú képhez.