Galambos Dorina már a Megasztár előtt Sziget-fellépő volt: így bulizott tiniként és most a fesztiválon

Galambos Dorinát az ország a Megasztárból ismerte meg, azt azonban kevesen tudják, hogy az énekesnőnek már a tehetségkutató előtt is komoly fesztiválos múltja volt. Emellett most azt is elárulta, idén hogyan tér vissza a Sziget Fesztiválra, és milyen újdonságokkal készül ebben az évben.

A Megasztár sztárja: Galambos Dorina Sziget fesztiválos múltja nem merül ki a bulizásban, fellépő is volt már (Forrás: Galambos Dorina)

Így készül Dorina a Sziget Fesztiválra

Galambos Dorina neve máig összeforr a Megasztárral, hiszen a tehetségkutató első évadában az első tizenkettő között végzett. Az énekesnő azonban már akkor sem volt teljesen kezdő a színpadon.

Nagyon fiatal voltam, még a Megasztár előtt, volt egy metál zenekarom, akikkel kétszer is felléptünk a Szigeten

Ez pedig egészen más megvilágításba helyezi Dorina fesztiválos kötődését, hiszen már tiniként megtapasztalhatta, milyen egy ilyen hatalmas fesztivál színpadán állni. Úgy tűnik, Dorina idén sem szeretné kihagyni a fesztiválszezont. Nemrég Orfűn is járt, ahová különösen erős szálak fűzik, hiszen nem is olyan régen fellépett ott a zenekarával.

Idén elmentem Orfűre is, mert nagyon hiányzott az a fesztivál, 3 éve játszottunk is ott. És szerintem még mindig az a legbarátságosabb fesztivál itthon

– kezdte Dorina. A Szigetre azonban szintén készül, igaz, ezúttal óvatosabban.

Az énekesnő egy új lemez kiadására is készül idén (Forrás: Galambos Dorina)

De kinézek a Szigetre is, mert az is kihagyhatatlan! Viszont csak egy napra, mert vigyáznom kell a hangomra, és nem akarom elkapni a szigetbetegséget. A portól nagyon meg lehet ott fázni.

Az évek során természetesen a fesztiválozási szokásai is megváltoztak.