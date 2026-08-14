Gelencsér Timi és Tolvai Reni is eszméletlen dögös volt a Szigeten: vadító szettekben tomboltak a magyar sztárok

A Sziget Fesztivál nemcsak a zenéről és a hajnalig tartó bulikról szól, hanem arról is, hogy a fesztiválozók ilyenkor bátran elővehetik a merészebb, különlegesebb ruhadarabjaikat. A magyar sztárok idén sem bízták a véletlenre a megjelenésüket: volt, aki visszafogottabb, de mégis izgalmas összeállítással érkezett, de volt olyan is, aki egészen extravagáns szettben hívta fel magára a figyelmet.
A Sziget Fesztivál 2026-ban is rendkívül népszerű a sztárok körében
Gelencsér Tímea ezúttal a letisztultabb vonalat választotta, mégis gondosan összeállított fesztiválszettben érkezett. Egy testhezálló, ekrü árnyalatú topot viselt, amelyhez barna szoknyát párosított. Az összhatás természetes és elegáns lett, a szett igazi különlegességét pedig a fehér western csizma adta meg. A feltűnő lábbeli egy kis vagányságot is csempészett a visszafogott összeállításba.
Cinthya Dictator többször is kilátogatott idén a Szigetre
Cinthya Dictator természetesen ezúttal sem a hétköznapi fesztiváldivat mellett tette le a voksát. Extravagáns összeállításával tökéletesen hozta a tőle megszokott, egyedi stílust: fekete hastopot viselt, amely fölé egy különleges, nyakörvre emlékeztető nyakdísz került. A nyakláncról hosszú láncok omlottak le, amelyek egészen a felsőre lógtak, még látványosabbá téve az összeállítást. A fekete sminkjét apró, arcra ragasztható gyöngyökkel tette még különlegesebbé.
Singh Viki sem hagyhatta ki az idei Sziget fellépőit
Singh Viki ezúttal egy apró, mégis rendkívül látványos részlettel tette izgalmassá a megjelenését. Az énekesnő az arcára helyezte a hangsúlyt, amelyet egy különleges testmatricával, pontosabban a homlokán elhelyezett díszítőelemmel dobott fel. A különleges kiegészítő azonnal magára vonta a tekintetet, és igazán fesztiválos hangulatot kölcsönzött a megjelenésének.
Tolvai Reninek nagyon bejött az idei Sziget lineupja
Tolvai Reni nem is egyszer, hanem kétszer is megfordult a Szigeten, és mindkét alkalommal más oldalát mutatta meg. Első alkalommal egy nőies, rózsaszínes összeállításban érkezett: csillogó, mélyen dekoltált felsőt választott, amelynek különleges, hullámosan redőzött nyakkialakítása még látványosabbá tette a darabot. Ehhez egy könnyed, strandoláshoz is passzoló szoknyát húzott, így igazán nyárias lett az összhatás. Második alkalommal már a fekete dominált: cowboykalappal tette vagányabbá a megjelenését, amelyhez testhez simuló, enyhén áttetsző fekete ruhát választott. A szettet egy fekete, csillogó miniszoknyával tette teljessé, így ezúttal a westernhangulat és a dögös fesztiválstílus találkozott.
Rubint Rella szuperül érezte magát a Szigeten
Rubint Rella a kényelmesebb, mégis különleges összeállítás mellett döntött. Farmer nadrágot viselt, amelyhez egy fehér, ujjatlan felsőt választott. A top érdekessége a különleges, V alakban kialakított kivágás volt: nem a nyakrészénél, hanem a has vonalában nyílt meg csúcsosan, miközben oldalt magasabban futott az anyag. Ettől az egyszerűnek tűnő összeállítás is igazán izgalmassá vált.
Nagy Adri a haját is a ruhája hangulatához igazította
Nagy Adri romantikusabb, bohémabb irányba vitte a fesztiválszettjét. Egy barna, fodros ruhában érkezett, amely könnyed, nőies hatást keltett, az összeállítást pedig egy barna bakancs tette karakteresebbé. A megjelenéséhez a haját is lazára vette: enyhén hullámos frizurát viselt, amely tökéletesen illett a nyári fesztiválhangulathoz. A bakancs pedig gondoskodott arról, hogy a csinos ruha mellett a praktikum se maradjon el – elvégre a Szigeten a hajnalig tartó bulizáshoz nem árt a biztos lábbeli.