Demcsák Zsuzsa elképesztően nézett ki a Szigeten: nem lehetett nem észrevenni

Nemrég még a görögországi nyaralásuk miatt kerültek a figyelem középpontjába Demcsák Zsuzsa és ritkán látott gyermekei, most pedig a műsorvezető maga vonzotta a tekinteteket a Sziget Fesztiválon. Zsuzsa ezúttal is megmutatta, hogy a fesztiválszezonban is lehet igazán stílusosan megjelenni, miközben a hőség sem tudta elvenni a rendezvény hangulatát. Cikkünk végén tekintsd meg a galériát!

A Sziget Fesztivál 2026 második napján kaptuk el a műsorvezetőt (Fotó: Origo)

Így telt a Sziget Fesztivál 2. napja

Demcsák Zsuzsa a lenyűgöző görögországi fotók után most újabb helyszínen tűnt fel, és ezúttal ő maga került a figyelem középpontjába. A műsorvezető a Sziget Fesztiválon is megmutatta magát, megjelenésével pedig aligha tudott volna észrevétlen maradni. Azonban nem csak Zsuzsa bulizott idén a Szigeten. A hazai hírességek közül többen is alaposan kitettek magukért, hiszen a koncertek mellett a fesztiváldivat is komoly szerepet kapott.

Gáspár Kata is bulizott az idei Sziget Fesztiválon (Fotó: Origo)

Az Origo összeállítása szerint több sztár is merészebb, nyárias szettet választott. A Sziget pedig annak ellenére is dübörög, hogy a napközbeni hőség alaposan próbára teszi a látogatók szervezetét. Az első napon Zara Larsson koncertje is hatalmas tömeget mozgatott meg, a közönség pedig együtt énekelte az ismert slágereket az énekesnővel.