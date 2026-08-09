Brutális színpadi balesetéről mesélt Tarján Zsófi

Szinte bizonyos, hogy minden előadó számár ismerős az a zsigeri félelem, hogy egyszer a színpadon éri valamilyen, kisebb, nagyobb baleset. Azok a művészek, akik pedig már át is éltek mondjuk egy koncertbalesetet, néha magukra is rántják a sorsot azzal, hogy egyfajta babonaként kezdenek el tekinteni az eseményre, vagy eseményekre. Persze miért is ne lehetne igaza Tarján Zsófinak, aki egyfajta sorszerűségként kezeli, hogy az őt ért színpadi balesetek többsége mindig a harmadik szám előadása közben érik őt.
Tarján Zsófi: „Konkrétan hallottam, hogy szétszakad a kötőszövet”
A Honeybeast énekesnője erről, és egy őt ért, valóban súlyos balesetről is mesélt Puskás-Dallos Bogi Lelkizünk? címen futó podcastjának speciális epizódjában, melyet a Campus Fesztiválon vettek fel néhány hete. „Nekem mindig a harmadik szám közben szokott lenni a baleset. Akkor van, hogy kitöröm a bokámat…” - kezdte Tarján Zsófi énekesnő, majd beugrott neki egy fájdalmas eset, ami után hónapokig rehabilitációra volt szüksége. „Volt egyszer egy olyan, hogy ugrottam a színpadon és van ez a talpi kötőszövet, a talpi bőnye, és az nekem a színpadon elszakadt a harmadik szám közben. Azt a bulit féllábbal kellett lehoznom.”
Állítólag ez nem látszott, de hallatszott a hangomon, hogy valami baj van.
„Amikor történt maga ez a szétpattanás, konkrétan hallottam, hogy szétszakad a talpamban ez a kötőszövet” – mesélte élő közönség előtt Hernádi Judit lánya.
„Hónapokig jártam különböző orvosokhoz...”
Az énekesnő valóban komolyan megsérült a félresikerült ugrás során. Olyannyira, hogy hónapokon át tartó kezelésre szorult. „Utána napokig nem tudtam lábra állni. Sőt, igazából hónapokig jártam különböző orvosokhoz és fél évig rehabra” – tette hozzá a Honeybeast énekesnője, aki ezután Puskás-Dallos Bogitól megkapta a jogosnak tűnő kérdést: Ha mindig a harmadik számnál történik a baj, miért nem cserélik fel a sorrendet?
A harmadik szám nem mindig ugyanaz, csak mindig akkor történnek a balesetek.
„Valahogy ez így be van állítódva” – zárta rövidre fájdalmas visszaemlékezését Tarján Zsófi, akinek a pódiumbeszélgetés többi részvevője számos javaslatot tett arra vonatkozóan, hogyan cselezze ki a különös, színpadi „átkot”.