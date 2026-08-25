A Dancing with the Stars sztárja elárulta a legnagyobb félelmét a Farm VIP-vel kapcsolatban

Szőke Zsuzsanna számára hatalmas váltást jelentett, hogy a Dancing with the Stars csillogó színpada után ezúttal egy egészen más közegben próbálta ki magát. A táncosnő ugyanis szerepel a Farm VIP legújabb évadában, amely augusztus 31-én, hétfőn indul a TV2 esti óráiban. A műsorban nem a tánclépéseké és a gyönyörű ruháké a főszerep, hanem a vidéki életé, a fizikai- és a csapatmunkáé – Zsuzsanna pedig városi lányként érkezett a farmra.

Szőke Zsuzsanna a Dancing with the Stars című műsorban már bizonyított (Fotó: Szőke Zsuzsanna)

Szőke Zsuzsanna Farm VIP szereplése előtt még sosem foglalkozott állattenyésztéssel

Már a beköltözés előtt tudta, hogy olyan helyzetek várhatnak rá, amelyekkel korábban egyáltalán nem találkozott. Ráadásul ezúttal is a kamerák a nap minden pillanatában követték a versenyzőket.

„Örültem neki, hogy egy ilyen műsorban szerepelhetek, de szerintem nem tudtam, hogy mire is vállalkozom pontosan, mert én sosem voltam ilyen körülmények között, sosem éltem farmon, tehát én egy városi lány vagyok. Nekem teljes mértékben új terep volt ez.”

Ez a műsor teljesen más, mint a Dancing with the Stars, hiszen ott megszokhatták a nézők, hogy mindig szépek voltunk, táncoltunk, elegánsak voltunk, ez pedig azért egy teljesen más környezet. Attól a részétől nem tartottam, hogyan fogok igazodni más emberhez, mert szerintem viszonylag egy könnyen alkalmazkodó típus vagyok. Emellett attól sem féltem, hogy smink nélkül fognak látni az emberek, mert a hétköznapokban sem sminkelem magam annyira.

„Csak a környezet, a teljesen új élethelyzet, és a kamerák reggeltől estig tartó jelenléte és a különböző feladatok miatt volt bennem egy kisebb aggodalom, de ez is inkább izgalommá alakult át” – mondta az Origónak Szőke Zsuzsanna, a Dancing with the Stars táncosa.

Bár a farmi élet számos újdonságot tartogatott, akadnak ott olyan feladatok is, amelyek kifejezetten közel állnak hozzá. Zsuzsanna ugyanis szeret kézzel alkotni, és a konyhában is szívesen tevékenykedik. Az állatok körüli munkát viszont már kevésbé érzi testhezállónak.

„Az ilyen pepecselősebb munkákat, meg amikhez kézügyesség kell, mindig is szerettem. Szeretek például gyöngyöt fűzni, gombot varrni, vagy a konyhában ügyködni. De azt a részét, hogy az ólba bemenjek a malacok közé, és ott trágyázzak, nem igazán vártam” – nevetett Zsuzsa.