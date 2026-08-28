Nem Szűcs Judith az egyetlen: Ezek a sztárok éveken át éltek abúzusban

Megrázó vallomást tett Szűcs Judith az Aktívban: az énekesnő arról beszélt, hogy tavaly véget ért, 16 évig tartó kapcsolatában egykori párja többször is bántalmazta. Az énekesnő egy évvel a szakítás után arra az elhatározásra jutott, hogy fejlenti volt párját az éveken át tartó bántalmazás miatt. Elmondása szerint Szűcs Judith volt párja nemcsak lelkileg is terrorizálta, hanem molesztálta és abuzálta is, miközben anyagilag is kihasználta. A díva hosszú éveken át próbált együtt élni a fájdalmas helyzettel, mire végül eljutott arra a pontra, hogy lezárja a kapcsolatot. Szűcs Judith története sajnos nem egyedi. A nyilvánosság előtt több magyar ismert ember is beszélt már arról, hogy korábban olyan párkapcsolatban élt, amelyben testi vagy lelki bántalmazást kellett elszenvednie.
Szűcs Judith-hoz hasonlóan Papadimitriu Athinát is hosszú ideig bántalmazták
Papadimitriu Athina korábban arról vallott, hogy volt férje hosszú időn keresztül fizikailag és lelkileg is bántalmazta. A színésznőt a féltékenység és a folyamatos lelki terror is megviselte, így számára sem csupán egy-egy konfliktusról szólt a kapcsolat, hanem egy hosszabb ideig tartó, rendkívül megterhelő időszakról.
Horgas Eszter házasságában fizikai bántalmazás is előfordult
Horgas Eszter házasságában szintén súlyos problémákkal szembesült. A fuvolaművész korábban elmondta, hogy egykori férje testileg és lelkileg is gyötörte, megalázta, majd a kapcsolatban fizikai bántalmazásra is sor került. A történtek hosszú időn keresztül meghatározták az életét.
Palácsik Tímeát rendszeresen bántalmazta Damu Roland
Palácsik Tímea, azaz Vajna Tímea Damu Rolanddal való kapcsolatáról beszélve számolt be fizikai bántalmazásról. Elmondása szerint a kapcsolat elején még nem volt jelen az erőszak, később azonban rendszeressé vált. A történet évekkel ezelőtt nagy nyilvánosságot kapott, és Tímea azóta is többször beszélt arról, milyen nehéz időszakon ment keresztül.
Laky Zsuzsi kamaszként élte át a borzalmakat
Laky Zsuzsi még tinédzserként került olyan párkapcsolatba, amelyben testi és lelki bántalmazás érte. A volt szépségkirálynő három évig maradt benne ebben a számára rendkívül fájdalmas helyzetben, később azonban sikerült kilépnie belőle, és új életet kezdenie.
Jázmin Viktóriát két évig abuzálta volt párja
Jázmin Viktória szintén átélt bántalmazó párkapcsolatot. A modell két éven keresztül volt olyan kapcsolatban, amelyben fizikailag is bántották. Tapasztalatairól később nyíltabban beszélt, így mások számára is megmutatta, hogy van kiút egy ilyen helyzetből.
Földes Esztert megütötte az exe
Földes Eszter korábbi párkapcsolatáról beszélve arról számolt be, hogy egykori partnere megütötte, miközben érzelmi függőségben is élt. A színésznőnek hosszú időbe telt, mire felismerte, hogy mérgező kapcsolatban van, és képes volt elszakadni tőle.
Tóth Vera nagyon nehezen lépett ki toxikus kapcsolatából
Tóth Vera korábban arról beszélt, hogy éveken keresztül olyan kapcsolatban élt, amelyben partnere folyamatosan rombolta az önbecsülését, megalázta, és azt éreztette vele, hogy minden probléma róla szól. A lelki és verbális agresszió mellett fizikai erőszak is történt: elmondása szerint volt párja megütötte. Vera később ismerte fel, hogy manipuláció és bántalmazás áldozata lett. Családja, köztük testvére, Tóth Gabi is érzékelte, hogy nincs rendben a helyzet, és próbáltak segíteni neki, ám hosszú időbe telt, mire valóban ki tudott lépni.
Külföldi sztárok is beszéltek róla
A bántalmazó kapcsolatokról számos világsztár is nyíltan beszélt már. Tina Turner évtizedeken át szenvedett Ike Turner mellett testi és lelki erőszaktól, Mel B pedig Stephen Belafonte-tal kötött házasságáról számolt be súlyos bántalmazásról, fenyegetésekről és kontrollról. Rihanna 2009-ben Chris Brown támadásának áldozata lett, Pamela Anderson házasságában szintén történt fizikai erőszak, Halle Berry pedig egy korábbi kapcsolatában olyan súlyos ütést kapott, hogy részben elvesztette hallását az egyik fülére. Sarah Hyland fenyegetésekről és lelki bántalmazásról beszélt, míg Tyra Banks érzelmi manipulációt és kontrollt élt át korábbi kapcsolatában. Christina Aguilera és Mary J. Blige pedig arról is vallottak, hogy már gyermekkorukban szembesültek bántalmazó, traumatikus környezettel.