Gyászol Hollywood, elhunyt Tim Curry, a Rocky Horror Picture Show sztárja

80 éves korában elhunyt a legendás brit színész, Tim Curry. A Hollywood Reporter jelentése szerint a sztárt kedden este Los Angeles-i otthonában érte a halál.

80 évesen hunyt el Tim Curry

Fotó: ROBYN BECK / AFP

Elhunyt Tim Curry

A színész a West Enden kezdte a karrierjét a Hair című musicalben a hatvanas évek végén. Később számos Broadway-produkcióban tűnt fel. Munkásságát már ekkor elismerték: többek közt három Tony-jelölést gyűjtött be. Számos filmben is láthattuk. Egyik legemlékezetesebb alakítása kétségtelenül a The Rocky Horror Picture Show-hoz köthető, ahol Dr. Frank-N-Furtert keltette életre, ugyanakkor sokan Stephen King Az című regényének 1990-es televíziós adaptációjából ismerhetik, ahol Pennywise bohóc szerepét osztották rá. De feltűnt a Gyilkos elmékben, a Will és Grace-ben, Reszkessetek, betörők! 2., a Vadászat a Vörös Októberre, a Clue és A három testőr című filmekben is.

A színész soha nem házasodott meg és gyermeke sem született. 2012-ben sztrókot kapott, ami után agyműtétet hajtottak végre rajta. Ezt követően kerekesszékbe kényszerült. A sztrók a beszámolók szerint a rövidtávú memóriájára is kihatással volt.

Nyugodjék békében!