"Újra szűz a hangom!" - komoly műtéten esett át Szűcs Judith

A közelmúltban ünnepelte a születésnapját Szűcs Judith, aki ebből az alkalomból a Blikkel beszélgetett az elmúlt időszak meghatározó változásairól, valamint a jövőbeli terveiről. Az énekesnő ugyanis komoly megpróbáltatásokon ment keresztül az utóbbi években, de szerencsére ma már ismét kiegyensúlyozott és energikus.
Az énekesnő elmondta, az elmúlt hetekben óriási átalakításokat végzett a kertjében: épített egy fémvázas medencét és egy fészert, kivágatta a teljes sövényt, valamint műfüvet is tetetett le, annak érdekében, hogy olyan otthona legyen, amelyet egymaga is könnyedén tud gondozni. A változás azonban nem csupán a környezetét érintette, miután július végén egy hangszálműtéten esett át, melynek hála visszanyerte a régi énekhangját.
A sok éneklés és erőltetés miatt az évek során kialakult nálam egy Reinke-ödéma, amitől mélyebbé és rekedtebbé vált a hangom. Júliusban azonban átestem egy komoly beavatkozáson, amelynek során eltávolították a felesleges szöveteket a hangszalagokról, vagyis tulajdonképpen mindkét oldalon korrigáltak rajtuk. Július végén volt a műtét, ezt követően egy hétig nem beszélhettem. Nem mondom, hogy ezt teljesen sikerült betartanom, de a végeredmény így is tökéletes lett
- mondta el Szűcs Judith, aki úgy érzi, visszakapta a régi hangját.
Még járok hangképzésre, de újra azt érzem, könnyedén tudok énekelni, mondhatni, újra szűz a hangom. Augusztus 29-én pedig már Szlovákiában lépek fel, s az lesz az első alkalom, hogy a műtét óta közönség előtt éneklek majd
- tette hozzá az énekesnő, majd elárulta, két szürkehályog-műtétje is lesz a jövőben, valamint egy kisebb fogászati beavatkozása, mialatt már nagyon készül a jövő évben megrendezésre kerülő, 55 éves jubileumi koncertjére.
Nehéz időszakon van túl Szűcs Judith
Az énekesnő korábban őszintén mesélt arról, hogy a koronavírus-járvány idején három rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak nála, majd később életveszélyes állapotba került a magas cukorszintje miatt, ami sürgősségi ellátáshoz vezetett. A betegségeknél is mélyebb sebeket hagyott benne azonban az a kapcsolat, amelyben tizenhat évet töltött el. Szűcs Judith szerint a párja fokozatosan elszigetelte a külvilágtól, miközben anyagilag is kihasználta.
Elmondása szerint éveken keresztül ő tartotta el a férfit, aki idővel egyre agresszívebbé vált. Sokáig észre sem vette, hogy egyre jobban elveszíti önmagát, és szinte kizárólag a fellépések miatt hagyta el az otthonát.
Ha röviden kellene összefoglalnom, akkor rákba, cukorbetegségbe és közel 100 millió forintba került nekem ez a szerelem
– fogalmazott az énekesnő, aki ma már boldog, hogy sikerült lezárnia élete egyik legsötétebb fejezetét, és saját magára fókuszálhat.