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Sziget Fesztivál: Így bulizott Zara Larsson Fluor Tomira!

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Nagy sikert aratott a svéd énekesnő a fesztivál első hivatalos napján. Zara Larsson először lépett fel a Szigeten, ahol már a koncert előtt elnyerte a magyar rajongók szívét.
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mizuZara LarssonFluor TomiSziget fesztivál

A magyar rajongókat eddig is elkényeztette a Sziget Fesztivál, mivel már szombaton elkezdődtek a fellépések a Hajógyári-szigeten. DJ Oti nyitotta meg a kapukat, majd vasárnap számos magyar énekes és zenész lépett fel a Bródy dalok napja alkalmából. A hét első napján, a nulladik napon pedig Korda György és Balázs Klári is lehetőséget kapott, hogy az afterbulin ismét elhangozzon a Reptér. A fesztivál első hivatalos napja azonban a kedd volt, ahol Zara Larsson volt az egyik legnagyobb név.

A Sziget Fesztivál 2026 egyik legnagyobb fellépője Zara Larsson.
A Sziget Fesztivál 2026 egyik legnagyobb fellépője Zara Larsson (Fotó: Szabolcs László)

Zara Larsson már a Sziget backstage-ben megalapozta a közönség hangulatát

Az első nap talán legemlékezetesebb pillanata volt, amikor mindenki már csak arra várt, hogy a 28 éves énekesnő életében először kisétáljon a Sziget Fesztivál nagyszínpadára. Előtte egy ilyen esemény szokásához hűen a szervezők próbálták megalapozni a fesztiválozók hangulatát, néhány mindenki által ismert zenével. A fiatal közönségnek pedig mi lehet ismertebb, mint Fluor Tomi Mizu című slágere.

Arra viszont senki nem számított, hogy nem csak a rajongókat, de még a sztárfellépőt is sikerül megmozgatni erre a zenére. Ez pedig onnan derült ki, hogy a kivetítőn mutatták a színpad mögötti jeleneteket, ahol először csak a táncosok, majd maga Zara Larsson is feltűnt. Ő pedig már jó hangulatba került a zene által, így mindenki felsikított, amikor meglátta táncolni Fluor Tomi zenéjére.

@its.me_im.lili Hat ez nem volt a bingo kartyamon😭 #szigetfestival #zaralarsson #fyp ♬ originalljud - isabelle⁷

A show pedig csak ezután kezdődött

Ezek után egyértelmű volt, hogy a magyar közönség a szívébe zárta a svéd énekesnőt, ami megmutatkozott a fellépése alatt is. Aki bármennyire is ismeri az ő koncertjeit, az pontosan tudja, hogy a Lush Life című dalánál mindig felhív valakit a közönségből és ez most sem volt másképp. Ezért már nagyon korán várakoztak a rajongók a színpad előtt, ami azt eredményezte, hogy az első sorokba szinte lehetetlen volt odaférnie az embereknek.

Úgy tűnik, Zara Larsson nagyon élvezte a magyarok vendégszeretetét, így valószínű nem utoljára lépett fel Magyarországon a világhírű énekesnő.

@zaralarsson

Put the bombshell bra on, I’m back in 9th grade

♬ оригінальний аудіозапис - fertyneli

 

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