Ezek idén a legmenőbb hajköltemények a Szigeten – Hajas László tippeket is adott a bulizóknak

A hét elején elkezdődött a 2026-os Sziget Fesztivál, azóta pedig szinte csak ámulunk az impozáns koncertek, na meg a stílusosabbnál stílusosabb fesztiválozók láttán. Ugyanis a hasonló események már régóta nemcsak a zenei élményről szólnak, hanem az önkifejezésről is. Ugyanis egy nyári fesztiválon semmi sem sok. Egy cápa jelmeztől kezdve a legapróbb bikinifelsőkig mindenféle öltözékkel találkozhatunk, és persze ez a frizurák tekintetében sincs másként. Ezzel kapcsolatban Hajas László mesterfodrászt is felkerestük, aki elárulta, mik az ő kedvencei, na meg persze, hogy mire kell figyelni a hőségben.

Dögös fonatokkal és izgalmas színekkel hódítanak a csajok a Sziget Fesztiválon: ez az idei fesztivál haj divat (Fotó: Facebook)

Hajtrendek az idei Sziget Fesztiválon

Hajas László szalonjában ugyan talán ritkábbak a tipikus fesztivál frizurák, de természetesen tisztában van vele, hogy ezeken az eseményeken milyen izgalmas hajakkal parádéznak a csajok. És bár a trendek gyakran változnak, szerinte van olyan, ami sosem megy ki a divatból.

Szerintem a fonatok még mindig nagyon menők. Ezeket lehet kombinálni úgy, hogy egy része van befonva a frizurának, és alul kiengedve, vagy akár az egész, de a zselézéssel is lehet játszani elől, hátul pedig befonni. De ezek a cicafül jellegű copfok szintén nagyon praktikusak, amik két oldalra fel vannak tekerve, mert látványosak, és a melegben is ideálisak

– kezdte a mesterfodrász.

„Egyébként egy-egy egyszerűbb fazont is kreatívabbá lehet tenni, ha csillámokkal vagy színes spraykkel befújjuk, ami lehet akár rózsaszín, kék, zöld, és egy mosással kijön. Szerintem ezek nagyon jópofák” – tanácsolta.