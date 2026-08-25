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terminátor 2

Terminátor 2: Újra egymás mellett Sarah Connor és fia – alig lehet ráismerni a szereplőre - videó

24 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Újra összeállt a Terminátor 2. legendás családja. Linda Hamilton és Edward Furlong mellett Robert Patrick és Michael Biehn is feltűnt a friss közös fotón, Furlong megváltozott külseje pedig azonnal felkeltette a rajongók figyelmét.
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terminátor 2linda hamiltonedward furlongfilm

35 év után újra összeállt a Terminátor 2. – Az ítélet napja legendás szereplőgárdájának egy része. Linda Hamilton és a filmben fiát, John Connort alakító Edward Furlong ismét egymás mellett állt, a találkozásról készült fotó pedig gyorsan bejárta a közösségi médiát. Furlongra sokan rá sem ismertek.

Terminátor
Linda Hamilton és Edward Furlong a Terminátor 2. – Az ítélet napja című, 1991-es filmben, James Cameron rendezésében.
Fotó: 7e Art/Carolco Pictures

A rajongók is megdöbbentek a friss fotókon

Nehéz elhinni, hogy 35 év telt el azóta, hogy Edward Furlong gyerekszínészként berobbant a köztudatba a Terminátor 2. – Az ítélet napja című filmben. A mindössze 13 éves színész John Connort, Sarah Connor fiát alakította Linda Hamilton oldalán, és egyik napról a másikra Hollywood egyik legígéretesebb fiatal tehetségévé vált.

Terminator 2 Judgment day 1991 Real James Cameron Edward Furlong. COLLECTION CHRISTOPHEL © Kassar / Pacific Western (Photo by Kassar / Pacific Western / Collection ChristopheL via AFP)
Az akkor mindössze 13 éves Edward Furlong a Terminátor II: Az ítélet napja című, 1991-es filmben. Fotó: KASSAR / PACIFIC WESTERN / AFP

Most ismét találkozott a film legendás szereplőivel, a róla készült friss fotók alapján azonban sok rajongó számára szinte felismerhetetlen. 

Furlong 49 évesen teljesen másképp néz ki, mint ahogy a nézők emlékeznek rá a kilencvenes évek elejéről.

A különleges találkozóra Londonban, a For The Love of Fantasy And Sci-Fi rendezvényen került sor. Furlong mellett Linda Hamilton, Michael Biehn és Robert Patrick is részt vett az eseményen – adta hírül az Entertainment.

Terminator II: Judgment Day Year : 1991 - USA Director : James Cameron Robert Patrick Restricted to editorial use. See caption for more information about restrictions. It is forbidden to reproduce the photograph out of context of the promotion of the film. It must be credited to the Film Company and/or the photographer assigned by or authorized by/allowed on the set by the Film Company. Restricted to Editorial Use. Photo12 does not grant publicity rights of the persons represented. (Photo by 7e Art/Carolco Pictures / Photo12 via AFP)
Robert Patrick a Terminátor II: Az ítélet napja című, 1991-es filmben
Fotó: 7e Art/Carolco Pictures/AFP

 Patrick, aki a filmben a félelmetes T-1000-est alakította, egy közös fotót is megosztott a négyesről.

A Skynet eredeti programjában biztosan nem szerepelt ez a találkozó. Újra együtt a T2 családja

– írta a színész.

A találkozó különösen szimbolikus volt Linda Hamilton és Edward Furlong számára. Hamilton a filmben Sarah Connort, az emberiség jövőbeli megmentőjének édesanyját alakította, míg Furlong az akkor még gyerek John Connort játszotta.

A Terminátor 2. 1991-ben óriási sikert aratott, és a mai napig a filmtörténet egyik legjobb folytatásaként tartják számon. 

A film 35. évfordulója alkalmából szeptember 3-tól ismét látható lesz a magyar mozikban, felújított 4K-s és 3D-s változatban.

Terminator The Terminator 1984 Real James Cameron Michael Biehn Linda Hamilton. Collection Christophel © Hemdale / Pacific Western / Euro Film Funding (Photo by Hemdale / Pacific Western / Euro / Collection ChristopheL via AFP)
Michael Biehn és Linda Hamilton a Terminátor című, 1984-es filmben, amelyet James Cameron rendezett.
Fotó: HEMDALE / PACIFIC WESTERN / EURO / AFP

A mostani fotóról azonban nemcsak a nosztalgia miatt beszélnek a rajongók. Sokan elsősorban Edward Furlong megváltozott külsejét vették észre.

A színész 13 évesen még a Terminátor 2. egyik legnagyobb felfedezettje volt, később pedig olyan filmekben szerepelt, mint az Amerikai história X.

Drogproblémái miatt bukta el John Connor szerepét

A találkozás Edward Furlong számára különösen emlékezetes lehet, hiszen a színész drogproblémái miatt végül nem térhetett vissza John Connor szerepében a 2003-as Terminátor 3. – A gépek lázadása című filmben.

Actress Edward Furlong arrives for the premiere of "The Green Hornet" January 10, 2011 at Grauman's Chinese Theatre in the Hollywood section of Los Angeles, California. Furlong was taken into police custody and put in jail January 11, 2011 after a judge ruled he violated a domestic restraining order, according to the website TMZ. AFP PHOTO / Robyn Beck (Photo by ROBYN BECK / AFP)
Edward Furlong  2011. január 10-én
Fotó: ROBYN BECK / AFP

Furlong 2024-ben a Inside of You With Michael Rosenbaum podcastben őszintén beszélt arról, hogyan veszítette el a szerepet.

Amikor elvesztettem a Terminátor 3.-at... Istenem, haver. Annyi drog volt akkoriban az életemben

 – vallotta be. Elmondása szerint a szerződésében az is szerepelt, hogy nem fogyaszthat kábítószert.

A színész azonban alighogy aláírta a több millió dolláros szerződést, már a barátainak mesélt a terveiről. "Felhívtam a barátaimat, és azt mondtam: »Srácok, most írtam alá ezt a rohadt jó szerződést, elmegyünk a klubba, és veszünk egy csomó kokaint.«”

Az este azonban súlyos fordulatot vett: Furlong egy klubban kokaintúladagolás miatt összeesett. A történtekről hamar a stúdió is értesült.

Azt mondták: »Elvesztetted a filmet. Nem veled fogjuk megcsinálni.« Ennyi volt

 – idézte fel. Furlong hiába próbált bocsánatot kérni, már nem volt visszaút.

A színész utólag úgy véli, hogy a szerep elvesztése talán a „legjobb szerencse” volt számára, mert ha megkapja a filmet, valószínűleg tovább folytatódott volna a lejtmenete. 2025 februárjában pedig arról számolt be, hogy már hét éve józan.

 

 

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