Hamarosan elindul a Sztárban Sztár! Te fel tudnád sorolni az eddigi győzteseket?

2013-ban valósult meg először az ötlet, hogy már ismert sztárokat mérettessenek meg egymás ellen, akik egy-egy magyar híresség vagy világsztár bőrébe bújva mutatják meg a színpadon, mennyire tudnak átalakulni. A közönség óriási örömmel fogadta, amit az is bizonyít, hogy 13 év elteltével is új évad indulot indít a TV2. Azóta már különböző formátumok is születtek, mint a Sztárban Sztár leszek! vagy a Sztárban Sztár All Stars. Most összegyűjtöttük azok névsorát, akik megnyerték a Sztárban Sztárt.

A Sztárban Sztár legelső győztese Bereczki Zoltán volt (Fotó: MW Bulvár)

Bereczki Zoltán volt a Sztárban Sztár első győztese

2013-ban nem más, mint az idén ötvenedik születésnapját ünneplő énekes volt a műsor nyertese. A zsűriben pedig olyan emberek szerepeltek, mint az a Liptai Claudia, aki az idei évadot is a zsűriszékből követheti végig, illetve Hajós András, aki pedig a tavalyi All Stars műsorban értékelte a produkciókat.

Egy évvel később, 2014-ben már Bereczki Zoltán is a zsűriasztal mögül követhette végig az eseményeket.

Pál Dénes két év alatt két tehetségkutatót nyert meg (Fotó: MW Bulvár)

Pál Dénes nyerte a Sztárban Sztár második évadát

2012-ben még a The Voice című műsornak köszönhetően robbant be a köztudatba az énekes, melyet meg is nyert, majd 2014-ben már a Sztárban Sztár színpadán mutatta meg tehetségét. Nem véletlen, hogy ezt is megnyerte és egyedi hangjával mára már ismert előadóvá vált Magyarországon.

Gáspár Lacinak nagy löketet adott a Sztárban Sztár (Fotó: MW archívum)

Gáspár Laci is feltűnt a Sztárban Sztárban műsorban

Ma már mindenki csak az X-Faktor zsűrijeként ismeri az énekest, ám kevesen tudják, hogy 2015-ben még a TV2 műsorában aratott nagy sikert Gáspár Laci. Ebben az évadban a zsűriben tűnt fel mindenki Tanár Úrja is, Havas Henrik, aki a többieknél sokkal kritikusabban értékelte a produkciókat.

Veréb Tamás tavaly másodjára próbált szerencsét, kicsit kevesebb sikerrel (Fotó: Instagram)

Veréb Tamás kétszer is szerepelt Sztárban Sztár műsorban

A tavalyi All Stars-ban is kiemelkedő helyezést ért el, ám pont 10 éve nyerte meg a Sztárban Sztárt. 2016-ban a zsűri úgy gondolta, hogy Veréb Tamás volt a legsokoldalúbb előadó. Az énekes olyan kollégák ellen versenyzett, mint Radics Gigi, Muri Enikő, Király Linda vagy Mészáros Árpád Zsolt.

A zsűriben pedig Havas Henrik helyett, ismét Hajós András foglalt helyet.