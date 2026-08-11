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Sziget fesztivál

Ilyen volt Kordáék koncertje a Szigeten: elképesztő hangulatot csinált Korda György és Balázs Klári

59 perce
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Hihetetlen visszatérés! Négy év után ismét a Sziget színpadán állt Korda György és Balázs Klári, a fellépésük pedig minden várakozást felülmúlt.
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Sziget fesztiválKorda GyörgyBalázs Klári

Már a fellépés előtt érezni lehetett, hogy különleges este vár Korda Györgyre és Balázs Klárira. A páros négy év kihagyás után tért vissza a Szigetre, és korábban lapunknak Klárika arról is beszélt, mennyire várják már az estét. Úgy tűnik, az ünnep valóban összejött. A legendás páros ezúttal is pontosan azt hozta, amiért generációk rajonganak értük.

Balázs Klári korábban boldogan nyilatkozta, hogy fellépnek az idei Sziget Fesztiválon.
A Sziget Fesztivál 2026 fellépői közt ott volt Balázs Klári és Korda György is (Fotó: Dombóvári Tamás)

Megőrjítették a Sziget résztvevőit

A legismertebb Korda-slágerek egymás után csendültek fel, a közönség pedig nem csupán hallgatta, hanem együtt énekelte a dalokat az előadókkal. A hangulat pillanatok alatt a tetőfokára hágott, és egyértelművé vált, hogy Kordáék több évtizedes rutinja a fesztiválszínpadon is ugyanúgy működik. Ráadásul több generációt is összehoztak slágereikkel, hiszen nemcsak az idősebb korosztály, hanem a Z generáció is torka szakadtából üvöltötte a Reptér című slágert. Balázs Klári a napokban interjút adott a Borsnak a Sziget előkészületeivel kapcsolatban.

Korda Györgyöt és Balázs Klárit minden korosztály kedveli.
A Korda házaspár 46 éve van együtt boldogságban (Fotó: MW Bulvár)

Nagyon sok rajongónk várja, mert 4 éve nem voltunk, és ez most nekünk egy nagy ünnep lesz

– fogalmazott az énekesnő, aki a fellépést megelőzően azt is elárulta, hogy már napokkal korábban előkészítette a koncerthez szükséges ruhákat.

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Már az összes ruhát kiraktam, beraktam, válogattam

– mesélte lapunknak. És hát nem is okozott csalódást, hiszen Balázs Klári elképesztően stílusosan nézett ki a Sziget színpadán. Az énekesnő arra is kitért, hogy az elmúlt időszakban sokat emlegetett áramellátási problémák miatt is volt bennük némi aggodalom. „Mi úgy tudjuk, hogy minden rendben lesz, és nem lesz áramkimaradás” – mondta korábban. Szerencsére az este nem a technikai problémákról, hanem a zenéről szólt. Korda György és Balázs Klári ugyanis megmutatták, hogy több évtized után is képesek megtölteni egy fesztiválszínpadot energiával. Az este alapján pedig úgy tűnik, nemcsak ők örültek a visszatérésnek: a közönség is nagyon várta már Kordáékat.

Nézd meg galériánkat!

Korda Sziget
Korda Sziget
Korda Sziget
Korda Sziget
Korda Sziget
Korda Sziget
Korda Sziget
Korda Sziget
Korda Sziget
Korda Sziget
Galéria: Elképesztő bulit csináltak Kordáék a Szigeten
Fotó: Mediaworks/Szabolcs László
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Mediaworks/Szabolcs László

 

 

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