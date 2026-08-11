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Sziget

Elképesztő: így változott meg 20 év alatt a Sziget egyik legnagyobb külföldi sztárja

1 órája
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„Feel the rain on your skin..” Az énekesnő több mint húsz éve robbant be a világslágerrel! Most pedig a Sziget közönségét készül meghódítani.
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SzigetSziget Fesztiváltkülföldisztár

Húsz év alatt szinte egy egész generáció nőtt fel Natasha Bedingfield dalain. Az énekesnő 2004-ben robbant be a köztudatba, azóta pedig megjárta a világ legnagyobb színpadait, miközben az egyik legismertebb slágere, az Unwritten máig elmaradhatatlan része a koncertjeinek. A brit sztár most a Sziget Fesztivál közönségét is meghódítja, és bár az évek természetesen rajta is nyomot hagytak, energiája és ikonikus dalai mit sem veszítettek erejükből.

Natasha Bedingfield a Sziget fesztivál egyik sztárfellépője lesz idén.
Natasha Bedingfield lesz a Sziget Fesztivál 2026 egyik külföldi sztárfellépője (Fotó: SILAS STEIN/DPA)

Natasha Bedingfield lesz a Sziget 2026 egyik külföldi sztárja

Kevés olyan popsláger van, amely két évtizeddel a megjelenése után is ugyanúgy működik, mint Natasha Bedingfield Unwritten című dala. A szám 2004 novemberében jelent meg, és hamar az énekesnő védjegyévé vált. Natasha akkor még pályája elején járt, ám az Unwritten nemzetközi ismertséget hozott neki. A dal később újabb generációkhoz is eljutott, többek között az MTV-n megjelent The Hills című amerikai sorozat révén, és Grammy-jelölést is kapott.

Natasha Bedingfield koncertet ad 2004-ben.
Az Unwritten című dal hozta neki 2004-ben a sikert (Fotó: KAI-UWE KNOTH/DPA)

Natasha berobbanása után folyamatosan koncertezett, új zenékkel jelentkezett, és olyan eseményeken is fellépett, amelyek messze túlmutattak egy átlagos popkoncerten. Ilyen volt Diana hercegné emlékkoncertje 2007-ben, amikor is színpadra lépett a londoni Wembley Stadionban. Az eseményt Vilmos és Harry herceg szervezte édesanyjuk emlékére, és olyan világsztárok mellett énekelt, mint Elton John vagy Rod Stewart.

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Azonban nem csak a szórakoztatásról szóltak a fellépései. Pályája során jótékonysági ügyek mellett is kiállt, többek között olyan rendezvényeken is részt vett, amelyek az AIDS-cel élők támogatására hívták fel a figyelmet. Közben a világ számos pontján megfordult: Brazíliában, São Paulóban is fellépett a The Town fesztiválon. És úgy tűnik, két évtized után sem lassít. A 2026-os koncertjein továbbra is rendre felcsendülnek a régi nagy slágerek, az idei setlistek alapján pedig az Unwritten továbbra is a műsor egyik biztos pontja. Most Budapestet hódítja meg. A Sziget 2026-os fellépői között Natasha Bedingfield neve is ott van. A brit sztár augusztus 12-én lép színpadra.

Galéria: Így változott meg 20 év alatt a Sziget egyik legnagyobb külföldi sztárja
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Natasha Bedingfield 2004-ben a németországi Hannoverben ad koncertet

 

 

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