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Tim Curry

Gyilkos nyár: Rengeteg sztár életét követelték az elmúlt hónapok

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Az utóbbi két hónapban a filmes és a zenei világ is nagy ikonokat vesztett el. Legutóbb augusztus 26-án, azaz tegnap Tim Curry halála rázta meg a külföldi és a magyar közvéleményt.
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Tim CurryBonnie TylerSam NeillDolly Parton

Az idei nyáron szinte minden hétre jutott egy olyan szomorú eset, mint éppen Tim Curry halála. Felfoghatatlan, hogy július elejétől már négy olyan világsztár távozott, akiknek filmjein vagy dalain generációk nőttek fel. A halálok oka ezekben az esetekben ugyan nem tragikus hirtelenség volt, hanem hosszan tartó betegségek, de ettől függetlenül mégis szíven ütötte a világot mindegyik eset.

Actor Tim Curry arrives for the Los Angeles premiere of the 3-D animated feature "Fly Me To The Moon," in Los Angeles, California on Aug 03, 2008. AFP PHOTO / Robyn Beck (Photo by ROBYN BECK / AFP)
Tim Curry már 14 éve is a halálát kívánta, mert nem akart súlyos betegségével együtt élni (Fotó: ROBYN BECK)

Tim Curry hosszú időn át küzdött betegségével

Augusztus 26-án, tegnap érkezett a szomorú hír, hogy 80 éves korában elhunyt a Rocky Horror Picture Show sztárja. A Holywood Reporter jelentése szerint a színészt Los Angeles-i otthonában érte a halál. Tim Curry hosszú ideje szenvedett betegségétől, ami miatt kerekesszékbe is került.

2012-ben minden megváltozott a színész életében, miután sztrókot kapott, és agyműtétet kellett végrehajtani rajta. Barátai elmondása alapján, Curry rövidtávú memóriájára is kihatással volt a sztrók, nemcsak a mozgására. Az állapota az évek múlásával egyre rosszabb lett, így a színész utolsó éveiben megváltásként várta a halált.

Dolly Parton, DollyParton, AUSTIN, TEXAS - MARCH 18: Dolly Parton performs on stage at ACL Live during Blockchain Creative Labs Dollyverse event at SXSW during the 2022 SXSW Conference and Festivals on March 18, 2022 in Austin, Texas. Michael Loccisano/Getty Images for SXSW/AFP (Photo by Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Dolly Parton halála után rózsaszínbe borultak Amerika legjelentősebb épületei (Fotó: Getty Images via AFP)

Dolly Parton szintén 80 évesen hunyt el

Csupán egy nappal Tim Curry halálhíre előtt jelentette be Bryan Seaver, az énekesnő unokaöccse Instagramon, hogy Dolly Parton elhunyt. Azokban a pillanatokban mindenki lefagyott a telefonja vagy a számítógépe előtt, mivel Dolly Parton még a fiatalabb generációknak is meghatározó alakja volt.

A legendás countryénekes az elmúlt időszakban egészségügyi problémákkal küzdött és több koncertjét is elhalasztotta. A decemberi koncertjeit is lemondta egészségügyi állapotára hivatkozva. Akkor még senki nem sejtette, hogy ekkora a probléma. Dolly titokban küzdött a gyilkos kórral, és az utolsó hónapjaiban már azzal a tudattal élt, hogy nincs esély a gyógyulására.

September 20, 2019, San Sebastian, Spain: SAM NEILL attends the 'Blackbird' Photocall during 67th San Sebastian Film Festival. (Credit Image: © Jack Abuin/ZUMA Wire)
Sam Neil halálát végül nem a rák okozta, hanem hogy a kezelések miatt legyengült a szervezete (Fotó: Jack Abuin / ZUMA Wire)

Sam Neil tüdőgyulladásban vesztette életét

A Jurassic Park legendás színésze korábban a rákkal vívott óriási harcot. 2022-ben diagnosztizálták 3-as stádiumú angioimmunoblasztos T-sejtes limfómával, vagyis a vérrák egyik ritka típusával. Maga a színész számolt be arról nem sokkal halála előtt, hogy hivatalosan is leküzdötte a halálos kort, ám akkor még senki nem számított arra, hogy pár héttel később már haláláról szólnak majd a hírek.

A rákkezelések annyira legyengítették Sam Neil szervezetét, hogy az elkapott tüdőgyulladás már végzetesnek bizonyult. Erről a színész több kollégája mesélt korábban.

Bonnie Tyler, BonnieTyler, British singer Bonnie Tyler on the set of the TV show "C'est encore mieux l'après-midi" presented by Christophe Dechavanne, in 1985. Photo Jacques Loew (Photo by Jacques Loew / Photo12 via AFP)
Bonnie Tyler temetésén hatalmas tömeg jelent meg (Fotó: Photo12 via AFP)

Bonnie Tyler július 8-án hunyt el

A legendás énekesnőt már májusban az intenzív osztályon kezelték és mesterséges kómába helyezték. Júniusban ugyan fellélegezhettek a rajongók, mivel Bonnie Tyler felébredt a kómából, de nem sokkal utána állapota ismét rosszabb lett és már az orvosok sem tudták őt megmenteni.

Bonnie Tyler temetésén rengetegen tették tiszteletüket, hogy utolsó útjára kísérjék az énekesnőt. A tömeg a Total Eclipse Of The Heart cyímű dalát énekelte, mikor Bonnie Tyler koporsója elhaladt mellettük.

Hazai legendától is búcsúztunk

83 éves korában meghalt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja – tájékoztatta a művész felesége az MTI-t. A közlés szerint a színművész családja körében, békében hunyt el július 2-án, csütörtökön.

A Jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált: több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban – köztük az Üvegtigris Oszijaként – nyújtott felejthetetlen alakítást. Rendezőként is sikeres volt, valamint két verseskötete is megjelent.

@origo_hu

Meghalt Dolly Parton Dolly Parton 80 éves korában meghalt. A világhírű countryénekesnő halálhírét unokaöccse, Bryan Seaver jelentette be kedden délután az Instagramon. #origo #dollypatron #hír #gyász #család #country #énekesnő

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