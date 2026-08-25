Terminátor 2: Újra egymás mellett Sarah Connor és fia – alig lehet ráismerni a szereplőre - videó

35 év után újra összeállt a Terminátor 2. – Az ítélet napja legendás szereplőgárdájának egy része. Linda Hamilton és a filmben fiát, John Connort alakító Edward Furlong ismét egymás mellett állt, a találkozásról készült fotó pedig gyorsan bejárta a közösségi médiát. Furlongra sokan rá sem ismertek.

Linda Hamilton és Edward Furlong a Terminátor 2. – Az ítélet napja című, 1991-es filmben, James Cameron rendezésében.

Fotó: 7e Art/Carolco Pictures

A rajongók is megdöbbentek a friss fotókon

Nehéz elhinni, hogy 35 év telt el azóta, hogy Edward Furlong gyerekszínészként berobbant a köztudatba a Terminátor 2. – Az ítélet napja című filmben. A mindössze 13 éves színész John Connort, Sarah Connor fiát alakította Linda Hamilton oldalán, és egyik napról a másikra Hollywood egyik legígéretesebb fiatal tehetségévé vált.

Az akkor mindössze 13 éves Edward Furlong a Terminátor II: Az ítélet napja című, 1991-es filmben. Fotó: KASSAR / PACIFIC WESTERN / AFP

Most ismét találkozott a film legendás szereplőivel, a róla készült friss fotók alapján azonban sok rajongó számára szinte felismerhetetlen.

Furlong 49 évesen teljesen másképp néz ki, mint ahogy a nézők emlékeznek rá a kilencvenes évek elejéről.

A különleges találkozóra Londonban, a For The Love of Fantasy And Sci-Fi rendezvényen került sor. Furlong mellett Linda Hamilton, Michael Biehn és Robert Patrick is részt vett az eseményen – adta hírül az Entertainment.

Robert Patrick a Terminátor II: Az ítélet napja című, 1991-es filmben

Fotó: 7e Art/Carolco Pictures/AFP

Patrick, aki a filmben a félelmetes T-1000-est alakította, egy közös fotót is megosztott a négyesről.

A Skynet eredeti programjában biztosan nem szerepelt ez a találkozó. Újra együtt a T2 családja

– írta a színész.

A találkozó különösen szimbolikus volt Linda Hamilton és Edward Furlong számára. Hamilton a filmben Sarah Connort, az emberiség jövőbeli megmentőjének édesanyját alakította, míg Furlong az akkor még gyerek John Connort játszotta.

A Terminátor 2. 1991-ben óriási sikert aratott, és a mai napig a filmtörténet egyik legjobb folytatásaként tartják számon.

A film 35. évfordulója alkalmából szeptember 3-tól ismét látható lesz a magyar mozikban, felújított 4K-s és 3D-s változatban.

Michael Biehn és Linda Hamilton a Terminátor című, 1984-es filmben, amelyet James Cameron rendezett.

Fotó: HEMDALE / PACIFIC WESTERN / EURO / AFP

A mostani fotóról azonban nemcsak a nosztalgia miatt beszélnek a rajongók. Sokan elsősorban Edward Furlong megváltozott külsejét vették észre.

A színész 13 évesen még a Terminátor 2. egyik legnagyobb felfedezettje volt, később pedig olyan filmekben szerepelt, mint az Amerikai história X.