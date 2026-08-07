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gyász

Szívszaggató látványt nyújt Szilágyi Tibor sírja: még csak egy hónapja hunyt el – fotók

7 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Bár a színészvilág legendáját még csak 3 hete kísérték utolsó útjára, nyughelye igazán szomorú látványt nyújt. Szilágyi Tibor temetése óta sírját elszáradt növények halma borítja be. Mutatjuk a fotókat!
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gyásztemetéssírSzilágyi Tibor

Szilágyi Tibor halála óta szinte még fel sem ocsúdtunk, hiszen alig több, mint egy hónapja, július 2-án érkezett a tragikus hír, hogy a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész-rendező 83 éves korában örökre itt hagyta a földi színpadot. Azonban végső nyughelye már most elhanyagoltnak tűnik, pedig a temetésre három hete, július 16-án került sor. Mutatjuk, hogy fest Szilágyi Tibor sírja!

Szilágyi Tibor sírját száraz virágok borítják.
Szilágyi Tibor gyermekei és felesége fájdalmas gyászba zuhantak, még a sírt sem rakták rendbe a temetés óta (Fotó: Mediaworks)

Így néz ki most Szilágyi Tibor sírja

Az Üvegtigris Oszi bácsija, Szilágyi Tibor hatalmas űrt hagyott maga után a színészvilágban, számos kolléga és barát kísérte utolsó útjára, köztük például Halász Judit, Kern András, Bánsági Ildikó, Szinetár Miklós és Rudolf Péter. Ehhez mérten a Farkasréti temetőben tartott búcsúztatón számtalan koszorúval halmozták el sírját. Csakhogy a virágok azóta elhervadtak, amiben feltehetően az extrém hőség és szárazság szintén közrejátszott, a szerettei azonban nem jelentek meg, hogy eltüntessék a száraz növényhalmot. Így az egykor elegáns sírcsokrok és koszorúk most olyan érzetet keltenek, mintha mindenki elfeledte volna a néhai színházigazgatót a temetés óta.

Szilágyi Tibor családja egyelőre nem rakta rendbe a nyughelyet.
Szilágyi Tibor temetése óta elhervadtak a virágok a sírján, mégis máig ott vannak (Fotó: Mediaworks)
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A halála körül is Szilágyi Tibor felesége rendezte az ügyeket

A halhatatlan művész békésen, családja körében hunyt el, és kétség sem fér hozzá, hogy mindannyian nagyon szeretik és hiányolják őt, és valószínűleg a szerettei olyan mély gyászba zuhantak a tragédia után, hogy egyszerűen eszükbe sem jutott az elszáradt virágokról gondoskodni. Szilágyi Tibor özvegye, Sátori Anna maga volt az, aki a gyászhírt bejelentette, így nem kétséges, hogy az ügyvédnő hamarosan szeretett férje nyughelyéről is gondoskodik majd, különösen, hogy közeleg a születésnapja. A színművész augusztus 28-án lett volna 84 éves, így akkor biztosan az egész családja kilátogat majd a temetőbe és meggyújt néhány gyertyát az emlékére. Sőt, még az is könnyen lehet, hogy néhány rajongó vagy közeli barát és kolléga is lerója tiszteletét a Farkasréti temető művészparcellájában.

@origo_hu

Eltemették Szilágyi Tibort! Július 16-án vettek tőle végső búcsút! Végső búcsút vettek Szilágyi Tibortól. A színész temetésére rengeteg kollégája kiment. A Farkasréti temetőben vettek tőle végső búcsút. #origo #szilágyitibor #színész #család #barátok #temetés

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