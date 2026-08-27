Tim Curry már 14 éve a halálát kívánta! Barátai árulták el a szomorú okát

2012-ben egy szörnyű tragédia történt a színésszel, amikor is egy masszázsasztalon fekve kapott sztrókot. Korábban úgy nyilatkozott ezzel kapcsolatban Tim Curry, hogy szinte semmit nem érzett csak egyszer megszólalt a masszőr, hogy szerinte hívni kellene a mentőket. A kocsiban ezek után fájdalomcsillapítót adtak neki, amit furcsált, mivel semmilyen fájdalmat nem érzett. A színészt ekkor a legközelebbi kórházba szállították, ahol műtéten esett át. Ekkor még senki nem tudta, hogy mi a probléma vele, még a mentősök sem.

Tim Curry barátjai szerint a színész megnyugodott, amikor meghalt, mivel az utóbbi időszakban sokat szenvedett betegségével (Fotó: ROBYN BECK/AFP)

Tim Curry küzdelme

Mindez azért történt, mivel a színész apja, James Curry is túlélt egy sztrókot, mikor Tim 11 éves volt. Tim Curry ezek után azt is elárulta, hogy nagyjából egy hónapig volt a kórházban rehabilitáción. A színész hozzátette, hogy újra kellett tanulnia beszélni, ami nagyon nehéz volt neki, mivel elmondása szerint imádott beszélni.

A külföldi sajtónak úgy nyilatkozott a színész egyik közeli barátja, hogy az elmúlt években sokat romlott Tim Curry állapota.

14 évig volt abban a testben és nem tudta csinálni azokat a dolgokat, amiket szeretett, futkosni és ugrálni a színpadon. De tudod mit? Az öröksége mindig is ott lesz

– mondta Scott Stander, a Rocky Horror Picture Show jubileumi műsorának producere.

Tim Curry életét megpecsételte 2012-es sztrókja (Fotó: MediaPunch)

Tim Curry nem félt a haláltól

A színész barátai azt is elárulták, hogy hálás volt az életnek és nem félt attól, hogy egyszer eljön ez a nap is. A legközelebbi barátok pedig arról is beszámoltak, hogy egyszerűen megkönnyebbültségét érzett halálakor.

Pár barát azt is megkockáztatta, hogy boldog volt, hogy mennie kell, mivel a végén nagyon nehéz volt neki a betegségével.

Tim Curry korábban a nagy közönségnek mondta, hogy nem nagyon fog táncolni és énekelni, mivel még mindig problémái vannak a bal lábával. Galériánkkal az elhunyt legendára emlékezünk!