A tévéből ismert népszerű sztárséf egyetlen fillér nélkül halt meg: el kellett adni minden holmiját

A közkedvelt BBC-s szakács gyakorlatilag nincstelenül hunyt el, holmiját árverésen kellett eladni, hogy rendezze a fennálló adótartozásait. A nyomozások szerint a neves szakácsnak mindössze 9000 font volt a bankszámláján, amikor 2014 márciusában, 66 éves korában elhunyt.

Fotó: BBC

Clarissa Dickson Wright a BBC rajongóinak kedvence volt, olyan műsorokban szerepelt, mint a Két duci hölgy, valamint a nagy sikerű Clarissa és... sorozata. Korábban azt feltételezték, hogy luxuséletet él, de a színfalak mögött ez egyáltalán nem így volt.

Annak ellenére, hogy az évekig tartó ivászat során elképesztő, 2,8 millió fontos örökséget herdált el, a Két duci hölgy sztárja még mindig 17 000 fonttal tartozott a brit adó- és vámhivatalnak (HM Revenue and Customs). Miután azonban becses emléktárgyait elárverezték, és körülbelül 40 000 fontot gyűjtöttek össze, keresztlánya, Sara Wain-Heapy 33 000 fonttal távozott.

Az odaadó rajongók 400 tételt vásároltak a gyűjteményéből, köztük a séf művész barátjának, Joseph Oppenheimernek egy rajzát, amely 300 fontért kelt el. Egyéb darabok között volt egy fegyvertisztító készlet, amely 50 fontért kelt el, és viktoriánus korabeli konyhai eszközök, amelyek 30 fontért keltek el. Még egy tartan mintás malacperselynek is sikerült vevőre találni 20 fontért. Az eladást a carlisle-i Thomson, Roddick és Medcalf felügyelte.

Közeli barátja és jogi tanácsadója, Derek Morris elárulta, hogy a problémás televíziós személyiség, aki a midlothian-i Invereskben élt, alig várta, hogy valamit hagyjon szeretteire. Azt mondta: „Nagyon vágyott arra, hogy valamit tudjon örökül hagyni. Elég jól ment az eladás, ami azt jelentette, hogy végül is lett öröksége. Ezt akarta.”

A barát azt is elmondta, hogy a sztárséfnek anyagi gondjai voltak. Nagyon jól keresett a műsorokból és a könyvekből, ám "túl jószívű volt az emberekkel".

„Olyan elbűvölő figura volt. Évek óta ismertem, és örömmel segítettem a hagyatékának rendezésében.”

Clarissa mindössze 21 évesen Nagy-Britannia legfiatalabb ügyvédje lett, mielőtt szakácsi pályára váltott. Miután 1975-ben édesanyjától hatalmas, 2,8 millió fontot örökölt, 12 éven belül elherdálta a teljes összeget, miközben alkoholizmussal küzdött, és háromszor jelentett csődöt.