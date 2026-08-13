Demcsák Zsuzsa elképesztően nézett ki a Szigeten: nem lehetett nem észrevenni

Nemrég még a görögországi nyaralásuk miatt kerültek a figyelem középpontjába Demcsák Zsuzsa és ritkán látott gyermekei, most pedig a műsorvezető maga vonzotta a tekinteteket a Sziget Fesztiválon. Zsuzsa ezúttal is megmutatta, hogy a fesztiválszezonban is lehet igazán stílusosan megjelenni, miközben a hőség sem tudta elvenni a rendezvény hangulatát. Cikkünk végén tekintsd meg a galériát!
Így telt a Sziget Fesztivál 2. napja
Demcsák Zsuzsa a lenyűgöző görögországi fotók után most újabb helyszínen tűnt fel, és ezúttal ő maga került a figyelem középpontjába. A műsorvezető a Sziget Fesztiválon is megmutatta magát, megjelenésével pedig aligha tudott volna észrevétlen maradni. Azonban nem csak Zsuzsa bulizott idén a Szigeten. A hazai hírességek közül többen is alaposan kitettek magukért, hiszen a koncertek mellett a fesztiváldivat is komoly szerepet kapott.
Az Origo összeállítása szerint több sztár is merészebb, nyárias szettet választott. A Sziget pedig annak ellenére is dübörög, hogy a napközbeni hőség alaposan próbára teszi a látogatók szervezetét. Az első napon Zara Larsson koncertje is hatalmas tömeget mozgatott meg, a közönség pedig együtt énekelte az ismert slágereket az énekesnővel.
A tegnapi napon pedig több ismert hazai arc is kilátogatott a Szigetre. Gáspár Kata, Miskovits Marci és Mehringer Marci is a fesztiválon bulizott, de a külföldi sztárvilág képviselőiből sem volt hiány, hiszen Natasha Bedingfield is fellépett. Demcsák Zsuzsa pedig a görögországi vakáció után most már a budapesti fesztiválhangulatból is kivette a részét. Úgy tűnik, a nyár számára továbbra is tartogat néhány igazán izgalmas pillanatot – legyen szó egy családi görögországi nyaralásról vagy éppen egy forró, zenés estéről a Sziget Fesztiválon.