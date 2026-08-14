Íme 5 érdekesség a Sziget fesztivál ma esti fellépőjéről, a Bring Me the Horizon együttesről

Sokaknak talán nem mond sokat a Bring Me the Horizon együttes neve, ám a rockzene rajongóinak biztos, hogy kihagyhatatlan lesz a Sziget Fesztivál mai napja. Olyan számai vannak a bandának, mint a Can You Feel My Heart, ami a műfaj egyik legismertebb zenéje az utóbbi évekből. A színpadi megjelenés pedig igazi rockbandás, így biztos nagy bulit csinálnak ma az angolok, mint tették korábban a VOLT Fesztiválon is.

A Sziget 2026 egyik legnagyobb együttese, a Bring Me the Horizon (Fotó: Marco Christian Krenn)

A Sziget Fesztivál mai sztárfellépőiről nem sokan tudják ezeket

Nem véletlenül született a Bring Me the Horizon név, mivel egy idézetet alakítottak kicsit át a zenészek, amit A Karib-tenger kalózai - A Fekete Gyöngy átka című film ihletett. A film végén hangzik el a híres mondat Jack Sparrow szájából, ami angolul csak úgy hangzik, hogy: „Now... bring me that horizon”. Ez magyarul annyit jelent, hogy „Most pedig hozzátok elém a horizontot”. A banda ezt a mondatot alakította át a később elhíresült Bring Me the Horizon névre.

A banda frontembere, Oliver Sykes a zenészpálya mellett nagy érdeklődést mutat a divat és öltözködés iránt is.

Ezért a Bring Me the Horizon korai éveiben létrehozta a Drop Dead Clothing elnevezésű márkát.

A ruhák eredetileg erősen punk, emo és metal beütésekkel készültek, így gyakori szimbólumai a koponyák, bizarr rajzfilmkarakterek és természetesen a fekete szín is. A Drop Dead először teljesen független volt az együttestől, ám később megjelentek a kollekcióban a banda logójával ellátott ruhák is.

Oliver Sykes ma biztos nagy műsort csinál a Sziget Fesztiválon (Fotó: Simone Joyner)

A Bring Me the Horizon együttese nagy átalakuláson ment keresztül

Egyszerűen összehasonlíthatatlan az eddigi két korszaka a bandának. Míg az induláskor a heavy metal bandákhoz hasonló hörgések voltak jellemzők, most már sokkal inkább a tiszta hangok és egy kis poppos beütés lett az irányonal. Ezzel szinte együtt jár, hogy Oliver Sykes hangja is sokat változott, mivel a korábbi kiabálások és hörgések után most sokkal változatosabban használja hangszálait. Ezeknek velejárója az öltözködésben és a hangszerelésben való változás is.

2025-ben pedig gyökeresen megváltozott a frontember élete. Oli Sykes ugyanis édesapa lett, feleségétől ikrei születtek. A gyerkőcök július 16-án ünnepelték első születésnapjukat, édesapjuk pedig egy hónappal később a Sziget Fesztivál nagyszínpadán próbálja meg lenyűgözni a magyar rajongókat.

A Bring Me the Horizon éppen újabb nagy átalakuláson megy keresztül, mivel az új zenéik mellett elkezdtek visszanyúlni 2006-os dalaikhoz is. A különböző korszakok miatt elég vegyes követőtábora alakult ki az együttesnek, akik általában igyekeznek kiszolgálni mindegyik korszak rajongóit.