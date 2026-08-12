Falatnyi felsők és szexi sortok: ilyen szettekben buliztak a celebcsajok a Szigeten – fotók

Tegnap az első nappal hivatalosan elindult a Sziget Fesztivál 2026-os szezonja, amelyen jó néhány híresség is tiszteletét tette. És persze egy olyan dögös főfellépő napján, mint Zara Larsson, a hazai sztárok szintén kitettek magukért. Mutatjuk, mit viseltek kedvenceink.

Zara Larsson Sziget fesztiválos koncertjére jó néhány celeb kilátogatott, néhányan a stílusát is igyekezték leutánozni (Fotó: Szabolcs László)

Ilyen szettekben buliztak a celebek a Sziget Fesztivál első napján

Zara Larsson koncertje robbantotta be az idei Sziget Fesztivál keddi napját, és bizony nem akármilyen bulit csinált. Amellett, hogy rengetegen táncoltak és énekelték együtt a dalait, természetesen egy igazi divatparádé is kialakult, hiszen a legtöbben igyekeztek az énekesnő ikonikus szettjeihez hasonló öltözékben megjelenni. Ez Tolvai Reninek például olyan jól sikerült, hogy csaknem összeöltöztek Zarával. A dögös énekesnő ugyanis egy igen sokat mutató, csillogó pink felsőben, és rózsaszín miniszoknyában parádézott, hozzáillő táskával és napszemüveggel, amelynek formája egy pillangót idézett. Ehhez cipőként pedig barna cowboy csizmát párosított, ami kétségkívül az elmúlt évek egyik legnagyobb fesztiváltrendje. De Lissák Laura is hasonlóan látványosan oldotta meg a feladatot.

A Sziget slágerei az extra szemüvegek

Annak ellenére, hogy a legnagyobb koncertek este vannak, délután tűz a nap és hatalmas a hőség, így nem csoda, hogy a legtöbben az outfitjük egy központi elemként kezelik a napszemüveget. Schumacher Vanda és Tolvai Reni ráadásul egyforma darabokat választottak különböző színekben. Emellett az Amerikában élő, extra stílusáról is ismert influenszer szintén egy nem sokat takaró felsőt választott, magához képest mégis igen visszafogottan öltözött fel. Ezzel szemben Katzenbach Andrea, a Miss World Hungary 2024 győztese egy igen futurisztikus, ezüstben tündöklő összeállítást álmodott meg. A metál fényű ruha és a színben hozzá passzoló, 2000-es évek stílusát idéző napszemüveg tökéletes összképet alkotott, összhangban a jelenlegi trendekkel és a fesztiválhangulattal.