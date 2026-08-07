Szívszaggató látványt nyújt Szilágyi Tibor sírja: még csak egy hónapja hunyt el – fotók

Szilágyi Tibor halála óta szinte még fel sem ocsúdtunk, hiszen alig több, mint egy hónapja, július 2-án érkezett a tragikus hír, hogy a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész-rendező 83 éves korában örökre itt hagyta a földi színpadot. Azonban végső nyughelye már most elhanyagoltnak tűnik, pedig a temetésre három hete, július 16-án került sor. Mutatjuk, hogy fest Szilágyi Tibor sírja!

Szilágyi Tibor gyermekei és felesége fájdalmas gyászba zuhantak, még a sírt sem rakták rendbe a temetés óta (Fotó: Mediaworks)

Így néz ki most Szilágyi Tibor sírja

Az Üvegtigris Oszi bácsija, Szilágyi Tibor hatalmas űrt hagyott maga után a színészvilágban, számos kolléga és barát kísérte utolsó útjára, köztük például Halász Judit, Kern András, Bánsági Ildikó, Szinetár Miklós és Rudolf Péter. Ehhez mérten a Farkasréti temetőben tartott búcsúztatón számtalan koszorúval halmozták el sírját. Csakhogy a virágok azóta elhervadtak, amiben feltehetően az extrém hőség és szárazság szintén közrejátszott, a szerettei azonban nem jelentek meg, hogy eltüntessék a száraz növényhalmot. Így az egykor elegáns sírcsokrok és koszorúk most olyan érzetet keltenek, mintha mindenki elfeledte volna a néhai színházigazgatót a temetés óta.