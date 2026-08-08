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Zámbó Jimmy

Zámbó Jimmy inkább a saját szigetét választotta – Árpy elárulta, miért nem vágyott a Balatonra a Király

2 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Míg sok magyar család minden nyáron a Balatont választotta, addig Zámbó Jimmy egészen másképp képzelte el a pihenést. Testvére, Zámbó Árpy lapunknak mesélt arról, hogyan teltek a Király nyarai, és miért vonult inkább saját szigetére.
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Zámbó JimmyszigeteBalatonZámbó Árpy

Zámbó Jimmy neve máig fogalom a magyar könnyűzenében. Bár a rajongók elsősorban a legendás koncertjeire és slágereire emlékeznek, testvére most egy egészen más oldalát idézte fel. Árpy szerint Jimmy számára a nyári kikapcsolódás nem a Balaton partját jelentette, hanem az a bizonyos sziget, ahova rendszeresen elvonult.

Zámbó Jimmy nem a Balatonon pihent. Helyette a szigetén nyaralt.
Zámbó Jimmynek saját szigete jelentette nyáron a menedéket (Fotó: MW archív)

Saját szigete jelentette a nyarat Jimmynek

Zámbó Árpy az Origónak adott interjúban vallott arról, hogy testvére, hogyan töltötte a forró nyári napokat.

Az az igazság, hogy mivel volt neki a szigete, ő nem volt annyira az a típus, aki annyira akart volna menni a Balatonra. Otthon volt medencéje, meg ugye a sziget. Ő gazdagon elvolt ezzel a történettel. Volt saját stégje is, és amikor szabadideje engedte, ott volt a családdal 

– mesélte lapunknak Zámbó Árpy. A Király számára tehát nem kellett hosszú órákat autózni a nyaralásért. Saját dunai szigete igazi menedéket jelentett, ahol szabadidejét tölthette. Nem véletlen, hogy évekkel a halála után is óriási érdeklődést váltott ki, amikor eladásra került a nyaralója. A különleges ingatlan a természet közelsége miatt számított igazi kuriózumnak.

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A Zámbó Jimmy emlékkoncertet 25 éve rendezik meg rendszeresen (Fotó: MW archív)

A beszélgetés során azonban a jelenlegi helyzetre is kitértek. Az országot sújtó hőség és a vízhiány Árpyt is aggasztja.

Hát hallom, hogy Visegrádon nem tudnak mozdulni a hajók. Eddig Magyarországnak volt az egyik leggyönyörűbb vízkincse, aztán most milyen szörnyűség van

 – fogalmazott. Korábban a Borsnak már arról is beszélt, hogy a rekkenő hőség és a vízgazdálkodás kérdése ma már mindenkit érint, és bízik benne, hogy a csapadékhiány mielőbb enyhül, hiszen a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó helyzete is aggasztó. A Zámbó család számára ugyanakkor a nyár most is a fellépésekről szól. Árpy nemrég elárulta, hogy a Zámbó Jimmy-emlékkoncertek immár 25 éve töretlen sikerrel futnak, szinte minden hétvégére jut egy fellépés, a közelmúltban pedig egy horvátországi meghívást még egy rövid pihenéssel is összekötöttek. A testvér számára azonban nemcsak a koncertek fontosak, hanem az is, hogy Jimmy valódi története fennmaradjon. Ezért írta meg A halhatatlan testvér című könyvét is.

A könyvet nem azért írtam, mert ezzel én pénzt keresek, nem erről van szó. A média rengeteg igazságtalanságot állított Jimmyről. És én leírtam a gyerekkorunktól a haláláig a történetét gátlástalanul, hitelesen

 – mondta Zámbó Árpy.

@borsonline

Zámbó Jimmy dalából himnusz lehet! Itthon már mindenki ismeri a királyt, ezért a testvére, Árpy úgy döntött, ideje máshol is népszerűsíteni a hagyatékát. Egész pontosan Afrikára esett a választása. #bors #zámbójimmy #zámbóárpy #afrika #jimmyakta

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

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