Egykor a világ legszebb kislánya volt: fotók Thylane Blondeau luxusesküvőjéről

A 25 éves francia modell, Thylane Blondeau neve sokaknak onnan lehet ismerős, hogy egykor a világ legszebb kislányaként hivatkoztak rá. Természetesen azóta sok idő eltelt, a kislányból pedig feleség lett – méghozzá másodszor.
Thylane Blondeau ismét kimondta a boldogító igent
A modell és 29 éves kedvese, DJ Ben Attal június 29-én egyszer más örök hűséget esküdtek egymásnak, igaz, akkor még csak szűkebb körben, egy polgári ceremónia keretén belül Párizsban.
Most azonban elérkezettnek látták az időt, hogy egy jóval nagyobb, hollywoodi sztáresküvőt idéző lagzival erősítsék meg házasságukat. A luxuslagzira egyébként a brit milliomos, Patrick Diter toszkán stílusú luxusingatlanjában került sor. A menyasszony a Miu Miu divatház egyedi tervezésű ruháját viselte. Minderről Blondeau lapozgatós Instagram-posztban számolt be.