Tarján Zsófit sokan bántották, de 40 évesen elengedte, mit gondolnak róla: „Nem érdekel már senki”

Tarján Zsófia számára nem csupán egy újabb születésnapot jelentett a 40. életév betöltése. A Honeybeast énekesnője egy podcastban őszintén beszélt arról, hogy az elmúlt évtizedek alatt mennyit változott a saját magához és a külvilághoz való viszonya. Úgy érzi, mostanra jutott el oda, hogy már nem akar mindenkinek megfelelni, és végre elfogadta azt is, hogy bizonyos szempontból kívülállónak számít.

Tarján Zsófi elfogadta, hogy kívülálló (Fotó: YouTube)

Tarján Zsófi fiatalon nehezen fogadta el önmagát

Ez az elfogadás azonban nem ment egyik napról a másikra. Hernádi Judit lánya már 35 évesen is próbálta megbékíteni magát azzal, hogy nem feltétlenül illeszkedik bele abba, amit a környezete vagy éppen a társadalom elvár tőle, ám akkor még nem sikerült teljesen elengednie a megfelelési kényszert.

Most vagyok 40 éves, tehát most kezdődik az, amikor hirtelen elkezdtem elfogadni, hogy én kívülálló vagyok. Próbálkoztam az elfogadással már 35 éves koromban is, de egyszerűen nem sikerült

– mondta a podcastban Tarján Zsófi.

Most azonban már egészen másképp tekint a kritikákra és a külső elvárásokra. Nem akar trendeket követni csupán azért, mert mások szerint az lenne a helyes, és az sem foglalkoztatja különösebben, hogy vajon menőnek tartják-e őt vagy a zenéjét. Sőt, ma már az sem okoz számára lelki problémát, ha valaki éppen negatív véleményt fogalmaz meg róla.

„Már nem érdekel, hogy nem azt akarom hordani, ami a divatos. Nem érdekel, hogy nem vagyok olyan, mint ami a divatos. Nem akarok másoknak megfelelni, nem érdekel, hogy mit mondanak. Nem érdekel, hogy hívnak-e vagy sem. Az sem érdekel, hogyha lelakosságiznák a zenémet, vagyis zenénket egyébként, mert ugye a Honeybeast az egy közös produkció. Az sem érdekel, ha azt mondják, hogy nem vagyok menő vagy éppen nem vagyok cool.”