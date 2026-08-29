„Mindannyiunkat sokkoltak a történtek” – halálos szívrohamot kapott a színpadon a legendás színész, kollégái először azt hitték, csak tréfál

Sid James a színpad és a filmvászon egyik legismertebb sztárja volt: ikonikus filmek egész sorában szerepelt, jellegzetes arcát és hangját pedig rajongói azonnal felismerték. A színpadon kapott halálos szívrohamot.
- Sid James a brit vígjátékok egyik legismertebb alakja lett, és összesen 19 Folytassa... filmben szerepelt.
- Magánélete tele volt fordulatokkal: háromszor nősült, Barbara Windsorral pedig éveken át tartó viszonyt folytatott.
- Egészsége már évekkel korábban figyelmeztető jeleket adott, a Folytassa, doktor! forgatása idején súlyos szívrohamot kapott.
- 62 évesen, egy színházi előadás közben lett rosszul, kollégái pedig először azt hitték, csak tréfál velük.
- Halála után különös történetek kaptak szárnyra: egyesek szerint szelleme azóta is felbukkan abban a színházban, ahol utoljára színpadra lépett.
Előadás közben kapott halálos szívrohamot a legendás színész, a közönség semmit sem sejtett
Sid James élete azonban megrázó és tragikus körülmények között ért véget. Éppen a színpadon játszott, amikor bekövetkezett a tragédia – miközben sem a nézőtéren ülők, sem színésztársai nem sejtették, milyen dráma zajlik a szemük előtt.
Az 1913-ban, a dél-afrikai Johannesburgban született későbbi Sid James eredetileg a Solomon Joel Cohen nevet kapta. Reina és Lazarus, a zsidó varietéművész házaspár második fiaként jött világra. Fiatalabb korában Sollie-nak becézték, ám az iskolakezdéskor Sid Jamesre változtatta a nevét, mert gyakran összekeverték hasonló nevű unokatestvérével. Új vezetéknevét szülei művészneve ihlette.
Sid mindössze hatéves volt, amikor szülei ausztráliai turnéra indultak, gyermekeiket pedig a nagyszülők gondjaira bízták. Amikor két évvel később hazatértek, szomorú fordulat következett a család életében: addigra már megindították a válópert.
Az iskola befejezése után Sid számos különböző munkával próbálkozott: volt gyémántcsiszoló, tánctanár, sőt még ökölvívó is, de főállásban édesanyja fodrászszalonjában dolgozott. Itt ismerte meg későbbi első feleségét, Berthe Delmont-t is. Apósa később saját szalont vásárolt neki, Sid azonban alig egy év vállalkozói lét után rájött, hogy valójában a színészet az ő útja, ezért csatlakozott a Johannesburg Repertory Players társulatához.
Tehetségére hamar felfigyelt a South African Broadcasting Corporation, amely szerződtette is. Pályafutását azonban félbeszakította a második világháború kitörése: hadnagyként szolgált a dél-afrikai hadsereg, a Union Defence Force szórakoztató egységében.A háború végére a házassága is véget ért. Sid ekkor úgy döntött, az Egyesült Királyságba költözik, hogy minden erejével színészi karrierjére összpontosíthasson. A döntés sorsfordítónak bizonyult: többé nem is nézett vissza.
Nem kellett sokáig várnia arra, hogy egymás után találják meg a filmes és televíziós szerepek. Elsőként a Night Beat és a Black Memory című bűnügyi drámákban tűnt fel, majd 1951-ben megkapta első vígjátéki szerepét a A Levendula-dombi csőcselék című filmben. Az alkotást a British Film Institute később minden idők 100 legjobb brit filmje közül a 17. helyre sorolta.
Ezt további mozifilmek követték: szerepelt az Alec Guinness főszereplésével készült A fehér öltönyös férfi című vígjátékban, majd a Lady Godiva Rides Again és a The Galloping Major stábjához is csatlakozott. Később ismét Alec Guinness oldalán játszott a Father Brownban, valamint feltűnt a Trapeze című filmben is, amely 1956 egyik legsikeresebb mozisikere lett.
Idővel a televíziós felkérések is megszaporodtak. Sid többek között Robin Hood kalandjai és The Buccaneers című sorozatokban kapott szerepet, valamint az ITV félórás vígjátéksorozatában, az East End, West Endben is feltűnt.
Karrierje első éveiben kezdődött szakmai kapcsolata Tony Hancockkal is. Hancock a A Levendula-dombi csőcselékben figyelt fel rá, majd kifejezetten neki írt szerepet a BBC rádiósorozatában, a Hancock's Half Hourban. Sid egy piti bűnözőt alakított, akit – nem túl meglepő módon – Sid Jamesnek hívtak. A két színész párosa hamar a közönség kedvencévé vált, olyannyira, hogy a rajongók rövidesen már elválaszthatatlan komikus duóként tekintettek rájuk.
1960-ra azonban Hancock úgy érezte, hogy a közös műsoruk formátuma kifáradt, ezért véget vetett a Siddel való szakmai együttműködésének. Bár barátságuk megmaradt, a beszámolók szerint Sidet mélyen érintette a döntés.
Miközben pályafutásának egyik meghatározó fejezete lezárult, máris kezdetét vette egy másik: szerepet kapott a Folytassa, tanár úr! című filmben. Végül éppen a Folytassa... sorozat vált Sid James karrierjének legmeghatározóbb részévé. Összesen 19 epizódban szerepelt, közülük 17-ben az ő neve állt a stáblista élén.
Ezután újabb televíziós sorozatok következtek, köztük a Citizen James és a Taxi. Sid egészsége azonban ekkorra már romlani kezdett, és a Folytassa, doktor! forgatása idején súlyos szívrohamot kapott. A filmben jeleneteinek jelentős részében kórházi ágyban látható – részben éppen a való életben jelentkező egészségi problémái miatt.
A történtek után a színész gyökeresen változtatott életmódján: felhagyott az erős dohányzással, alkoholfogyasztását pedig napi két-három italra mérsékelte. Mindezek ellenére tovább dolgozott, és újabb televíziós szerepekben tűnt fel, többek között a Two in Clover és a Bless This House című sorozatokban. Utóbbiból később mozifilm is készült.
Sid magánélete legalább olyan színes és fordulatos volt, mint a filmvásznon megformált karakterei. Miután 1940-ben elvált Berthe-től, 1943-ban feleségül vette Meg Williams táncosnőt. Házasságukból egy lányuk született, Reina, ám a pár 1953-ban elvált. A hírek szerint a szakítás után is baráti kapcsolatban maradtak.
Sid 1952-ben feleségül vette Valerie Assan színésznőt, akivel két gyermekük született: fiuk, Stephen, valamint lányuk, Susan Valerie. Harmadik házassága idején azonban Sid három éven át viszonyt folytatott a Folytassa... filmekből ismert színésztársával, Barbara Windsorral – kapcsolatuk pedig komoly sajtóvisszhangot kapott.
A történetek szerint Barbara akkori férje, Ronnie Knight olyannyira nehezen viselte a viszonyt, hogy fenyegetésképpen átrendezte Sid otthonában az összes bútort, sőt állítólag még egy fejszét is belevágott a padlóba. Sid barátai ugyanakkor mindig is tagadták, hogy ezek a történetek valóban megtörténtek volna.
Viharos szerelmi élete mellett Sid a szerencsejáték szenvedélyének is hódolt – többnyire nem sok sikerrel. A pletykák szerint még az ügynökét is arra kérte, hogy harmadik feleségének ne árulja el, valójában mennyit keres, így fizetése egy részét félretehette káros szenvedélyére.
Mindössze négy nappal a Bless This House hatodik évadának forgatása után Sid a sunderlandi Empire Theatre színpadán játszott a The Mating Season című darabban, amikor előadás közben súlyos szívrohamot kapott.
Színésztársai, Olga Lowe és Audrey Jeans eleinte azt hitték, Sid csak megtréfálja őket. Amikor azonban a rögtönzött megszólalásaikra sem reagált, rádöbbentek, hogy komoly baj történt. Olga a színfalak mögé rohant segítségért, a színpadmester pedig végül leeresztette a függönyt. A közönség értetlenül figyelte a történteket, mit sem sejtve arról, hogy néhány méterre tőlük tragédia zajlik.
Olga később így idézte fel a történteket:
Az orvos mentőt hívott, és úgy tudom, Sid a kórházba vezető úton halt meg. Borzalmas volt. Tíz perccel korábban még ugyanaz a régi, nevetős Sid volt, akit mindannyian ismertünk. Miután leeresztették a függönyt, csak ültünk az öltözőben, és nem tudtuk, mit mondjunk. Mindannyiunkat sokkoltak a történtek.
Sid Jamest mentővel a Sunderland General Hospitalba szállították, ám az orvosok már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Mindössze 62 éves volt. Holttestét később a londoni Golders Green krematóriumban hamvasztották el – írja cikkében a Daily Star.