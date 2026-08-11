Gubik Petra is fellépett a Sziget fesztiválon: nem mindennapi élményéről nekünk vallott

Augusztus kilencedikén, vasárnap délután öt órától, egy közel hatórás koncertet tartottak a Sziget fesztiválon, ahol Bródy János dalait énekelte a magyar zenei világ nagyjai. Vikidál Gyula, Presser Gábor, Deák Bill Gyula, Azahriah, Beton Hofi és még sokan mások is elénekelték Bródy János legikonikusabb dalait. Gubik Petra is felkérést kapott, aki az Origónak elárulta, hogy nem gondolkodott, egyből igent mondott a meghívásra.
A Sziget fesztiválon lépett színpadra Gubik Petra
A Jászai Mari-díjas színésznőt sokan szerepei miatt, illetve televíziós műsorokból is ismerhetik. A Sztárban Sztár kilencedik évadának győztese sokáig az egyetlen női versenyző volt, aki megnyerte a műsort, egészen a legutóbbi évadig, amikor is Dér Heni léphetett a dobogó legfelső fokára. Tehát nem véletlen, hogy Gubik Petra is azok közé tartozik, akik ekkora megtiszteltetésben részesültek és Bródy János előtt énekelhették az ő dalait.
Leírhatatlan az élmény, hogy János gondolt rám, és hogy ekkora előadók mellett léphettem színpadra. Eszembe juttatta, hogy mennyire értékes a magyar zene és zseniális, hogy ennyi magyar énekes és zenész adott elő egy ember tollából, ez leírhatatlan. Nem emlékszem, hogy a Szigeten lett volna hasonló
– mondta lapunknak az énekesnő.
A közönségben pedig több tízezer ember volt, hiába a mínusz egyedik nap. Ez is jól mutatja, hogy Bródy János dalai még a mai fiatalokat is megmozgatják. „Ameddig csak a szem ellátott emberek voltak és együtt skandálták a szöveget. Nem is csak skandálták, hanem egyszerre hömpölygött a tömeg. Hihetetlen pillanat volt, amit szerintem egész életemben emlegetni fogok” – jegyezte meg Gubik Petra.
Gubik Petra gyerekkorának meghatározó zenésze volt Bródy János
Valamennyien a fiatalabb generációból végig moziztuk az egészet, mert olyan emberek is színpadra álltak, akikkel azért ritkábban találkozhatunk. Elképesztő ereje volt a koncertnek, ami délután öt órától este 11-ig tartott. Egymást váltották a zenekarok, énekesek, színészek
– árulta el a színésznő.
Bródy János zenéin nemcsak egy, hanem sokkal több generáció nőtt fel. Mondhatni az egész magyar zeneipar egyik legmeghatározóbb alakja. „Édesapám bakelit lemezein nőttem fel, amiken szinte az összes Bródy János-dal rajta volt. Az egy hétig tart című dalt adtam elő, nem véletlen, mivel János átírta nekem ezt női szemszögbe, ezért nem is volt kérdés, hogy mi legyen a dalom. Nekem ő egy igazi példakép, mérhetetlen alázattal és szerénységgel. Sokan tanulhatnának tőle” – zárta gondolatait Gubik Petra.