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Sziget fesztivál

Falatnyi felsők és szexi sortok: ilyen szettekben buliztak a celebcsajok a Szigeten – fotók

2 órája
Olvasási idő: 6 perc
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A fesztiválok ma már sok esetben nem csak a koncertekről szólnak, hiszen a divatra épp olyan nagy hangsúly kerül, mint a zenei fellépőkre. Most megmutatjuk, milyen dögös szettekben tomboltak a celebek a Sziget Fesztivál 1. napján.
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Sziget fesztiválZara Larssonsztárvilágoutfit

Tegnap az első nappal hivatalosan elindult a Sziget Fesztivál 2026-os szezonja, amelyen jó néhány híresség is tiszteletét tette. És persze egy olyan dögös főfellépő napján, mint Zara Larsson, a hazai sztárok szintén kitettek magukért. Mutatjuk, mit viseltek kedvenceink.

Zara Larsson lépett fel a Sziget Fesztivál 1. napján.
Zara Larsson Sziget fesztiválos koncertjére jó néhány celeb kilátogatott, néhányan a stílusát is igyekezték leutánozni (Fotó: Szabolcs László)

Ilyen szettekben buliztak a celebek a Sziget Fesztivál első napján

Zara Larsson koncertje robbantotta be az idei Sziget Fesztivál keddi napját, és bizony nem akármilyen bulit csinált. Amellett, hogy rengetegen táncoltak és énekelték együtt a dalait, természetesen egy igazi divatparádé is kialakult, hiszen a legtöbben igyekeztek az énekesnő ikonikus szettjeihez hasonló öltözékben megjelenni. Ez Tolvai Reninek például olyan jól sikerült, hogy csaknem összeöltöztek Zarával. A dögös énekesnő ugyanis egy igen sokat mutató, csillogó pink felsőben, és rózsaszín miniszoknyában parádézott, hozzáillő táskával és napszemüveggel, amelynek formája egy pillangót idézett. Ehhez cipőként pedig barna cowboy csizmát párosított, ami kétségkívül az elmúlt évek egyik legnagyobb fesztiváltrendje. De Lissák Laura is hasonlóan látványosan oldotta meg a feladatot.

A Sziget slágerei az extra szemüvegek

Annak ellenére, hogy a legnagyobb koncertek este vannak, délután tűz a nap és hatalmas a hőség, így nem csoda, hogy a legtöbben az outfitjük egy központi elemként kezelik a napszemüveget. Schumacher Vanda és Tolvai Reni ráadásul egyforma darabokat választottak különböző színekben. Emellett az Amerikában élő, extra stílusáról is ismert influenszer szintén egy nem sokat takaró felsőt választott, magához képest mégis igen visszafogottan öltözött fel. Ezzel szemben Katzenbach Andrea, a Miss World Hungary 2024 győztese egy igen futurisztikus, ezüstben tündöklő összeállítást álmodott meg. A metál fényű ruha és a színben hozzá passzoló, 2000-es évek stílusát idéző napszemüveg tökéletes összképet alkotott, összhangban a jelenlegi trendekkel és a fesztiválhangulattal.

Schumcher Vanda a hétköznapokban sem veti meg a dögös szetteket.
Schumacher Vanda egy bikinifelsőre hajazó topot és farmert választott a Sziget 1. napjára (Fotó: Instagram)

Schóbert Lara az unokatestvéreivel bulizott

Schobert Norbi és Rubint Réka lánya is kitett magáért az idei évben, és ahogy mindig, most is megmutatta tökéletesen kisportolt alakját. A buli közben pedig unokatestvérei, Rubint Rella és Rubint Rebeka is csatlakoztak hozzá, akik külsejére szintén nem lehet panasz. Míg Lara leginkább a kényelemre fókuszált egyszerű topjában és apró rövidnadrágjában, addig a Rubint lányok csúcsra járatták a „boho chic”-et és mindketten bohém, kissé hippis stílust választottak.

És ha kíváncsi vagy a többi magyar celeb, mint például Lissák Laura, Mihályfi Luca, Cinthya Dictator vagy épp Metzker Viki szettjére, akkor kattints a galériánkra.

2026_08_11_Szigetfesztivál 1.nap_SZL
2026_08_11_Szigetfesztivál 1.nap_SZL
2026_08_11_Szigetfesztivál 1.nap_SZL
Katzenbach Andrea Sziget
Tolvai Reni Sziget
Schumcher Vanda Sziget
Metzker Viki Sziget
Király-Virág Anita Sziget
Rácz-Gyuricza Dóra Sziget
Cinthya Dictator és Molnár Tamás Sziget
Lissák Laura Sziget
Galéria: Ilyen szexi szettekben parádéznak a Szigeten a sztárcsajok: nem sokat bíztak a képzeletre
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Schóbert Lara az unokatestvéreivel, Rubint Rellával és Rebekával bulizott a Sziget 1. napján

 

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