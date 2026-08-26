Ted Lasso a való életben is kispadra ülhet – női focicsapat hívta a népszerű sorozat sztárját - videó

Jason Sudeikis hat éve bújik Ted Lasso bőrébe az Apple TV+ népszerű sorozatában, most pedig a való életben is kipróbálhatja, milyen érzés a kispadról irányítani. Egy litván női futballcsapat ugyanis felkérte, hogy ideiglenesen üljön le a kispadra – írja a Dexerto.

Jason Sudeikis amerikai színész, a Ted Lasso főszereplője.

Fotó: VALERIE MACON / AFP

Ted Lasso karaktere már 2013-ban felbukkant egy reklámban, Sudeikis azonban 2020-ban tette világszerte ismertté a kissé naiv, ám annál lelkesebb amerikai edzőt. A sorozat legújabb évadában Ted már a Richmond női focicsapatát vezeti – ezt az ötletet pedig most a való életben is megpróbálják megvalósítani.

Ted Lasso a litván kispadon?

A litván főváros, Vilnius és a Zalgiris FC különleges akcióval állt elő: azt szeretnék, ha Sudeikis egy hivatalos mérkőzés erejéig tényleg átvenné a női csapat irányítását.

A színésznek ráadásul személyes oka is lehet igent mondani, hiszen litván felmenőkkel rendelkezik.

Arról azonban egyelőre nincs hír, hogy elfogadja-e a felkérést.

Ha igent mond, nem csak a díszlet lenne valódi: teljes szakmai kontrollt kapna.

Ő dönthetne a taktikáról, a meccs előtti felkészülésről és a mérkőzés közbeni cserékről, taktikai húzásokról is.

A „Believe” tábla most tényleg működhet

A Zalgiris elnöke, Andrius Tapinas szerint a kezdeményezés lényege, hogy a Ted Lasso egyik legismertebb üzenetét, a „Believe” feliratot a való világban is életre keltsék. Mint fogalmazott,

a játékosoknak jól jönne az a bátorítás és friss szemlélet, amit Ted képvisel.

A Go Vilnius kommunikációs igazgatója, Eglė Girdzijauskaitė szerint a város mindig is kedvelte a merész és kissé szokatlan ötleteket. Úgy véli, a női sportot középpontba állító Ted Lasso-történet tökéletesen illik Vilnius szellemiségéhez.

Ha Sudeikis valóban leülne a kispadra, nem ő lenne az első Ted Lasso-szereplő, aki a sorozatból kilépve a valódi futballban is kipróbálja magát.