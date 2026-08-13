„Gyakorlatilag elpusztult a zenekar” – Szikora Róbert hihetetlen dolgot mesélt az R-GO új gidáiról

Szikora Róbert nem mindennapi történetet idézett fel az R-GO új gidáiról. A zenész szerint, amikor a két fiatal lány először lépett színpadra a csapattal, olyan dolog történt, amire senki nem számított. Közben az R-GO frontembere gőzerővel készül az augusztusi koncertszezonra, amelynek csúcspontja a margitszigeti nagykoncert lesz.

Szikora Róbert R-GO gidái hihetetlen energiát visznek a színpadra (Forrás: Szikora Róbert)

Szikora Róbert az új R-GO gidák teljesítményéről vallott

Szikora Róbert több mint öt évtizede áll színpadon, így aligha lehet őt könnyen kizökkenteni egy koncerthelyzetben. Az R-GO frontembere azonban most elárulta, hogy a zenekar új gidáinak érkezése még a sokat látott zenekarát is meglepte. Robi az Origónak adott interjúban elmondta, hogy a két új lány eredetileg tartalék gidaként került a csapat közelébe.

Tündérek! Mindig ad egy lökést a zenekarnak, meg az én személyemnek is az újulás. De elképesztő tényleg, hogy ők kispadosok voltak

– mesélte Szikora Róbert, aki ezután elárulta, egyik nap úgy döntött, nincs értelme tovább várni, így egy kisebb koncerten a két újonc már színpadra is állhatott. A reakció azonban minden várakozást felülmúlt.

Szikora Róbert már több mint öt évtizede töretlen sikerrel áll a színpadon (Forrás: Szikora Róbert)

A meglévő két gida páros, akik már 4 éve velem táncoltak, mondták, hogy legyenek tartalék gidák. Egyébként ez mindig így szokott lenni. Aztán ezt a két lányt bemutatták nekem, betanították nekik a programot. Egy kisebb koncerten bedobtam őket a mély vízbe, nekik kellett fellépni. És gyakorlatilag elpusztult a zenekar. Úgy kezdtek el játszani a fiúk, hogy az valami hihetetlen. Pedig ők már minden láttak, nem lehet őket kizökkenteni, de a két új lánynak sikerült

– mesélte Szikora Róbert. A zenész arról is beszélt, hogy amikor annak idején megszületett a gidák ötlete, milyen szempontok jöttek szóba.

Amikor megfogalmazódott, anno, hogy legyenek gidáim, nemcsak a tánc, vagy az ének volt a szempont, hanem hogy a női szexust vigyék el a színpadon

– mondta. Az új felállásnak pedig bőven lesz lehetősége bizonyítani, hiszen Szikora Róbert és az R-GO augusztusban is több alkalommal színpadra áll. A hivatalos koncertlista szerint augusztus 22-én Balatonakarattyán lépnek fel, majd augusztus 28-án a szlovákiai Füleken, a Várlak Fesztiválon lesz koncertjük Szlovákiában. A hónap és a szezon legnagyobb eseménye azonban kétségkívül augusztus 29-én Budapesten, a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon vár rájuk. Az Robi és az R-GO különleges koncerttel készül, ahol Fenyő Miklósról is megemlékeznek.