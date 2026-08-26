Hamarosan elindul a Sztárban Sztár! Te fel tudnád sorolni az eddigi győzteseket?

2013-ban valósult meg először az ötlet, hogy már ismert sztárokat mérettessenek meg egymás ellen, akik egy-egy magyar híresség vagy világsztár bőrébe bújva mutatják meg a színpadon, mennyire tudnak átalakulni. A közönség óriási örömmel fogadta, amit az is bizonyít, hogy 13 év elteltével is új évad indulot indít a TV2. Azóta már különböző formátumok is születtek, mint a Sztárban Sztár leszek! vagy a Sztárban Sztár All Stars. Most összegyűjtöttük azok névsorát, akik megnyerték a Sztárban Sztárt.
Bereczki Zoltán volt a Sztárban Sztár első győztese
2013-ban nem más, mint az idén ötvenedik születésnapját ünneplő énekes volt a műsor nyertese. A zsűriben pedig olyan emberek szerepeltek, mint az a Liptai Claudia, aki az idei évadot is a zsűriszékből követheti végig, illetve Hajós András, aki pedig a tavalyi All Stars műsorban értékelte a produkciókat.
Egy évvel később, 2014-ben már Bereczki Zoltán is a zsűriasztal mögül követhette végig az eseményeket.
Pál Dénes nyerte a Sztárban Sztár második évadát
2012-ben még a The Voice című műsornak köszönhetően robbant be a köztudatba az énekes, melyet meg is nyert, majd 2014-ben már a Sztárban Sztár színpadán mutatta meg tehetségét. Nem véletlen, hogy ezt is megnyerte és egyedi hangjával mára már ismert előadóvá vált Magyarországon.
Gáspár Laci is feltűnt a Sztárban Sztárban műsorban
Ma már mindenki csak az X-Faktor zsűrijeként ismeri az énekest, ám kevesen tudják, hogy 2015-ben még a TV2 műsorában aratott nagy sikert Gáspár Laci. Ebben az évadban a zsűriben tűnt fel mindenki Tanár Úrja is, Havas Henrik, aki a többieknél sokkal kritikusabban értékelte a produkciókat.
Veréb Tamás kétszer is szerepelt Sztárban Sztár műsorban
A tavalyi All Stars-ban is kiemelkedő helyezést ért el, ám pont 10 éve nyerte meg a Sztárban Sztárt. 2016-ban a zsűri úgy gondolta, hogy Veréb Tamás volt a legsokoldalúbb előadó. Az énekes olyan kollégák ellen versenyzett, mint Radics Gigi, Muri Enikő, Király Linda vagy Mészáros Árpád Zsolt.
A zsűriben pedig Havas Henrik helyett, ismét Hajós András foglalt helyet.
A Sztárban Sztár ötödik évadának nyertese Horváth Tamás volt
A Nagy Duett idei évadának zsűritagja 2017-ben még versenyzőként próbált szerencsét a Sztárban Sztár színpadán. Olyan alakításokkal, mint a Szeresd a testem, amit Pápai Jocival és Berkes Olivérrel vittek színpadra, egyből belopta magát az emberek szívébe.
2018-ban Freddie lett a végső befutó
A Sztárban Sztár hatodik évada nem kis nevekkel mutatta meg magát. Freddie mellett Kállay-Saunder András, Gesztesi Károly, Pintér Tibor és Tolvai Renáta is színpadra lépett. A döntőben azonban Freddie volt a zsűri szerint a legkiemelkedőbb előadó, így ő is csatlakozott a Sztárban Sztár győzteseihez.
2020-ban érkezett a hetedik évad
2019-ben elindult a Sztárban Sztár leszek!, így egy év szünet után folytatódott a műsor. A színvonal azonban nem csökkent, mivel Szabó Ádám mellett Curtis, Vastag Csaba és Tóth Andi is helyet kapott a versenyben. A zsűri pedig teljesen átalakult: a korábbi emberek közül csupán Papp Szabolcs maradt a székében és hozzá csatlakoztak a többiek. Köllő Babett, Kökény Attila és a korábbi győztes Bereczki Zoltán is.
Vavra Bence is Sztárban Sztár győztesnek vallhatja magát
Bár a tavalyi All Stars műsorban a második helyet érte el, 2022-ben az ő nevét mondták ki győztesnek. Itt mutatkozott meg először zsűriként Lékai-Kiss Ramóna, aki az idei évadban is szerepelni fog a műsorban, illetve Makranczi Zalán is ebben az évadban mutatkozott be, mint a Sztárban Sztár zsűritagja.
Vavra Bence már itt bebizonyította, hogy hihetetlen tehetség, amit a tavalyi évben is sok ember realizált.
Gubik Petra lett az első női Sztárban Sztár győztes
A kilencedik évad sok érdekességet tartogatott, mivel a női győztes mellett ebben az évben öt zsűritagja volt a műsornak. Az akkori legnagyobb attrakció Marics Peti és Tóth Andi szereplése volt, mivel ekkorra már véget ért a kapcsolatuk. Gubik Petra azonban nem foglalkozott semmivel és nagyszerű hangjával sikerült megnyernie a műsort.
2023 után pedig most, 2026-ban lesz ismét Sztárban Sztár, ahol ezúttal is nagy neveket hívott meg a TV2. Gallusz Nikolett, Mohamed Fatima, Ádám Sofi, Brasch Bence és Kovács Áron csak pár név azok közül, akik hamarosan csatlakozhatnak ehhez az elit listához.