Szívszorító látvány fogadja a látogatókat a temetőben: így néz ki Szolnoki Péter sírja egy héttel a temetés után

Alig telt el egy hét azóta, hogy családtagjai, barátai, pályatársai és tisztelői végső búcsút vettek Szolnoki Pétertől, a temető csendjét ma is mély fájdalom lengi körül. Az egész országot megrázta Szolnoki Péter halála, aki súlyos betegség következtében hunyt el. Távozásával nemcsak a magyar könnyűzenei élet veszített el egy kivételes előadót, hanem családja, szerettei és rajongói is egy olyan embert gyászolnak, akinek mosolya, hangja és személyisége generációk emlékezetében él tovább.

Szolnoki Péter 56 éves korában hunyt el (Fotó: Mediaworks)

Szolnoki Péter betegségéről sokáig nem beszélt

A temetése óta eltelt napok nyomai jól láthatók Szolnoki Péter urnasírjánál. Az urnafülke előtt, a földre helyezve még mindig ott sorakoznak azok a virágcsokrok és koszorúk, amelyeket a gyászolók vittek magukkal a végső búcsúra. A nyári hőség azonban nem kímélte őket: fehér rózsák az elmúlt napok forróságában kiszáradtak, a hervadó szirmok pedig még inkább felerősítik a veszteség fájdalmát.

Az urnafülke ugyanakkor méltó emléket állít Szolnoki Péter életének és munkásságának. A falat aranyszínű díszítés ékesíti: egy mikrofon, egy violinkulcs és néhány hangjegy jelképezi azt, ami egész életében a legfontosabb volt számára. A zene nem csupán a hivatása, hanem a szenvedélye is volt, amelynek évtizedeken át élt, és amelyen keresztül emberek ezreihez jutott el.