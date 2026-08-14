Szikora Róbert megrázó vallomást tett Fenyő Miklósról: „Ez egy élő seb, amit folyton felszakítanak”

Zamárdiban, a Balaton szerelmeseinek egyik legszebb panorámájú pontján avatják fel a magyar rock ’n’ roll pápájának, Fenyő Miklósnak az emlékpadját. A város vezetése és a STRAND Fesztivál közös kezdeményezéseként megvalósuló köztéri alkotás a Hungária legendás korszakát idézi meg a Margó Ede sétányon. Az ünnepélyes eseményre a legendás zenész gyermekei, Dió és Dáci, élettársa, Balogh Erika, valamint a város polgármestere és a fesztivál alapítói is ellátogatnak, hogy méltóképpen adózzanak az emléke előtt. A Hungária egykori ikonikus tagját, Szikora Róbertet is felkerestük a különleges avatóünnepség kapcsán, aki meghatóan mesélt a Zamárdihoz fűződő közös emlékeikről és a mindmáig csillapíthatatlan fájdalmáról.
Szikora Róbert nosztalgiával gondol a Balatonra
Az R-GO frontembere az Origónak elmondta, hogy a Balatonhoz számtalan felejthetetlen, személyes élmény köti:
Megérdemli a Miki ezt a gesztust, és a helyszín is tökéletes. Annak idején a feleségemmel, Zsuzsival ott töltöttük a mézesheteinket az ő üdülőjükben, amikor még nem voltak gyerekeink. Volt ott egy hajó is, amin a Hungáriával szinte minden áldott nap felléptünk, legalább százszor zenéltünk ott együtt
– idézte fel a nosztalgikus pillanatokat a zenész, majd hozzátette, nem ez volt az utolsó közös élményük a déli parton: „Két évvel ezelőtt egymás után léptünk fel Zamárdiban. Én voltam előttük a színpadon, és amikor végeztem, nem mentem vissza az öltözőbe, hanem a lépcső tetejéről néztem végig az egész koncertjét.”
Mivel folyamatosan ápolja az örökségét, nehezen gyógyul a seb...
A szép emlékek mellett a veszteség feldolgozása a mai napig feldolgozhatatlan teher Szikora számára. Bárhová megy, lépten-nyomon egykori zenésztársáról kérdezik, ami újra meg újra felszínre hozza a mély gyászt.
Nem tud kikopni ez az érzés, mert ez a seb folyamatosan fel van szakítva. Ez egy élő seb, és akárhányszor piszkálják, az nem tesz jót neki. Most is minden a Mikiről szól. Augusztus 29-én lesz az R-GO koncertje a Margitszigeten, ahol bemutatunk egy olyan dalt, amit kettőnkkel még soha senki nem hallott. Erre próbálunk gőzerővel, és forgatjuk hozzá a videóklipet is
– árulta el az énekes. Bár az emlékpad felavatása gyönyörű gesztus a város és a fesztiválszervezők részéről, Szikora szerint a földi tiszteletadásnál sokkal fontosabb a lelki kapcsolat. „A pad és a koncert nagyon jó dolgok, de rajta sajnos már nem segítenek. Rajta most már csak az ima segít – legalábbis ez az én egyéni gondolatom” – zárta szavait a legendás muzsikus.