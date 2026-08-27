Gyilkos nyár: Rengeteg sztár életét követelték az elmúlt hónapok

Az idei nyáron szinte minden hétre jutott egy olyan szomorú eset, mint éppen Tim Curry halála. Felfoghatatlan, hogy július elejétől már négy olyan világsztár távozott, akiknek filmjein vagy dalain generációk nőttek fel. A halálok oka ezekben az esetekben ugyan nem tragikus hirtelenség volt, hanem hosszan tartó betegségek, de ettől függetlenül mégis szíven ütötte a világot mindegyik eset.

Tim Curry már 14 éve is a halálát kívánta, mert nem akart súlyos betegségével együtt élni (Fotó: ROBYN BECK)

Tim Curry hosszú időn át küzdött betegségével

Augusztus 26-án, tegnap érkezett a szomorú hír, hogy 80 éves korában elhunyt a Rocky Horror Picture Show sztárja. A Holywood Reporter jelentése szerint a színészt Los Angeles-i otthonában érte a halál. Tim Curry hosszú ideje szenvedett betegségétől, ami miatt kerekesszékbe is került.

2012-ben minden megváltozott a színész életében, miután sztrókot kapott, és agyműtétet kellett végrehajtani rajta. Barátai elmondása alapján, Curry rövidtávú memóriájára is kihatással volt a sztrók, nemcsak a mozgására. Az állapota az évek múlásával egyre rosszabb lett, így a színész utolsó éveiben megváltásként várta a halált.

Dolly Parton halála után rózsaszínbe borultak Amerika legjelentősebb épületei (Fotó: Getty Images via AFP)

Dolly Parton szintén 80 évesen hunyt el

Csupán egy nappal Tim Curry halálhíre előtt jelentette be Bryan Seaver, az énekesnő unokaöccse Instagramon, hogy Dolly Parton elhunyt. Azokban a pillanatokban mindenki lefagyott a telefonja vagy a számítógépe előtt, mivel Dolly Parton még a fiatalabb generációknak is meghatározó alakja volt.

A legendás countryénekes az elmúlt időszakban egészségügyi problémákkal küzdött és több koncertjét is elhalasztotta. A decemberi koncertjeit is lemondta egészségügyi állapotára hivatkozva. Akkor még senki nem sejtette, hogy ekkora a probléma. Dolly titokban küzdött a gyilkos kórral, és az utolsó hónapjaiban már azzal a tudattal élt, hogy nincs esély a gyógyulására.

Sam Neil halálát végül nem a rák okozta, hanem hogy a kezelések miatt legyengült a szervezete (Fotó: Jack Abuin / ZUMA Wire)

Sam Neil tüdőgyulladásban vesztette életét

A Jurassic Park legendás színésze korábban a rákkal vívott óriási harcot. 2022-ben diagnosztizálták 3-as stádiumú angioimmunoblasztos T-sejtes limfómával, vagyis a vérrák egyik ritka típusával. Maga a színész számolt be arról nem sokkal halála előtt, hogy hivatalosan is leküzdötte a halálos kort, ám akkor még senki nem számított arra, hogy pár héttel később már haláláról szólnak majd a hírek.