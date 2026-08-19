58 éves lett Szőke Zoltán! Így él most a Barátok Közt Berényi Mikije

Szőke Zoltán azok közé a magyar sztárok közé tartozik, akik rendkívül zárkózottan kezelik magánéletüket, így keveset lehet tudni róluk. Ám a korábbi Barátok Közt szereplő a 2020-as évek elején több TV2 műsorban is szerepelt. A mai napig azonban ritkán ad interjút életéről, aminek fontosabb pillanatait idéztük fel most a szülinapja alkalmából.

Szőke Zoltán gyerekei is szerepeltek a Barátok Közt sorozatában (Fotó: Origo)

Így indult Szőke Zoltán karrierje

1968. augusztus 19-én született Újvidéken, ahol egészen 21 éves koráig élt, grafikai formatervező technikusi szakra járt középiskolájában. Négy évvel később pedig diplomát szerzett a mai Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Ekkor 1991-et írtunk, aminek nyarán nemcsak lediplomázott, de feleségül is vette szerelmét Hollandiában.

Laki Anikóval egészen 2013-ig voltak házasok, amikor is elváltak útjaik. Addigra Szőke Zoltán ismert színésszé vált Magyarországon, mivel az ország egyik legismertebb sorozatának, a Barátok Köztnek volt az egyik főszereplője. Karrierjének legfontosabb szerepét 1998-tól egészen 2019-ig játszotta, ami után még egy ideig maradt a kereskedelmi televíziózás világában.

Szőke Zoltán feleségével már 9 éve él boldog kapcsolatban (Fotó: Origo)

Szőke Zoltán magánéletében is fontos fordulópontok voltak

Amint fentebb említettük, 1991-től 2013-ig élt házasságban Laki Anikóval a színész, akivel 22 év után megromlott a kapcsolatuk. Már 2012-ben a címlapokra került a házaspár a mélypontjuk miatt, ám csak egy évvel később döntöttek a válás mellett. Kapcsolatukból két gyermek is született, Zoltán 1994-ben, Bence pedig egy évvel később jött világra.

Szőke Zoltán azonban nem maradt egyedül, mivel válása után négy évvel ismét megházasodott. Csernicsek Annamária lett a Barátok Közt Berényi Mikijének választottja, akivel a mai napig boldog kapcsolatban élnek.

Zoltán gyermekeiről keveset tudni, ám a sorozat utolsó éveiben ők is feltűntek a televíziók képernyőin. Kisebbik fia, Bence édesapja szerepében, a fiatalabb Berényi Miklóst alakította, míg Zoltán, Berényi Zoltánként, a legidősebb Berényi testvérként szerepelt.