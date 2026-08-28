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Nem Szűcs Judith az egyetlen: Ezek a sztárok éveken át éltek abúzusban

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Az énekesnő tizenhat évig élt egy olyan párkapcsolatban, amelyben folyamatosan bántották. Szűcs Judith egy évvel a szakítás után tett megrendítő vallomást a bántalmazó kapcsolatáról. Judith azonban nincs egyedül, rajta kívül számos magyar és külföldi sztár is végigjárta azt a poklot, amin ő is keresztülment.
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Megrázó vallomást tett Szűcs Judith az Aktívban: az énekesnő arról beszélt, hogy tavaly véget ért, 16 évig tartó kapcsolatában egykori párja többször is bántalmazta. Az énekesnő egy évvel a szakítás után arra az elhatározásra jutott, hogy fejlenti volt párját az éveken át tartó bántalmazás miatt. Elmondása szerint Szűcs Judith volt párja nemcsak lelkileg is terrorizálta, hanem molesztálta és abuzálta is, miközben anyagilag is kihasználta. A díva hosszú éveken át próbált együtt élni a fájdalmas helyzettel, mire végül eljutott arra a pontra, hogy lezárja a kapcsolatot. Szűcs Judith története sajnos nem egyedi. A nyilvánosság előtt több magyar ismert ember is beszélt már arról, hogy korábban olyan párkapcsolatban élt, amelyben testi vagy lelki bántalmazást kellett elszenvednie.

Szűcs Judith 16 évig élt bántalmazó kapcsolatban
Szűcs Judith 16 évig élt bántalmazó kapcsolatban (Fotó: MWarchív)

Szűcs Judith-hoz hasonlóan Papadimitriu Athinát is hosszú ideig bántalmazták

Papadimitriu Athina korábban arról vallott, hogy volt férje hosszú időn keresztül fizikailag és lelkileg is bántalmazta. A színésznőt a féltékenység és a folyamatos lelki terror is megviselte, így számára sem csupán egy-egy konfliktusról szólt a kapcsolat, hanem egy hosszabb ideig tartó, rendkívül megterhelő időszakról.

Papadimitriu Athina volt férje lelkileg és testileg is bántalmazta
Papadimitriu Athina volt férje lelkileg és testileg is bántalmazta (Fotó: MW archív)

Horgas Eszter házasságában fizikai bántalmazás is előfordult

Horgas Eszter házasságában szintén súlyos problémákkal szembesült. A fuvolaművész korábban elmondta, hogy egykori férje testileg és lelkileg is gyötörte, megalázta, majd a kapcsolatban fizikai bántalmazásra is sor került. A történtek hosszú időn keresztül meghatározták az életét.

Horgas Eszter hosszú ideig élt bántalmazó kapcsolatban
Horgas Eszter hosszú ideig élt bántalmazó kapcsolatban (Fotó: MWarchív)

Palácsik Tímeát rendszeresen bántalmazta Damu Roland

Palácsik Tímea, azaz Vajna Tímea Damu Rolanddal való kapcsolatáról beszélve számolt be fizikai bántalmazásról. Elmondása szerint a kapcsolat elején még nem volt jelen az erőszak, később azonban rendszeressé vált. A történet évekkel ezelőtt nagy nyilvánosságot kapott, és Tímea azóta is többször beszélt arról, milyen nehéz időszakon ment keresztül.

Vajna Tímeát Damu Roland abuzálta
Vajna Tímeát Damu Roland abuzálta (Fotó: Vadnai Szabolcs)

Laky Zsuzsi kamaszként élte át a borzalmakat

Laky Zsuzsi még tinédzserként került olyan párkapcsolatba, amelyben testi és lelki bántalmazás érte. A volt szépségkirálynő három évig maradt benne ebben a számára rendkívül fájdalmas helyzetben, később azonban sikerült kilépnie belőle, és új életet kezdenie.

Laky Zsuzsi tinédzserként tapasztalta meg a bántalmazást
Laky Zsuzsi tinédzserként tapasztalta meg a bántalmazást (Fotó: MW archiv)

Jázmin Viktóriát két évig abuzálta volt párja

Jázmin Viktória szintén átélt bántalmazó párkapcsolatot. A modell két éven keresztül volt olyan kapcsolatban, amelyben fizikailag is bántották. Tapasztalatairól később nyíltabban beszélt, így mások számára is megmutatta, hogy van kiút egy ilyen helyzetből.

Jázmin Viktóriát fizikaileg is bántották
Jázmin Viktóriát fizikaileg is bántották (Fotó: MW archiv)

Földes Esztert megütötte az exe

Földes Eszter korábbi párkapcsolatáról beszélve arról számolt be, hogy egykori partnere megütötte, miközben érzelmi függőségben is élt. A színésznőnek hosszú időbe telt, mire felismerte, hogy mérgező kapcsolatban van, és képes volt elszakadni tőle.

Földes Eszternek hosszú időbe telt, mire felismerte, hogy bántalmazó kapcsolatban él
Földes Eszternek hosszú időbe telt, mire felismerte, hogy bántalmazó kapcsolatban él (Fotó: MW archív)

Tóth Vera nagyon nehezen lépett ki toxikus kapcsolatából

Tóth Vera korábban arról beszélt, hogy éveken keresztül olyan kapcsolatban élt, amelyben partnere folyamatosan rombolta az önbecsülését, megalázta, és azt éreztette vele, hogy minden probléma róla szól. A lelki és verbális agresszió mellett fizikai erőszak is történt: elmondása szerint volt párja megütötte. Vera később ismerte fel, hogy manipuláció és bántalmazás áldozata lett. Családja, köztük testvére, Tóth Gabi is érzékelte, hogy nincs rendben a helyzet, és próbáltak segíteni neki, ám hosszú időbe telt, mire valóban ki tudott lépni.

Tóth Verát manipulálta és bántalmazta volt párja
Tóth Verát manipulálta és bántalmazta volt párja (Fotó: Szabolcs László)

Külföldi sztárok is beszéltek róla

A bántalmazó kapcsolatokról számos világsztár is nyíltan beszélt már. Tina Turner évtizedeken át szenvedett Ike Turner mellett testi és lelki erőszaktól, Mel B pedig Stephen Belafonte-tal kötött házasságáról számolt be súlyos bántalmazásról, fenyegetésekről és kontrollról. Rihanna 2009-ben Chris Brown támadásának áldozata lett, Pamela Anderson házasságában szintén történt fizikai erőszak, Halle Berry pedig egy korábbi kapcsolatában olyan súlyos ütést kapott, hogy részben elvesztette hallását az egyik fülére. Sarah Hyland fenyegetésekről és lelki bántalmazásról beszélt, míg Tyra Banks érzelmi manipulációt és kontrollt élt át korábbi kapcsolatában. Christina Aguilera és Mary J. Blige pedig arról is vallottak, hogy már gyermekkorukban szembesültek bántalmazó, traumatikus környezettel.

 

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