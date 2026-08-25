Terminátor 2: Újra egymás mellett Sarah Connor és fia – alig lehet ráismerni a szereplőre - videó

35 év után újra összeállt a Terminátor 2. – Az ítélet napja legendás szereplőgárdájának egy része. Linda Hamilton és a filmben fiát, John Connort alakító Edward Furlong ismét egymás mellett állt, a találkozásról készült fotó pedig gyorsan bejárta a közösségi médiát. Furlongra sokan rá sem ismertek.
A rajongók is megdöbbentek a friss fotókon
Nehéz elhinni, hogy 35 év telt el azóta, hogy Edward Furlong gyerekszínészként berobbant a köztudatba a Terminátor 2. – Az ítélet napja című filmben. A mindössze 13 éves színész John Connort, Sarah Connor fiát alakította Linda Hamilton oldalán, és egyik napról a másikra Hollywood egyik legígéretesebb fiatal tehetségévé vált.
Most ismét találkozott a film legendás szereplőivel, a róla készült friss fotók alapján azonban sok rajongó számára szinte felismerhetetlen.
Furlong 49 évesen teljesen másképp néz ki, mint ahogy a nézők emlékeznek rá a kilencvenes évek elejéről.
A különleges találkozóra Londonban, a For The Love of Fantasy And Sci-Fi rendezvényen került sor. Furlong mellett Linda Hamilton, Michael Biehn és Robert Patrick is részt vett az eseményen – adta hírül az Entertainment.
Patrick, aki a filmben a félelmetes T-1000-est alakította, egy közös fotót is megosztott a négyesről.
A Skynet eredeti programjában biztosan nem szerepelt ez a találkozó. Újra együtt a T2 családja
– írta a színész.
A találkozó különösen szimbolikus volt Linda Hamilton és Edward Furlong számára. Hamilton a filmben Sarah Connort, az emberiség jövőbeli megmentőjének édesanyját alakította, míg Furlong az akkor még gyerek John Connort játszotta.
A Terminátor 2. 1991-ben óriási sikert aratott, és a mai napig a filmtörténet egyik legjobb folytatásaként tartják számon.
A film 35. évfordulója alkalmából szeptember 3-tól ismét látható lesz a magyar mozikban, felújított 4K-s és 3D-s változatban.
A mostani fotóról azonban nemcsak a nosztalgia miatt beszélnek a rajongók. Sokan elsősorban Edward Furlong megváltozott külsejét vették észre.
A színész 13 évesen még a Terminátor 2. egyik legnagyobb felfedezettje volt, később pedig olyan filmekben szerepelt, mint az Amerikai história X.
Drogproblémái miatt bukta el John Connor szerepét
A találkozás Edward Furlong számára különösen emlékezetes lehet, hiszen a színész drogproblémái miatt végül nem térhetett vissza John Connor szerepében a 2003-as Terminátor 3. – A gépek lázadása című filmben.
Furlong 2024-ben a Inside of You With Michael Rosenbaum podcastben őszintén beszélt arról, hogyan veszítette el a szerepet.
Amikor elvesztettem a Terminátor 3.-at... Istenem, haver. Annyi drog volt akkoriban az életemben
– vallotta be. Elmondása szerint a szerződésében az is szerepelt, hogy nem fogyaszthat kábítószert.
A színész azonban alighogy aláírta a több millió dolláros szerződést, már a barátainak mesélt a terveiről. "Felhívtam a barátaimat, és azt mondtam: »Srácok, most írtam alá ezt a rohadt jó szerződést, elmegyünk a klubba, és veszünk egy csomó kokaint.«”
Az este azonban súlyos fordulatot vett: Furlong egy klubban kokaintúladagolás miatt összeesett. A történtekről hamar a stúdió is értesült.
Azt mondták: »Elvesztetted a filmet. Nem veled fogjuk megcsinálni.« Ennyi volt
– idézte fel. Furlong hiába próbált bocsánatot kérni, már nem volt visszaút.
A színész utólag úgy véli, hogy a szerep elvesztése talán a „legjobb szerencse” volt számára, mert ha megkapja a filmet, valószínűleg tovább folytatódott volna a lejtmenete. 2025 februárjában pedig arról számolt be, hogy már hét éve józan.