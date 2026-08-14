Gelencsér Timi és Tolvai Reni is eszméletlen dögös volt a Szigeten: vadító szettekben tomboltak a magyar sztárok

A Sziget Fesztivál nemcsak a zenéről és a hajnalig tartó bulikról szól, hanem arról is, hogy a fesztiválozók ilyenkor bátran elővehetik a merészebb, különlegesebb ruhadarabjaikat. A magyar sztárok idén sem bízták a véletlenre a megjelenésüket: volt, aki visszafogottabb, de mégis izgalmas összeállítással érkezett, de volt olyan is, aki egészen extravagáns szettben hívta fel magára a figyelmet.

A Sziget 2026-ban is óriási siker (Fotó: Markovics Gábor)

A Sziget Fesztivál 2026-ban is rendkívül népszerű a sztárok körében

Gelencsér Tímea ezúttal a letisztultabb vonalat választotta, mégis gondosan összeállított fesztiválszettben érkezett. Egy testhezálló, ekrü árnyalatú topot viselt, amelyhez barna szoknyát párosított. Az összhatás természetes és elegáns lett, a szett igazi különlegességét pedig a fehér western csizma adta meg. A feltűnő lábbeli egy kis vagányságot is csempészett a visszafogott összeállításba.

Cinthya Dictator többször is kilátogatott idén a Szigetre

Cinthya Dictator természetesen ezúttal sem a hétköznapi fesztiváldivat mellett tette le a voksát. Extravagáns összeállításával tökéletesen hozta a tőle megszokott, egyedi stílust: fekete hastopot viselt, amely fölé egy különleges, nyakörvre emlékeztető nyakdísz került. A nyakláncról hosszú láncok omlottak le, amelyek egészen a felsőre lógtak, még látványosabbá téve az összeállítást. A fekete sminkjét apró, arcra ragasztható gyöngyökkel tette még különlegesebbé.

Singh Viki sem hagyhatta ki az idei Sziget fellépőit

Singh Viki ezúttal egy apró, mégis rendkívül látványos részlettel tette izgalmassá a megjelenését. Az énekesnő az arcára helyezte a hangsúlyt, amelyet egy különleges testmatricával, pontosabban a homlokán elhelyezett díszítőelemmel dobott fel. A különleges kiegészítő azonnal magára vonta a tekintetet, és igazán fesztiválos hangulatot kölcsönzött a megjelenésének.

Tolvai Reninek nagyon bejött az idei Sziget lineupja

Tolvai Reni nem is egyszer, hanem kétszer is megfordult a Szigeten, és mindkét alkalommal más oldalát mutatta meg. Első alkalommal egy nőies, rózsaszínes összeállításban érkezett: csillogó, mélyen dekoltált felsőt választott, amelynek különleges, hullámosan redőzött nyakkialakítása még látványosabbá tette a darabot. Ehhez egy könnyed, strandoláshoz is passzoló szoknyát húzott, így igazán nyárias lett az összhatás. Második alkalommal már a fekete dominált: cowboykalappal tette vagányabbá a megjelenését, amelyhez testhez simuló, enyhén áttetsző fekete ruhát választott. A szettet egy fekete, csillogó miniszoknyával tette teljessé, így ezúttal a westernhangulat és a dögös fesztiválstílus találkozott.