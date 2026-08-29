„Mindannyiunkat sokkoltak a történtek” – halálos szívrohamot kapott a színpadon a legendás színész, kollégái először azt hitték, csak tréfál

Sid James a színpad és a filmvászon egyik legismertebb sztárja volt: ikonikus filmek egész sorában szerepelt, jellegzetes arcát és hangját pedig rajongói azonnal felismerték. A színpadon kapott halálos szívrohamot.

Előadás közben kapott halálos szívrohamot a legendás színész, Sid James: a közönség semmit sem sejtett Fotó: HIP / HIP

Sid James a brit vígjátékok egyik legismertebb alakja lett, és összesen 19 Folytassa... filmben szerepelt.

Magánélete tele volt fordulatokkal: háromszor nősült, Barbara Windsorral pedig éveken át tartó viszonyt folytatott.

Egészsége már évekkel korábban figyelmeztető jeleket adott, a Folytassa, doktor! forgatása idején súlyos szívrohamot kapott.

62 évesen, egy színházi előadás közben lett rosszul, kollégái pedig először azt hitték, csak tréfál velük.

Halála után különös történetek kaptak szárnyra: egyesek szerint szelleme azóta is felbukkan abban a színházban, ahol utoljára színpadra lépett.

Előadás közben kapott halálos szívrohamot a legendás színész, a közönség semmit sem sejtett

Sid James élete azonban megrázó és tragikus körülmények között ért véget. Éppen a színpadon játszott, amikor bekövetkezett a tragédia – miközben sem a nézőtéren ülők, sem színésztársai nem sejtették, milyen dráma zajlik a szemük előtt.

Az 1913-ban, a dél-afrikai Johannesburgban született későbbi Sid James eredetileg a Solomon Joel Cohen nevet kapta. Reina és Lazarus, a zsidó varietéművész házaspár második fiaként jött világra. Fiatalabb korában Sollie-nak becézték, ám az iskolakezdéskor Sid Jamesre változtatta a nevét, mert gyakran összekeverték hasonló nevű unokatestvérével. Új vezetéknevét szülei művészneve ihlette.

Sid mindössze hatéves volt, amikor szülei ausztráliai turnéra indultak, gyermekeiket pedig a nagyszülők gondjaira bízták. Amikor két évvel később hazatértek, szomorú fordulat következett a család életében: addigra már megindították a válópert.

Az iskola befejezése után Sid számos különböző munkával próbálkozott: volt gyémántcsiszoló, tánctanár, sőt még ökölvívó is, de főállásban édesanyja fodrászszalonjában dolgozott. Itt ismerte meg későbbi első feleségét, Berthe Delmont-t is. Apósa később saját szalont vásárolt neki, Sid azonban alig egy év vállalkozói lét után rájött, hogy valójában a színészet az ő útja, ezért csatlakozott a Johannesburg Repertory Players társulatához.