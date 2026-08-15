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alkohol

Először bulizott civilként a Szigeten Győrfi Pál: „Állandóan mentős szemmel nézem a világot”

1 órája
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Lassan véget ér Magyarország legismertebb és Európa egyik legnagyobb fesztiválja. A pénteki napon azonban az Origo stábja interjút készített Győrfi Pállal, aki elmesélte, hogy mekkora különbséget érez a Sziget Fesztiválon így, hogy már csak civilként látogatott ki.
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alkoholGyőrfi PálSziget fesztivál

Óriási volt a tömeg a Sziget Fesztivál utolsó előtti napján is, ahol rengeteg fiatal bulizott már kora délutántól. Az Origo is a helyszínen járt és – többek között – Győrfi Pállal is találkoztunk. Az Országos Mentőszolgálat korábbi szóvivője interjút is adott lapunknak és elárulta, hogy hiába a sok pletyka a drogokról, a Sziget szerinte Budapest egyik legbiztonságosabb helye.

Győrfi Pál a Sziget 2026 VIP szekciójában hűsölt egy idei, aztán ő is belevetette magát a programokba.
Győrfi Pál a Sziget 2026 VIP szekciójában hűsölt, ám utána ő is kiment bulizni a barátaival

Győrfi Pál a Szigetet tartja az ország legbiztonságosabb helyének

Az elmúlt időben, leginkább a múlt szombati DJ Oti buli miatt sokat lehetett hallani arról, hogy több embert bedrogoztak a koncerten. A közvéleményt megosztották a történtek, de Győrfi Pál szerint a szülőknek nem kell aggódniuk, ha a gyerekük kilátogat a fesztiválra.

Állandóan mentős szemmel nézem a világot és erről nagyon nehéz leszokni. Talán nem is kell! Attól, hogy az élet most így alakult, a személyiségemnek nem kell változnia. Rögtön el kell mondanom, most már a jelvény sincs rajtam, hogy vigyáznom kellene a szavaimra, de a Sziget Fesztivál egy tök biztonságos hely. Ha csak az egy négyzetméterre eső biztonsági emberek és az egészségügyi dolgozók számát nézzük, akkor Magyarország legbiztonságosabb helyén vagyunk

— mondta az Origónak Győrfi Pál.

Győrfi Pál idén már civilként látogatott ki Európa egyik legnagyobb fesztiváljára.
Győrfi Pált június elején mentették fel szóvivői pozíciója alól (Fotó: Ladóczki Balázs)

Győrfi Pál korábbi tapasztalatairól is beszámolt

Valljuk be, 22 év szóvivői tapasztalat után nem meglepő, hogy a Sziget Fesztiválról maradtak meg olyan emlékek, melyekre nem szívesen emlékszik vissza.

Persze, minden évben van dolga a mentőszolgálatnak, történnek apróbb sérülések, rosszullétek. Az a téves feltételezés van a levegőben, hogy a fiataloknak nagy baja nem lehet. Ha egy fiatalt látsz a földön, akkor általában mindenki arra gyanakszik, hogy részeg, na ez nem így van. Szerencsére extrém dolgok nem szoktak történni, bár volt már újraélesztés itt, a személyzet egyik tagja esett össze néhány évvel ezelőtt, akit újra kellett éleszteni és sikerült is, hamar ott volt mindenki

— mesélte a korábbi szóvivő.

Győrfi Pál még azt is hozzátette: egyáltalán nem jellemző, hogy fiatalok tömege lesz rosszul drog vagy alkohol miatt, ám a Sziget Fesztivál munkatársai mindenre felkészültek.

@origo_hu

Győrfy Pál elárulta, mit fog csinálni most, hogy nem szóvivő többé. A népszerű szóvivőről nemrég kiderült, a szóvivői feladatoktól. Az Országos Mentőszolgálat munkatársa csak a kikapcsolódásokra vágyik! #origo #győrfypál #mentőszolgálat #család

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