Galambos Dorina már a Megasztár előtt Sziget-fellépő volt: így bulizott tiniként és most a fesztiválon

Galambos Dorinát az ország a Megasztárból ismerte meg, azt azonban kevesen tudják, hogy az énekesnőnek már a tehetségkutató előtt is komoly fesztiválos múltja volt. Emellett most azt is elárulta, idén hogyan tér vissza a Sziget Fesztiválra, és milyen újdonságokkal készül ebben az évben.
Így készül Dorina a Sziget Fesztiválra
Galambos Dorina neve máig összeforr a Megasztárral, hiszen a tehetségkutató első évadában az első tizenkettő között végzett. Az énekesnő azonban már akkor sem volt teljesen kezdő a színpadon.
Nagyon fiatal voltam, még a Megasztár előtt, volt egy metál zenekarom, akikkel kétszer is felléptünk a Szigeten
Ez pedig egészen más megvilágításba helyezi Dorina fesztiválos kötődését, hiszen már tiniként megtapasztalhatta, milyen egy ilyen hatalmas fesztivál színpadán állni. Úgy tűnik, Dorina idén sem szeretné kihagyni a fesztiválszezont. Nemrég Orfűn is járt, ahová különösen erős szálak fűzik, hiszen nem is olyan régen fellépett ott a zenekarával.
Idén elmentem Orfűre is, mert nagyon hiányzott az a fesztivál, 3 éve játszottunk is ott. És szerintem még mindig az a legbarátságosabb fesztivál itthon
– kezdte Dorina. A Szigetre azonban szintén készül, igaz, ezúttal óvatosabban.
De kinézek a Szigetre is, mert az is kihagyhatatlan! Viszont csak egy napra, mert vigyáznom kell a hangomra, és nem akarom elkapni a szigetbetegséget. A portól nagyon meg lehet ott fázni.
Az évek során természetesen a fesztiválozási szokásai is megváltoztak.
Előre össze szoktam írni a koncertmenetrendet, és akkor aki csatlakozik hozzám, annak bírnia kell a tempót. Régen nagyon kifundáltam a fesztiválos outfiteket, de most már a praktikum játszik nagyobb szerepet. Például én már nem merek szandálba kimenni, nehogy rám lépjenek. Úgyhogy lehet, az edzőcipő fog nyerni.
A fesztiválozás mellett Dorina természetesen továbbra sem lassít zenei fronton. Az énekesnő több formációval is dolgozik, így a rajongóknak idén sem kell nélkülözniük az új dalokat.
Nemrég jelent meg az új lemezünk a Tulpával, az a címe, hogy Éled. Ezt szeptember 11-én fogjuk előadni a Dürer Kertben. És az Izzó zenekarral is készül egy új lemezünk, amire már három dalt fel is énekeltem, úgyhogy ebben az évben várható még egy nagylemez tőlem
– mesélte boldogan Galambos Dorina.