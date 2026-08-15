Magyar énekes zúzott a Sziget pénteki főfellépőjével, külföldi oldalak is felkapták a nagy pillanatot – videó

Több tízezer ember előtt adott elképesztően látványos show-t péntek este a Bring Me The Horizon a Sziget Nagyszínpadán. A brit zenekar videojátékokat idéző, disztópikus látványvilággal, nagy slágerekkel és a korai korszakukat idéző, brutális deathcore-részekkel érkezett Budapestre. A koncert ráadásul a Dehumanized című dallal indult, amely ezen a turnén először hangzott el élőben.

A Bring Me The Horizon fellép a 2026-os Sziget Fesztivál színpadán az Óbudai-szigeten, 2026. augusztus 14-én.

Fotó: Matt Jelonek / Getty Images Europe

Magyar énekes lépett színpadra Oliver Sykes mellé

A koncert egyik legnagyobb meglepetése azonban egy magyar zenészhez kötődött. Kókai Barni, a The Southern Oracle frontembere a koncert tizedik dalánál lépett színpadra, és Oliver Sykes-szal együtt adta elő a Bring Me The Horizon egyik legkeményebb számát, a Pray for Plagues-t.

A magyar énekes és a brit frontember együtt zúzta végig a brutális deathcore-számot, a produkció pedig nemcsak a Sziget közönségét hozta lázba: a különleges pillanatot külföldi zenei oldalak is felkapták. Az NME külön cikkben számolt be arról, ahogy Kókai csatlakozott a zenekarhoz a budapesti koncerten.

A The Southern Oracle dobosa, Milei Bálint Instagram-sztorijában osztotta meg a pillanatról készült videót, amelyhez ezt írta:

Ő ott a zenekarom énekese a kibaszott Bring Me The Horizon-nal. Kurvára büszke vagyok rád, @barberbarnie, tesóm.

Az este így nemcsak a látványos show-ról és a BMTH nagy slágereiről szólt, hanem egy olyan közös produkcióról is, amelyre alighanem sokáig emlékezni fognak a Sziget látogatói.