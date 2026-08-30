Retró telenovellák kvíz: te mennyire emlékszel a legendás sorozatokból?

Kívülről fújod ezeket a történeteket? A telenovellák világa tele van izgalmakkal, azokban még a búcsú sem mindig végleges.
A telenovellákban akadnak olyan szereplők, akikről már azt hittük, örökre eltűntek a képernyőről, aztán egyszer csak újra felbukkantak. Te fel tudod idézni, hogy mi történt velük? Töltsd ki a Fanny magazin retró kvízét!
Kvíz
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A farm, ahol élünk John-Boy Waltonját Richard Thomas játszotta, ám a színész később kiszállt a sorozatból. Mi történt a karakterével?
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