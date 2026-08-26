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Hamarosan elindul a Sztárban Sztár! Te fel tudnád sorolni az eddigi győzteseket?

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Olvasási idő: 10 perc
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Augusztus 24-én, hétfőn derült ki, hogy kik fogják alkotni a műsor idei évadát. A Sztárban Sztár 3 év után tér vissza a képernyőkre, mivel az utóbbi időben a korábban már versenyzett sztárok mérettették meg magukat a Sztárban Sztár All Stars-ban.
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TV2Győzteseksztárban sztár

2013-ban valósult meg először az ötlet, hogy már ismert sztárokat mérettessenek meg egymás ellen, akik egy-egy magyar híresség vagy világsztár bőrébe bújva mutatják meg a színpadon, mennyire tudnak átalakulni. A közönség óriási örömmel fogadta, amit az is bizonyít, hogy 13 év elteltével is új évad indulot indít a TV2. Azóta már különböző formátumok is születtek, mint a Sztárban Sztár leszek! vagy a Sztárban Sztár All Stars. Most összegyűjtöttük azok névsorát, akik megnyerték a Sztárban Sztárt.

Bereczki Zoltán nyerte meg először a Sztárban Sztár műsorát.
A Sztárban Sztár legelső győztese Bereczki Zoltán volt (Fotó: MW Bulvár)

Bereczki Zoltán volt a Sztárban Sztár első győztese

2013-ban nem más, mint az idén ötvenedik születésnapját ünneplő énekes volt a műsor nyertese. A zsűriben pedig olyan emberek szerepeltek, mint az a Liptai Claudia, aki az idei évadot is a zsűriszékből követheti végig, illetve Hajós András, aki pedig a tavalyi All Stars műsorban értékelte a produkciókat.

Egy évvel később, 2014-ben már Bereczki Zoltán is a zsűriasztal mögül követhette végig az eseményeket.

Pál Dénes átalakulása tűnt az évadában a legkiemelkedőbbnek.
Pál Dénes két év alatt két tehetségkutatót nyert meg (Fotó: MW Bulvár)

Pál Dénes nyerte a Sztárban Sztár második évadát

2012-ben még a The Voice című műsornak köszönhetően robbant be a köztudatba az énekes, melyet meg is nyert, majd 2014-ben már a Sztárban Sztár színpadán mutatta meg tehetségét. Nem véletlen, hogy ezt is megnyerte és egyedi hangjával mára már ismert előadóvá vált Magyarországon.

Gáspár Laci Sztárban Sztáros szereplése rengeteg vicces pillanatot adott a nézőknek.
Gáspár Lacinak nagy löketet adott a Sztárban Sztár (Fotó: MW archívum)

Gáspár Laci is feltűnt a Sztárban Sztárban műsorban

Ma már mindenki csak az X-Faktor zsűrijeként ismeri az énekest, ám kevesen tudják, hogy 2015-ben még a TV2 műsorában aratott nagy sikert Gáspár Laci. Ebben az évadban a zsűriben tűnt fel mindenki Tanár Úrja is, Havas Henrik, aki a többieknél sokkal kritikusabban értékelte a produkciókat.

Veréb Tamás és Koltai Vivien ma már házasok.
Veréb Tamás tavaly másodjára próbált szerencsét, kicsit kevesebb sikerrel (Fotó: Instagram)

Veréb Tamás kétszer is szerepelt Sztárban Sztár műsorban

A tavalyi All Stars-ban is kiemelkedő helyezést ért el, ám pont 10 éve nyerte meg a Sztárban Sztárt. 2016-ban a zsűri úgy gondolta, hogy Veréb Tamás volt a legsokoldalúbb előadó. Az énekes olyan kollégák ellen versenyzett, mint Radics Gigi, Muri Enikő, Király Linda vagy Mészáros Árpád Zsolt.

A zsűriben pedig Havas Henrik helyett, ismét Hajós András foglalt helyet.

Horváth Tamást a Sztárban Sztár műsor által egy teljesen új oldaláról ismerhette meg a közönség.
Horváth Tamás óriési átalakulásokkal mutatta meg sokoldalúságát (Fotó: Bors)

A Sztárban Sztár ötödik évadának nyertese Horváth Tamás volt

A Nagy Duett idei évadának zsűritagja 2017-ben még versenyzőként próbált szerencsét a Sztárban Sztár színpadán. Olyan alakításokkal, mint a Szeresd a testem, amit Pápai Jocival és Berkes Olivérrel vittek színpadra, egyből belopta magát az emberek szívébe.

Fehérvári Gábor tavaly többször is a nézők szeme láttára omlott össze a színpadon.
Freddie is visszatérő volt a tavalyi All Stars műsorban (Fotó: Polyák Attila)

2018-ban Freddie lett a végső befutó

A Sztárban Sztár hatodik évada nem kis nevekkel mutatta meg magát. Freddie mellett Kállay-Saunder András, Gesztesi Károly, Pintér Tibor és Tolvai Renáta is színpadra lépett. A döntőben azonban Freddie volt a zsűri szerint a legkiemelkedőbb előadó, így ő is csatlakozott a Sztárban Sztár győzteseihez.

Szabó Ádámról korábban kevesen tudták, hogy mennyire tehetséges énekes.
Szabó Ádámról kevesen gondolták volna, hogy ennyire sokoldalú (Fotó: Instagram)

2020-ban érkezett a hetedik évad

2019-ben elindult a Sztárban Sztár leszek!, így egy év szünet után folytatódott a műsor. A színvonal azonban nem csökkent, mivel Szabó Ádám mellett Curtis, Vastag Csaba és Tóth Andi is helyet kapott a versenyben. A zsűri pedig teljesen átalakult: a korábbi emberek közül csupán Papp Szabolcs maradt a székében és hozzá csatlakoztak a többiek. Köllő Babett, Kökény Attila és a korábbi győztes Bereczki Zoltán is.

Vavra Bence korábban hátat fordított a zenének, a műsor által tért vissza az útjára.
Vavra Bence 2022-ben első, 2025-ben pedig második lett a műsorban (Fotó: Szabolcs László)

Vavra Bence is Sztárban Sztár győztesnek vallhatja magát

Bár a tavalyi All Stars műsorban a második helyet érte el, 2022-ben az ő nevét mondták ki győztesnek. Itt mutatkozott meg először zsűriként Lékai-Kiss Ramóna, aki az idei évadban is szerepelni fog a műsorban, illetve Makranczi Zalán is ebben az évadban mutatkozott be, mint a Sztárban Sztár zsűritagja.

Vavra Bence már itt bebizonyította, hogy hihetetlen tehetség, amit a tavalyi évben is sok ember realizált.

Gubik Petra volt a Sztárban Sztár első győztese.
Gubik Petra mindenki meglepetésére az első női győztes lett (Fotó: Instagram)

Gubik Petra lett az első női Sztárban Sztár győztes

A kilencedik évad sok érdekességet tartogatott, mivel a női győztes mellett ebben az évben öt zsűritagja volt a műsornak. Az akkori legnagyobb attrakció Marics Peti és Tóth Andi szereplése volt, mivel ekkorra már véget ért a kapcsolatuk. Gubik Petra azonban nem foglalkozott semmivel és nagyszerű hangjával sikerült megnyernie a műsort.

2023 után pedig most, 2026-ban lesz ismét Sztárban Sztár, ahol ezúttal is nagy neveket hívott meg a TV2. Gallusz Nikolett, Mohamed Fatima, Ádám Sofi, Brasch Bence és Kovács Áron csak pár név azok közül, akik hamarosan csatlakozhatnak ehhez az elit listához.

@origo_hu

Indul a Sztárban Sztár következő évada! Szeptember 20-án ismét kezdődik az ország házibulija! A versenyzők neve már publikus, jöjjenek azon akik hamarosan megmérettetik magukat! #origo #sztárbansztár #verseny #tv2 #sztárok #éneklés #átváltozás

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