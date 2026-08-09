Brutális színpadi balesetéről mesélt Tarján Zsófi

Tarján Zsófi: „Konkrétan hallottam, hogy szétszakad a kötőszövet”

A Honeybeast énekesnője erről, és egy őt ért, valóban súlyos balesetről is mesélt Puskás-Dallos Bogi Lelkizünk? címen futó podcastjának speciális epizódjában, melyet a Campus Fesztiválon vettek fel néhány hete. „Nekem mindig a harmadik szám közben szokott lenni a baleset. Akkor van, hogy kitöröm a bokámat…” - kezdte Tarján Zsófi énekesnő, majd beugrott neki egy fájdalmas eset, ami után hónapokig rehabilitációra volt szüksége. „Volt egyszer egy olyan, hogy ugrottam a színpadon és van ez a talpi kötőszövet, a talpi bőnye, és az nekem a színpadon elszakadt a harmadik szám közben. Azt a bulit féllábbal kellett lehoznom.”

Állítólag ez nem látszott, de hallatszott a hangomon, hogy valami baj van.

„Amikor történt maga ez a szétpattanás, konkrétan hallottam, hogy szétszakad a talpamban ez a kötőszövet” – mesélte élő közönség előtt Hernádi Judit lánya.

„Hónapokig jártam különböző orvosokhoz...”

Az énekesnő valóban komolyan megsérült a félresikerült ugrás során. Olyannyira, hogy hónapokon át tartó kezelésre szorult. „Utána napokig nem tudtam lábra állni. Sőt, igazából hónapokig jártam különböző orvosokhoz és fél évig rehabra” – tette hozzá a Honeybeast énekesnője, aki ezután Puskás-Dallos Bogitól megkapta a jogosnak tűnő kérdést: Ha mindig a harmadik számnál történik a baj, miért nem cserélik fel a sorrendet?

A harmadik szám nem mindig ugyanaz, csak mindig akkor történnek a balesetek.

„Valahogy ez így be van állítódva” – zárta rövidre fájdalmas visszaemlékezését Tarján Zsófi, akinek a pódiumbeszélgetés többi részvevője számos javaslatot tett arra vonatkozóan, hogyan cselezze ki a különös, színpadi „átkot”.