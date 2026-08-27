Megrázó vallomást tett Szűcs Judith: bántalmazta, molesztálta és zaklatta volt párja - videó

Szűcs Judith 73 évesen először beszélt részletesebben arról, miért vetett véget 16 év után a lett származású volt vőlegényével való kapcsolatának. A legendás énekesnő szerint a férfi ordibált vele, zaklatta, molesztálta és bántalmazta is. Azt mondja, a szakítás után gyakorlatilag mindent a nulláról kellett kezdenie.

Pokoli évekről vallott Szűcs Judith: molesztálásról és abúzusról beszélt

Fotó: Szabolcs László / MW

Megrázó részleteket árult el volt párjáról Szűcs Judith

Szűcs Judith 2025 őszén jelentette be, hogy 16 év együttélés után szakított párjával. Akkor még visszafogottan nyilatkozott a kapcsolatról, most azonban az Aktív kamerái előtt megrázó részleteket árult el.

„Tavaly szeptember 20-án kitettem ezt a **** úrt, akinek a nevét nem mondhatom ki (...). Amikor hallottam pár dolgot, amiket nekem válaszolt, meg ordibált, akkor elgondolkodtam, hogy »na Juditka, újra négy lábra kell állod«, mert mindent elvitt. Nulláról kezdtem az életem” – mondta.

Az énekesnő szerint volt párjának az volt a célja, hogy teljesen tönkretegye őket, de ez végül nem sikerült.

A rendőrségen is vallomást tesz

Szűcs Judith korábban még úgy beszélt volt vőlegényéről, hogy annak jó és rossz tulajdonságai egyaránt voltak. Most azonban egyértelművé tette: ennél jóval súlyosabb dolgokról van szó.

Itt molesztálásról, abúzusról, mindenről szó van! Borzasztó dolgok történtek, amiket én a rendőrségen el fogok mondani és feljelentem!

– jelentette ki határozottan.

Az énekesnő arról is beszélt, hogy az elmúlt években komoly egészségi problémákkal kellett megküzdenie. Úgy véli, a megpróbáltatások és a ki nem mondott dolgok a hangjára is hatással voltak.

Három rosszindulatú daganat ’20-ban, ’21-ben jött a cukor, azon is túl vagyunk. (...) Gyomorszájgyulladásom volt, fekélyes. A hangszalagom is a ki nem mondott dolgok miatt...

– sorolta.

Újra színpadra állna

A hangszalagjait időközben megoperálták, és most hangképzéssel készül a visszatérésre.

Elvékonyították, levágták róla a megerőltetett részt. Egy hétig nem beszélhettem, aminek a lányom nagyon örült

– mesélte.

Szűcs Judith jelenleg énektanár segítségével dolgozik azon, hogy újra teljes értékűen használhassa a hangját. Októberben szeretne visszatérni a közönség elé, ráadásul új dalokon is dolgozik. Célja, hogy méltó módon ünnepelje meg: hamarosan 55 éve áll színpadon.