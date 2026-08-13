Ezek idén a legmenőbb hajköltemények a Szigeten – Hajas László tippeket is adott a bulizóknak

A hét elején elkezdődött a 2026-os Sziget Fesztivál, azóta pedig szinte csak ámulunk az impozáns koncertek, na meg a stílusosabbnál stílusosabb fesztiválozók láttán. Ugyanis a hasonló események már régóta nemcsak a zenei élményről szólnak, hanem az önkifejezésről is. Ugyanis egy nyári fesztiválon semmi sem sok. Egy cápa jelmeztől kezdve a legapróbb bikinifelsőkig mindenféle öltözékkel találkozhatunk, és persze ez a frizurák tekintetében sincs másként. Ezzel kapcsolatban Hajas László mesterfodrászt is felkerestük, aki elárulta, mik az ő kedvencei, na meg persze, hogy mire kell figyelni a hőségben.
Hajtrendek az idei Sziget Fesztiválon
Hajas László szalonjában ugyan talán ritkábbak a tipikus fesztivál frizurák, de természetesen tisztában van vele, hogy ezeken az eseményeken milyen izgalmas hajakkal parádéznak a csajok. És bár a trendek gyakran változnak, szerinte van olyan, ami sosem megy ki a divatból.
Szerintem a fonatok még mindig nagyon menők. Ezeket lehet kombinálni úgy, hogy egy része van befonva a frizurának, és alul kiengedve, vagy akár az egész, de a zselézéssel is lehet játszani elől, hátul pedig befonni. De ezek a cicafül jellegű copfok szintén nagyon praktikusak, amik két oldalra fel vannak tekerve, mert látványosak, és a melegben is ideálisak
– kezdte a mesterfodrász.
„Egyébként egy-egy egyszerűbb fazont is kreatívabbá lehet tenni, ha csillámokkal vagy színes spraykkel befújjuk, ami lehet akár rózsaszín, kék, zöld, és egy mosással kijön. Szerintem ezek nagyon jópofák” – tanácsolta.
A Sziget Fesztiválon a napsütés miatt érdemes előre gondolkodni
Hajas László arra is felhívta a figyelmet, hogy érdemes vigyázni azzal, ha egy-egy fonatnál szabadon marad a fejbőr.
A melegben leginkább azt ajánlanám, hogy ne a kiengedett hajat válasszák a fesztiválozók, mert nagyon meleg tud lenni alatta. Bár most a nagy volumenek és különböző textúrák szintén nagyon divatosak, mint például a beach waves jellegű hullámok vagy a vizes hatású, zselés megoldások, de ilyenkor sajnos a meleget is tűrni kell estig
– árulta el.
„Ha pedig a fonatokról van szó, ott nagyon fontos, hogy ha valahol, vagy esetleg több helyen kilátszik a fejbőr, akkor az nagyon könnyen le tud égni a napon, úgyhogy mindenképpen be kell kenni ott is minimum 50 faktoros fényvédővel, ahogy a bőr többi részét. Bár napközben erre egy kalap vagy egy kendő is megoldást jelenthet, de a fényvédőt akkor is javaslom” – figyelmeztette a fesztiválozókat.
Ha pedig mindezek mellett kíváncsi vagy, hogy milyen izgalmas stílusokat láthattunk eddig a Sziget Fesztiválon, kattints a galériánkra!