Sokkolta Tillát a Balaton látványa: "Ez egy nagyon durva filmes hangulat"

Nem mindennapi látvány fogadta a műsorvezetőt, amikor Zamárdiban strandolni indult. Till Attila a Balaton déli partján szembesült azzal, mennyire megváltozott a tó vízszintje: a korábban megszokott bejárat helyett most kiszáradt iszap fogadta, és több métert kellett gyalogolnia, mire egyáltalán elérte a vizet.

Till Attila szerint szürreális a Balaton jelenlegi állapota (Fotó: Szabolcs László)

Till Attila Balatonon járt – Sokkoló felvételeket mutatott a tó állapotáról

Till Attila Instagram-oldalán fotókat és videókat is megosztott a helyszínről. A felvételeken jól látható, hogy a part mentén egészen szokatlan állapotok uralkodnak. A nádasok között sétálva itt-ott egy-egy elhagyott csónak is feltűnt, egy stég pedig az oldalára dőlve hevert a sekély víz mellett. A műsorvezető számára különösen meghökkentő volt, hogy az a lépcső, amelynek az alsó szintjei korábban a víz alatt voltak, most egyenesen a kiszáradt iszapba vezetett. Innen még hosszú sétára volt szükség ahhoz, hogy elérjék a vizet, amely még több méter után is alig ért bokáig.

„Érdekes látvány most a Balaton déli part” – írta a képekhez és videókhoz Tilla Instagram-oldalán.

Tilla szerint filmes díszlethez hasonlít most a Balaton déli partja (Fotó: MW bulvár)

Tilla úgy véli, lesz még jobb állapotban a Balaton

A tóhoz közeledve Tilla egyáltalán nem tudta leplezni a meglepettségét. A strand megszokott képe helyett egészen más környezet tárult elé, amikor elindultak a víz felé.

Megyünk be fürödni. Hú, de kemény! Hát, azért szegény Balcsi így elég furán fest.

A különleges látvány ugyanakkor valamiféle filmes díszlet hangulatát is megidézte benne. A vízmentes nádasok, a parton elhagyatott tárgyak és a visszahúzódott tó egészen szürreális képet alkottak.

Azért ennek van egy hangulata. Ez egy nagyon durva filmes hangulat. Van benne egy kis elmúlás is persze, meg sok minden egyéb, de közben meg jól néz ki… teljesen bizarr. Valamiért azért én mégis bizakodó vagyok. Nem lesz ez mindig így… Ott egy pillérre állított stég

– mutatott egy oldalára borult stégre a műsorvezető.

A Balaton alacsony vízállása így egészen más arcát mutatta meg Tilla számára. Miközben a látvány valóban szokatlan és elgondolkodtató, a műsorvezető mégsem csak a problémát látta benne: a természet átalakult környezete egy különleges, kissé melankolikus hangulatú tájat is létrehozott. Tilla bízik benne, hogy ez a szürreális helyzet nem tart sokáig, és előbb-utóbb ugyanolyan lesz a Balaton vízszintje, mint ahogyan azt korábban megszokhattuk.