Nem Szűcs Judith az egyetlen: Ezek a sztárok éveken át éltek abúzusban

Megrázó vallomást tett Szűcs Judith az Aktívban: az énekesnő arról beszélt, hogy tavaly véget ért, 16 évig tartó kapcsolatában egykori párja többször is bántalmazta. Az énekesnő egy évvel a szakítás után arra az elhatározásra jutott, hogy fejlenti volt párját az éveken át tartó bántalmazás miatt. Elmondása szerint Szűcs Judith volt párja nemcsak lelkileg is terrorizálta, hanem molesztálta és abuzálta is, miközben anyagilag is kihasználta. A díva hosszú éveken át próbált együtt élni a fájdalmas helyzettel, mire végül eljutott arra a pontra, hogy lezárja a kapcsolatot. Szűcs Judith története sajnos nem egyedi. A nyilvánosság előtt több magyar ismert ember is beszélt már arról, hogy korábban olyan párkapcsolatban élt, amelyben testi vagy lelki bántalmazást kellett elszenvednie.

Szűcs Judith 16 évig élt bántalmazó kapcsolatban (Fotó: MWarchív)

Szűcs Judith-hoz hasonlóan Papadimitriu Athinát is hosszú ideig bántalmazták

Papadimitriu Athina korábban arról vallott, hogy volt férje hosszú időn keresztül fizikailag és lelkileg is bántalmazta. A színésznőt a féltékenység és a folyamatos lelki terror is megviselte, így számára sem csupán egy-egy konfliktusról szólt a kapcsolat, hanem egy hosszabb ideig tartó, rendkívül megterhelő időszakról.

Papadimitriu Athina volt férje lelkileg és testileg is bántalmazta (Fotó: MW archív)

Horgas Eszter házasságában fizikai bántalmazás is előfordult

Horgas Eszter házasságában szintén súlyos problémákkal szembesült. A fuvolaművész korábban elmondta, hogy egykori férje testileg és lelkileg is gyötörte, megalázta, majd a kapcsolatban fizikai bántalmazásra is sor került. A történtek hosszú időn keresztül meghatározták az életét.

Horgas Eszter hosszú ideig élt bántalmazó kapcsolatban (Fotó: MWarchív)

Palácsik Tímeát rendszeresen bántalmazta Damu Roland

Palácsik Tímea, azaz Vajna Tímea Damu Rolanddal való kapcsolatáról beszélve számolt be fizikai bántalmazásról. Elmondása szerint a kapcsolat elején még nem volt jelen az erőszak, később azonban rendszeressé vált. A történet évekkel ezelőtt nagy nyilvánosságot kapott, és Tímea azóta is többször beszélt arról, milyen nehéz időszakon ment keresztül.

Vajna Tímeát Damu Roland abuzálta (Fotó: Vadnai Szabolcs)

Laky Zsuzsi kamaszként élte át a borzalmakat

Laky Zsuzsi még tinédzserként került olyan párkapcsolatba, amelyben testi és lelki bántalmazás érte. A volt szépségkirálynő három évig maradt benne ebben a számára rendkívül fájdalmas helyzetben, később azonban sikerült kilépnie belőle, és új életet kezdenie.