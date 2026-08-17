"Újra szűz a hangom!" - komoly műtéten esett át Szűcs Judith

A közelmúltban ünnepelte a születésnapját Szűcs Judith, aki ebből az alkalomból a Blikkel beszélgetett az elmúlt időszak meghatározó változásairól, valamint a jövőbeli terveiről. Az énekesnő ugyanis komoly megpróbáltatásokon ment keresztül az utóbbi években, de szerencsére ma már ismét kiegyensúlyozott és energikus.

Visszakapta a régi hangját Szűcs Judith / Fotó: Mediaworks

Az énekesnő elmondta, az elmúlt hetekben óriási átalakításokat végzett a kertjében: épített egy fémvázas medencét és egy fészert, kivágatta a teljes sövényt, valamint műfüvet is tetetett le, annak érdekében, hogy olyan otthona legyen, amelyet egymaga is könnyedén tud gondozni. A változás azonban nem csupán a környezetét érintette, miután július végén egy hangszálműtéten esett át, melynek hála visszanyerte a régi énekhangját.

A sok éneklés és erőltetés miatt az évek során kialakult nálam egy Reinke-ödéma, amitől mélyebbé és rekedtebbé vált a hangom. Júliusban azonban átestem egy komoly beavatkozáson, amelynek során eltávolították a felesleges szöveteket a hangszalagokról, vagyis tulajdonképpen mindkét oldalon korrigáltak rajtuk. Július végén volt a műtét, ezt követően egy hétig nem beszélhettem. Nem mondom, hogy ezt teljesen sikerült betartanom, de a végeredmény így is tökéletes lett

- mondta el Szűcs Judith, aki úgy érzi, visszakapta a régi hangját.

Még járok hangképzésre, de újra azt érzem, könnyedén tudok énekelni, mondhatni, újra szűz a hangom. Augusztus 29-én pedig már Szlovákiában lépek fel, s az lesz az első alkalom, hogy a műtét óta közönség előtt éneklek majd

- tette hozzá az énekesnő, majd elárulta, két szürkehályog-műtétje is lesz a jövőben, valamint egy kisebb fogászati beavatkozása, mialatt már nagyon készül a jövő évben megrendezésre kerülő, 55 éves jubileumi koncertjére.

Nehéz időszakon van túl Szűcs Judith

Az énekesnő korábban őszintén mesélt arról, hogy a koronavírus-járvány idején három rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak nála, majd később életveszélyes állapotba került a magas cukorszintje miatt, ami sürgősségi ellátáshoz vezetett. A betegségeknél is mélyebb sebeket hagyott benne azonban az a kapcsolat, amelyben tizenhat évet töltött el. Szűcs Judith szerint a párja fokozatosan elszigetelte a külvilágtól, miközben anyagilag is kihasználta.