Zámbó Jimmy inkább a saját szigetét választotta – Árpy elárulta, miért nem vágyott a Balatonra a Király

Zámbó Jimmy neve máig fogalom a magyar könnyűzenében. Bár a rajongók elsősorban a legendás koncertjeire és slágereire emlékeznek, testvére most egy egészen más oldalát idézte fel. Árpy szerint Jimmy számára a nyári kikapcsolódás nem a Balaton partját jelentette, hanem az a bizonyos sziget, ahova rendszeresen elvonult.

Zámbó Jimmynek saját szigete jelentette nyáron a menedéket (Fotó: MW archív)

Saját szigete jelentette a nyarat Jimmynek

Zámbó Árpy az Origónak adott interjúban vallott arról, hogy testvére, hogyan töltötte a forró nyári napokat.

Az az igazság, hogy mivel volt neki a szigete, ő nem volt annyira az a típus, aki annyira akart volna menni a Balatonra. Otthon volt medencéje, meg ugye a sziget. Ő gazdagon elvolt ezzel a történettel. Volt saját stégje is, és amikor szabadideje engedte, ott volt a családdal

– mesélte lapunknak Zámbó Árpy. A Király számára tehát nem kellett hosszú órákat autózni a nyaralásért. Saját dunai szigete igazi menedéket jelentett, ahol szabadidejét tölthette. Nem véletlen, hogy évekkel a halála után is óriási érdeklődést váltott ki, amikor eladásra került a nyaralója. A különleges ingatlan a természet közelsége miatt számított igazi kuriózumnak.