Gubik Petra is fellépett a Sziget fesztiválon: nem mindennapi élményéről nekünk vallott

Augusztus kilencedikén, vasárnap délután öt órától, egy közel hatórás koncertet tartottak a Sziget fesztiválon, ahol Bródy János dalait énekelte a magyar zenei világ nagyjai. Vikidál Gyula, Presser Gábor, Deák Bill Gyula, Azahriah, Beton Hofi és még sokan mások is elénekelték Bródy János legikonikusabb dalait. Gubik Petra is felkérést kapott, aki az Origónak elárulta, hogy nem gondolkodott, egyből igent mondott a meghívásra.

A Sziget fesztivál még el sem kezdődött, de máris óriási tömeg fogadta Gubik Petrát a Bródy dalok napja alkalmából (Fotó: Illyés Tibor)

A Sziget fesztiválon lépett színpadra Gubik Petra

A Jászai Mari-díjas színésznőt sokan szerepei miatt, illetve televíziós műsorokból is ismerhetik. A Sztárban Sztár kilencedik évadának győztese sokáig az egyetlen női versenyző volt, aki megnyerte a műsort, egészen a legutóbbi évadig, amikor is Dér Heni léphetett a dobogó legfelső fokára. Tehát nem véletlen, hogy Gubik Petra is azok közé tartozik, akik ekkora megtiszteltetésben részesültek és Bródy János előtt énekelhették az ő dalait.

Leírhatatlan az élmény, hogy János gondolt rám, és hogy ekkora előadók mellett léphettem színpadra. Eszembe juttatta, hogy mennyire értékes a magyar zene és zseniális, hogy ennyi magyar énekes és zenész adott elő egy ember tollából, ez leírhatatlan. Nem emlékszem, hogy a Szigeten lett volna hasonló

– mondta lapunknak az énekesnő.