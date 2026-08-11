Ilyen volt Kordáék koncertje a Szigeten: elképesztő hangulatot csinált Korda György és Balázs Klári

Már a fellépés előtt érezni lehetett, hogy különleges este vár Korda Györgyre és Balázs Klárira. A páros négy év kihagyás után tért vissza a Szigetre, és korábban lapunknak Klárika arról is beszélt, mennyire várják már az estét. Úgy tűnik, az ünnep valóban összejött. A legendás páros ezúttal is pontosan azt hozta, amiért generációk rajonganak értük.

A Sziget Fesztivál 2026 fellépői közt ott volt Balázs Klári és Korda György is (Fotó: Dombóvári Tamás)

Megőrjítették a Sziget résztvevőit

A legismertebb Korda-slágerek egymás után csendültek fel, a közönség pedig nem csupán hallgatta, hanem együtt énekelte a dalokat az előadókkal. A hangulat pillanatok alatt a tetőfokára hágott, és egyértelművé vált, hogy Kordáék több évtizedes rutinja a fesztiválszínpadon is ugyanúgy működik. Ráadásul több generációt is összehoztak slágereikkel, hiszen nemcsak az idősebb korosztály, hanem a Z generáció is torka szakadtából üvöltötte a Reptér című slágert. Balázs Klári a napokban interjút adott a Borsnak a Sziget előkészületeivel kapcsolatban.

A Korda házaspár 46 éve van együtt boldogságban (Fotó: MW Bulvár)

Nagyon sok rajongónk várja, mert 4 éve nem voltunk, és ez most nekünk egy nagy ünnep lesz

– fogalmazott az énekesnő, aki a fellépést megelőzően azt is elárulta, hogy már napokkal korábban előkészítette a koncerthez szükséges ruhákat.