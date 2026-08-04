Megszólalt Szolnoki Péter barátja: vészjósló volt, amikor az énekes már nem reagált az üzeneteire

Egy héttel ezelőtt vettek végső búcsút Szolnoki Pétertől: a Bon-Bon énekes-dalszerzője súlyos betegség következtében hunyt el, mindössze 57 éves korában, a halálával pedig mélységes űrt hagyott maga után a rajongók és a szerettei életében egyaránt. A legendás énekes emléke előtt saját térrel tisztelegnek Salgótarjánban, azon a környéken, ahol felnőtt, valamint egy mellszobrot is felavatnak. Ez utóbbi Megyeri János szobrászművész munkája, akit évtizedes barátság fűzött a Bon-Bon frontemberéhez.

Szolnoki Péter halála az egész országot megrázta / Fotó: Mediaworks

Petya nagyon jó barátom volt. 20–30 éves szoros barátság állt mögöttünk, úgyhogy nagyon-nagyon mélyen érintett az elvesztése. Nemcsak művészet, de terápia is a szobrászat: amikor az anyukámat elvesztettem, ugyanígy megmintáztam. Talán az elengedés folyamatához tartozik nálam, hogy visszanézzen rám, akit szeretek, még ha csak agyagból is

- árulta el a Blikknek Megyeri János, hozzátéve, egészen az utolsó pillanatokig tartotta a kapcsolatot Szolnoki Péterrel, és tudott a betegségéről is. Elmondása szerint, bár vészjóslónak tartotta, ahogy az énekes már csak egy-egy emojival reagált az üzeneteire, az utolsó kettőre pedig már egyáltalán nem érkezett tőle válasz, így is letaglózta a barátja halálhíre, amely után szinte azonnal munkához látott.

Soha nem egyetlen kép alapján készítek szobrot, hanem nagyon-nagyon sok kép és a bennem lévő érzések formálják. Sokszor előfordul, hogy amikor megmintázok valakit, a képek alapján tökéletesnek tűnő arányokba direkt beleviszek egy kis torzítást. Nem azért, hogy eltorzítsam az illetőt, hanem azért, mert így jobban emlékeztet engem arra, aki volt. Nem egy fotorealisztikus szobrot szeretnék alkotni, hanem a lelket, az embert, a személyiséget megmutatni

- mondta el a szobrászművész, aki többek közt Scherer Péter és Csukás István portréját is elkészítette.

Megható gyászszertartáson búcsúztatták Szolnoki Pétert

Múlt hét hétfőn, a biatorbágyi katolikus temetőben tartották Szolnoki Péter temetését, amelyen a legközelebbi barátok, zenésztársak és a családtagok egymás után léptek a mikrofonhoz, hogy személyes történetekkel búcsúzzanak a Bon-Bon elhunyt frontemberétől. Ekkor Rudolf Péter, a Bon-Bon másik fele, Török Tamás és Geszti Péter is megszólalt, majd a megemlékezők sorát Pindroch Csaba zárta:

Nemcsak kaptál, de sokkal többet adtál is, mint a legtöbben. Mindenhová lementél fellépni, és ugyanolyan elánnal énekeltél harminc ember előtt, mint a több ezres tömegnek. Azt mondtad, hogy a legszebb dalokat te csak lehallottad, mert azokat neked súgták oda fentről.