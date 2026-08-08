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sorozat

Fotókon, mennyit változtak 40 év alatt A szupercsapat sztárjai – galéria

15 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Egyike volt a nyolcvanas évek legikonikusabb sorozatainak. De vajon mi lett azóta A szupercsapat főszereplőivel? Eláruljuk!
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sorozatSzupercsapatgaléria

Ha azt mondjuk, Hannibal, Rosszfiú, Bolond és Szépfiú, alighanem mindenki rávágja, aki a nyolcvanas években volt fiatal: A szupercsapat (eredeti címén: The A-Team). Az 1983 és 1987 között futott széria 98 epizódot ért meg. Noha a kritikusok fanyalogtak, javarészt a sablonos történet, a nem túl fantáziadús pirotechnika (gyakorlatilag az összes autó ugyanúgy robbant fel minden részben) és a túlzott erőszakábrázolás miatt (bár összesen öt karakter halt meg az öt évad alatt), a tévénézők imádták, és bizony a mai napig nosztalgiával emlékeznek rá vissza.

A szupercsapat főszereplői
A szupercsapat főszereplői
Fotó: STEPHEN J CANNELL PRODUCTIONS / / Collection ChristopheL via AFP

A siker sokak szerint a karaktereknek, valamint a jellegzetes főcímdalnak volt köszönhető. Kétségtelen, hogy a nyolcvanas években szinte minden komolyabb sorozat főcímzenéje ütősre sikeredett.

A sorozat máig élő sikerét jól mutatja, hogy 2010-ben film formájában támasztották fel A szupercsapatot Liam Neeson és Bradley Cooper főszereplésével. 

Így néznek ki ma A szupercsapat főszereplői

Az alábbi fotóra kattintva lehet végiglapozni galériánkat, melyből kiderül, mi lett a sorozat óta a főszereplőkkel:

Galéria: Így néznek ki most A szupercsapat sztárjai
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1983 és 1987 között öt évadot és közel 100 részt ért meg a Szupercsapat (The A-Team) című sorozat, amely máig kultstátusznak örvend

 

 

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