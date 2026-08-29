Szűcs Judith volt párja 50 milliós adósságot halmozott fel: durva, miket élt át az énekesnő

Közel egy évvel azután, hogy Szűcs Judith a hot! magazinnak adott interjújában bejelentette a szakítását, az énekesnő a TV2 Aktív című műsorában és egy lapnak is megrázó őszinteséggel tárta fel a valódi okokat. Míg kezdetben a békés különválásról próbált beszélni, mostanra kiderült: 16 évig tartó testi-lelki bántalmazásból és anyagi csődből kellett megmenekülnie.
Szűcs Judith már tavaly jelezte, hogy baj van
Amikor az énekesnő először döntött úgy, hogy a nyilvánosság elé áll a magánéleti döntésével, a hot! magazinnak adott exkluzív interjúban még visszafogottan fogalmazott, bár még akkor titkolta a megpróbáltatásokat: „Pár nappal az interjú előtt vidéken léptem fel... Talán ez volt életem egyik legnehezebb fellépése, hiszen akkor már tudtam, hogy másnap, 16 év együttélés után véget vetek a kapcsolatomnak a vőlegényemmel” – vallotta be a hot! magazinnak a díva, majd emelt fővel hozzáfűzte: „Tessék, kimondtam! 72 évesen újra szingli lettem!”
Ugyanitt mesélt arról is, hogy a szakítás után Athénból hazatérő nővére, Panni volt a lelki támasza, pontosan úgy, mint az első válásakor. Ráadásul ő nyitotta fel a szemét a drámai mondattal: „Judith, te nem veszed észre, de téged ez az ember nem szeret” – idézte fel nővére szavait az énekesnő: „A beszélgetés után jöttem rá, hogy tényleg igaza van.”
Sokkoló vallomás a TV2 Aktívban: „Borzasztó dolgok történtek!”
Egy év elteltével azonban kitört belőle a fájdalmas igazság. Szűcs Judith a TV2 Aktív kamerái előtt és egy lapnak tett döbbentő vallomásában tiszta vizet öntött a pohárba, és elárulta, hogy a volt vőlegénye valójában pokollá tette az életét, elszigetelte a szeretteitől és teljes kontroll alatt tartotta:
Itt molesztálásról, abúzusról, mindenről szó van! Borzasztó dolgok történtek, amiket én a rendőrségen el fogok mondani, amikor feljelentem őt...
– jelentette ki megtörten a művésznő. Az énekesnő azt is nyíltan megosztotta a nyilvánossággal, hogyan látja volt párja mentális állapotát és a jelenlegi helyzetüket: „Megmenekültünk tőle, azóta boldogok vagyunk és élünk! Ő szerintem egy beteg ember, nárcisztikus, pszichopata, és gyógyszeres kezelésre szorulna, csak nem akar bekerülni a rendszerbe... Előfordult, hogy nem is emlékezett arra, mit csinált, mi történt” – árulta el, majd határozottan leszögezte: „Még nem tudtam elmenni a rendőrségre, de mindenképpen feljelentem, mivel szükség van a távoltartási végzésre!”
Milliós adósság okozásával vádolja egykori szerelmét
A lelki és fizikai bántalmazás mellett a férfi anyagilag is kihasználta a művésznőt: Judith 16 éven át tartotta el őt, miközben a férfi 50 millió forintos jelzálogot terhelt a házukra a vállalkozása miatt. Az énekesnő határozottan üzent azoknak is, akik számonkérték rajta, miért várt ennyi ideig a kilépéssel:
Azoknak, akik rosszindulatúan azt kérdezik, miért csak ilyen hosszú idő után léptem ki a kapcsolatból, azt tudom mondani, mindig reméltem, hogy visszaadja a pénzünket, és emiatt a remény miatt maradtam benne a kapcsolatban
– magyarázta meg az okokat, hozzátéve: „Egy ilyen kapcsolatból tényleg nagyon nehéz kilépni, vannak, akiknek nem is sikerül, de fontos, hogy soha sincs késő újrakezdeni!”
A tartós stressz és a traumák következtében Judith egészsége összeomlott: az elmúlt években daganatokkal küzdött, és súlyos hangszalagproblémái lettek, amiket meg kellett műteni. „A hangszalagom már jól van, hál' istennek nagyon jól sikerült minden a műtéttel, de azért a hangképzés beindítása miatt foniáterhez járok” – osztotta meg felépülése részleteit. A testi-lelki gyógyulásban legfőbb támasza a lánya, Tímea, aki különleges képességével segít neki a traumák feldolgozásában:
Önmagát és engem is gyógyít. Az ő adománya kész csoda: Jézus erejével gyógyít minket és másokat is, nagyon sokakon segített már
– mesélte büszkén az énekesnő. Judith most újult erővel tekint a jövőbe, szombaton már Szlovákiában lép fel, és gőzerővel készül az 55 éves jubileumi nagykoncertjére: „Nekem lelkileg a fellépés a legjobb! Mindenre a közönség szeretete és a színpadra áramló energia a gyógyír. Rendben lesz minden, örülünk annak, hogy leesett egy nagy betondarab a hátunkról!” – zárta optimistán szavait a díva.