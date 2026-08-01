Egykor a világ legszebb kislánya volt: fotók Thylane Blondeau luxusesküvőjéről

A 25 éves francia modell, Thylane Blondeau neve sokaknak onnan lehet ismerős, hogy egykor a világ legszebb kislányaként hivatkoztak rá. Természetesen azóta sok idő eltelt, a kislányból pedig feleség lett – méghozzá másodszor.

Thylane Blondeau 15 évesen: a francia lány igen hamar megismerkedett a divat világával

Fotó: NORTHFOTO

Thylane Blondeau ismét kimondta a boldogító igent

A modell és 29 éves kedvese, DJ Ben Attal június 29-én egyszer más örök hűséget esküdtek egymásnak, igaz, akkor még csak szűkebb körben, egy polgári ceremónia keretén belül Párizsban.

Thylane Blondeau és férje a júniusi polgári ceremónián

Fotó: Northfoto

Most azonban elérkezettnek látták az időt, hogy egy jóval nagyobb, hollywoodi sztáresküvőt idéző lagzival erősítsék meg házasságukat. A luxuslagzira egyébként a brit milliomos, Patrick Diter toszkán stílusú luxusingatlanjában került sor. A menyasszony a Miu Miu divatház egyedi tervezésű ruháját viselte. Minderről Blondeau lapozgatós Instagram-posztban számolt be.