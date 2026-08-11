Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Bródy János

Gubik Petra is fellépett a Sziget fesztiválon: nem mindennapi élményéről nekünk vallott

4 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Gubik Petra is azok közé az előadók közé tartozik, akik felléphettek a Bródy dalok napján. A Sziget fesztivál mínusz egyedik napja különlegesre sikerült, mivel Bródy János dalait énekelték barátjai és a fiatal generáció meghatározó tagjai.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bródy JánosSziget fesztiválGubik Petra

Augusztus kilencedikén, vasárnap délután öt órától, egy közel hatórás koncertet tartottak a Sziget fesztiválon, ahol Bródy János dalait énekelte a magyar zenei világ nagyjai. Vikidál Gyula, Presser Gábor, Deák Bill Gyula, Azahriah, Beton Hofi és még sokan mások is elénekelték Bródy János legikonikusabb dalait. Gubik Petra is felkérést kapott, aki az Origónak elárulta, hogy nem gondolkodott, egyből igent mondott a meghívásra.

A Sziget fesztiválon Gubik Petra is fellépett.
A Sziget fesztivál még el sem kezdődött, de máris óriási tömeg fogadta Gubik Petrát a Bródy dalok napja alkalmából (Fotó: Illyés Tibor)

A Sziget fesztiválon lépett színpadra Gubik Petra

A Jászai Mari-díjas színésznőt sokan szerepei miatt, illetve televíziós műsorokból is ismerhetik. A Sztárban Sztár kilencedik évadának győztese sokáig az egyetlen női versenyző volt, aki megnyerte a műsort, egészen a legutóbbi évadig, amikor is Dér Heni léphetett a dobogó legfelső fokára. Tehát nem véletlen, hogy Gubik Petra is azok közé tartozik, akik ekkora megtiszteltetésben részesültek és Bródy János előtt énekelhették az ő dalait.

Leírhatatlan az élmény, hogy János gondolt rám, és hogy ekkora előadók mellett léphettem színpadra. Eszembe juttatta, hogy mennyire értékes a magyar zene és zseniális, hogy ennyi magyar énekes és zenész adott elő egy ember tollából, ez leírhatatlan. Nem emlékszem, hogy a Szigeten lett volna hasonló

– mondta lapunknak az énekesnő.

Nyomoz a rendőrség a DJ Oti koncerten történt bedrogozások ügyében
Bedrogozhatták a fiatal lányt DJ Oti koncertjén – megszólalt a mentőszolgálat
Bródy-nappal és világsztárokkal érkezik a 2026-os Sziget Fesztivál

A közönségben pedig több tízezer ember volt, hiába a mínusz egyedik nap. Ez is jól mutatja, hogy Bródy János dalai még a mai fiatalokat is megmozgatják. Ameddig csak a szem ellátott emberek voltak és együtt skandálták a szöveget. Nem is csak skandálták, hanem egyszerre hömpölygött a tömeg. Hihetetlen pillanat volt, amit szerintem egész életemben emlegetni fogok” – jegyezte meg Gubik Petra.

Gubik Petra élete végéig emlékezni fog a fellépésére.
Gubik Petra a Sziget 2026 mínusz egyedik napján adta elő Bródy János Egy hétig tart című slágerét (Fotó: Gubik Petra)

Gubik Petra gyerekkorának meghatározó zenésze volt Bródy János

Valamennyien a fiatalabb generációból végig moziztuk az egészet, mert olyan emberek is színpadra álltak, akikkel azért ritkábban találkozhatunk. Elképesztő ereje volt a koncertnek, ami délután öt órától este 11-ig tartott. Egymást váltották a zenekarok, énekesek, színészek

– árulta el a színésznő.

Bródy János zenéin nemcsak egy, hanem sokkal több generáció nőtt fel. Mondhatni az egész magyar zeneipar egyik legmeghatározóbb alakja. Édesapám bakelit lemezein nőttem fel, amiken szinte az összes Bródy János-dal rajta volt. Az egy hétig tart című dalt adtam elő, nem véletlen, mivel János átírta nekem ezt női szemszögbe, ezért nem is volt kérdés, hogy mi legyen a dalom. Nekem ő egy igazi példakép, mérhetetlen alázattal és szerénységgel. Sokan tanulhatnának tőle – zárta gondolatait Gubik Petra.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!