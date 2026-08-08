Zámbó Jimmy inkább a saját szigetét választotta – Árpy elárulta, miért nem vágyott a Balatonra a Király

Zámbó Jimmy neve máig fogalom a magyar könnyűzenében. Bár a rajongók elsősorban a legendás koncertjeire és slágereire emlékeznek, testvére most egy egészen más oldalát idézte fel. Árpy szerint Jimmy számára a nyári kikapcsolódás nem a Balaton partját jelentette, hanem az a bizonyos sziget, ahova rendszeresen elvonult.
Saját szigete jelentette a nyarat Jimmynek
Zámbó Árpy az Origónak adott interjúban vallott arról, hogy testvére, hogyan töltötte a forró nyári napokat.
Az az igazság, hogy mivel volt neki a szigete, ő nem volt annyira az a típus, aki annyira akart volna menni a Balatonra. Otthon volt medencéje, meg ugye a sziget. Ő gazdagon elvolt ezzel a történettel. Volt saját stégje is, és amikor szabadideje engedte, ott volt a családdal
– mesélte lapunknak Zámbó Árpy. A Király számára tehát nem kellett hosszú órákat autózni a nyaralásért. Saját dunai szigete igazi menedéket jelentett, ahol szabadidejét tölthette. Nem véletlen, hogy évekkel a halála után is óriási érdeklődést váltott ki, amikor eladásra került a nyaralója. A különleges ingatlan a természet közelsége miatt számított igazi kuriózumnak.
A beszélgetés során azonban a jelenlegi helyzetre is kitértek. Az országot sújtó hőség és a vízhiány Árpyt is aggasztja.
Hát hallom, hogy Visegrádon nem tudnak mozdulni a hajók. Eddig Magyarországnak volt az egyik leggyönyörűbb vízkincse, aztán most milyen szörnyűség van
– fogalmazott. Korábban a Borsnak már arról is beszélt, hogy a rekkenő hőség és a vízgazdálkodás kérdése ma már mindenkit érint, és bízik benne, hogy a csapadékhiány mielőbb enyhül, hiszen a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó helyzete is aggasztó. A Zámbó család számára ugyanakkor a nyár most is a fellépésekről szól. Árpy nemrég elárulta, hogy a Zámbó Jimmy-emlékkoncertek immár 25 éve töretlen sikerrel futnak, szinte minden hétvégére jut egy fellépés, a közelmúltban pedig egy horvátországi meghívást még egy rövid pihenéssel is összekötöttek. A testvér számára azonban nemcsak a koncertek fontosak, hanem az is, hogy Jimmy valódi története fennmaradjon. Ezért írta meg A halhatatlan testvér című könyvét is.
A könyvet nem azért írtam, mert ezzel én pénzt keresek, nem erről van szó. A média rengeteg igazságtalanságot állított Jimmyről. És én leírtam a gyerekkorunktól a haláláig a történetét gátlástalanul, hitelesen
– mondta Zámbó Árpy.